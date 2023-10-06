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Студія Вашингтон

Байден обговорив Україну із очільниками Пентагону. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Байден обговорив Україну із очільниками Пентагону. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Байден обговорив Україну із очільниками Пентагону. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Президент Байден провів нараду щодо України з членами команди з питань національної безпеки - деталі. Низка міжнародних організацій та високопосадовців публічно засудили ракетну атаку РФ на село Гроза. Навмисне спрямування нападу на цивільних осіб або на цивільні об'єкти є воєнним злочином, – заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні.

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