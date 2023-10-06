Байден обговорив Україну із очільниками Пентагону. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Президент Байден провів нараду щодо України з членами команди з питань національної безпеки - деталі. Низка міжнародних організацій та високопосадовців публічно засудили ракетну атаку РФ на село Гроза. Навмисне спрямування нападу на цивільних осіб або на цивільні об'єкти є воєнним злочином, – заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні.