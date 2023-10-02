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Експерти пояснили, чому США важливо надалі підтримувати Україну
Продовження фінансової допомоги для України необхідне для безпеки всього регіону та є найкращою інвестицією, яку США можуть зробити для своєї безпеки. На цьому наголосили оглядачі після прийняття закону про тимчасове фінансування уряду США, який не містить нової допомоги Україні.
Журналіст із питань нацбезпеки для видання Washington Post Макс Бут в новій колонці підкреслив: вся безпекова підтримка, яку США вже надали Києву, складає лише 0,65% федеральних витрат, але завдяки цій допомозі та допомозі інших країн Заходу Україна змогла зупинити та почати відкидати російську агресію.
Це неймовірна інвестиція, особливо порівнюючи з останнім залученням США в інших війнах.Макс Бут
"Це неймовірна інвестиція, особливо порівнюючи з останнім залученням США в інших війнах. Ми фінансуємо вільний народ, який бореться за збереження ліберальної демократії, який буде непохитною частиною західної спільноти протягом багатьох років. Якби ми припинили надавати допомогу Україні, це було б невимовною зрадою не лише народу України, а й усієї Європи", – пише він і додає, що, на його думку, продовження допомоги Україні – найкраще, що США можуть зробити й для гарантування власної безпеки.
На ризиках ненадання безпекової підтримки для України для всього регіону наполягає й інший оглядач Washington Post Джош Роджин: "Ті, хто хочуть позбавити Україну допомоги США, не розуміють руйнівних наслідків, які такий крок матиме для багатьох інших країн – і особливо для тих, які перебувають у полі зору Владіміра Путіна".
Експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд твітує про те, що американській владі варто пояснити американцям, чому США потрібно й далі підтримувати Київ.
"Президент Байден має звернутись з промовою до американців, прояснивши, чому США мають надавати більше військової допомоги Україні", – пише він у соцмережі Х.
Президент Байден має звернутись з промовою до американців, прояснивши, чому США мають надавати більше військової допомоги УкраїніАндерс Аслунд
Колишній посол США до Росії, а нині – професор Стенфордського університету Майкл Макфол наголошує на тому, що ненадання допомоги Україні – на руку Кремлю: "Палата представників тільки що надала Путіну великий подарунок. Сподіваюсь, найближчими тижнями його відберуть назад".
Раніше у колонці для MSNBC він пояснив, чому США мають продовжити підтримувати Україну не тільки з моральних причин, а й задля власної безпеки.
"Відстоювання демократії дає відчутні інструментальні переваги для американської національної безпеки. По-перше, перемога України критична для посилення європейської безпеки. По-друге, перемога України над однією з найбільших і найкраще озброєних світових армій надішле потужний сигнал стримування, оскільки китайський лідер Сі Цзіньпін підраховує вартість вторгнення на Тайвань", – зауважив Макфол.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент Байден закликав спікера Палати представників забезпечити підтримку надання Україні допомоги.
"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана", - йдеться у заяві на сторінці Білого дому.
Законодавці від обох партій також закликали колег продовжити фінансову підтримку України.
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- Голос Америки
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили нові зернові коридори
Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили можливі альтернативні "коридори" для експорту українського зерна.
В офісі президента України наголосили, що Зеленський і фон дер Ляєн домовились підтримувати "конструктивний діалог" стосовно зняття обмежень на експорт зерна, введених деякими сусідніми з Україною державами.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський 2 жовтня заявив, що новий коридор, який дозволяє вантажним суднам перевозити українське зерно та залізну руду з чорноморських портів, значно знизив фрахтові розцінки, які, за його словами, швидше за все продовжать знижуватись і надалі.
Так званий тимчасовий гуманітарний коридор, про який говорить Микола Сольський, запустили у серпні, щоб уможливити експорт сільськогосподарської продукції після одностороннього виходу Росії із Чорноморської зернової угоди, що раніше протягом року дозволяла експортувати українське збіжжя морем.
Йдуть нові судна. Кожен фермер найближчим часом зможе відчути, що логістика за рахунок цього маршруту має подешевшати, а відповідно збільшиться (рентабельність) зернаМикола Сольський
"Йдуть нові судна. Кожен фермер найближчим часом зможе відчути, що логістика за рахунок цього маршруту має подешевшати, а відповідно збільшиться (рентабельність) зерна", – заявив Микола Сольський.
Нагадаємо, як повідомляв Голос Америки, міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заперечив повідомлення про те, що Королівський флот Великої Британії може допомогти захистити комерційні судна в Чорному морі, які перевозять українське зерно та інше продовольство для експорту.
Як пише Guardian, після інтерв'ю з міністром видання Sunday Telegraph повідомило, що "британський королівський флот може зіграти роль у захисті комерційних суден від російських атак у Чорному морі". Деякі медіа сприйняли це як зобов'язання, яке міністр нібито дав президенту України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва минулого тижня, але нині на конференції Консервативної партії Шаппс заперечив це: "Я не думаю, що (про) це була моя розмова з президентом Зеленським".
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- Голос Америки
Сербія каже, що зменшила кількість військ на кордоні з Косово
Сербія вдвічі зменшила кількість військ на кордоні із Косово, повідомив начальник генштабу армії Сербії генерал Мілан Мойсіловіч
Число військових зараз дійшло до "звичайних" розмірів - 4500 осіб, уточнив генерал.
Сербія наростила в регіоні збройні сили минулого тижня на тлі інциденту, який стався на півночі Косова 24 вересня. Тоді 30 чоловіків напали на поліцейських у селищі Баньска. Під час сутички загинули один правоохоронець та троє нападників.
Міністр внутрішніх справ Косова Целал Свечла звинуватив в організації та озброєнні людей сербську владу. А також додав, що правоохоронці з'ясовують можливу причетність Росії до інциденту. На місці злочину знайшли російську зброю та обладнання, а також документи, які вказують на зв'язок з Москвою, пояснив міністр.
Натомість міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц заявила, що поведінка Сербії нагадує дії Росії перед нападом на Україну у 2022 році: "Мало того, що війська стягуються до кордону, так ще й всі схеми однакові. Мова, вибір слів, методи - все схоже на те, як Путін поводиться в Україні".
Джон Кірбі, представник Ради нацбезпеки США заявив, що на кордоні розгортається "безпрецедентна кількість сербської артилерії, танків та механізованих піхотних підрозділів".
Речник НАТО Ділан Вайт сказав, що Велика Британія надсилає до Косова додаткових 600 військовослужбовців, щоб підсилити миротворчий контингент.
Зрештою в ході телефонної розмови президент Сербії Александр Вучич та голова Держдепу США Ентоні Блінкен погодились, що "потрібна деескалація конфлікту".
Косово проголосила незалежність від Сербії у 2008 році, через 9 років після закінчення кровопролитної війни. Незалежність країни визнали 119 держав, в тому числі США та більшість країн ЄС. Україна не визнає суверенітету Косова.
Косово здебільшого населяють етнічні албанці, але на півночі більша частина населення - серби, що нерідко протестують проти присутності там поліції Косова.
У статті використано матеріали AP
"Вони вплинули на наше життя". 18 родин зі США прийняли дітей з України, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті
У США у вересні відпочили 28 дітей з України, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті. Їх на три тижні прийняли у своїх домівках родини американців, переважно українських емігрантів, які мешкають у штаті Пенсильванія. Діти змогли помандрувати Америкою, поспілкуватися з однолітками зі США та відволіктися від втрат, які переживають. 28 вересня приймаючі родини провели їх додому в Україну, проте не планують припиняти спілкування.
До Черкас 10-річна Василина Сергєєва везе багато приємних спогадів зі США. В Америці вона провела три тижні. До США вперше в житті летіла на літаку. "Дивлюся в вікно, а там крило отак от хитається, я так думаю, хоч би не впали", - усміхається Василина.
У телефонні дівчинки - багато фотографій із подорожі: "Ми були на скелелазінні, на океані, мене намазали кремом, щоб я не згоріла... Ми поїхали на океан, там були такі великі хвилі, ми там сальто з подружками робили. Мені дуже сподобалося на океані".
Василину до США запросили, щоб відволіктися від дуже складного періоду в житті. Два старші брати дівчинки зараз на фронті, а її тато помер у жовтні 2022 року внаслідок поранень, отриманих на передовій.
Разом із фото з відпочинку в Америці дівчинка часто переглядає фотографії тата і ділиться спогадами про нього: "Такі спогади дуже хороші з ним, дуже класні спогади. Якось ми з ним купили піцу, і він не знав, як її приготувати, я теж не знала, тому що ми з ним або робили домашню, або замовляли завжди. І він узяв її в мікрохвильовку - і ця піца знизу згоріла".
Разом із Василиною до США прилетіла її однолітка, Марта Тимошенко з Тернополя. Тато Марти Максим - військовий, він зник безвісти у грудні минулого року біля Бахмута.
Марта пам'ятає момент, як на початку повномасштабної війни проводжала тата на фронт: "Тато, кажу, а що будеш робити? А він каже: піду добровольцем. Я тоді заплакала, бо знала, що йому телефон не завжди будуть давати, бо він уже був в армії, там було дуже жорстко. Раз він із пораненням приїхав, під Донецьком в нього було поранення осколком, а вдруге він там захворів чимось, замерз... А потім вже десь через місяць він зник".
Василину та Марту на три тижні в американському місті Ефрата в Пенсильванії прихистила сім'я Аліни Вечер, батьки якої - емігранти з України. Аліна має четверо власних дітей і не змогла не відгукнутися на прохання прийняти в гості дітей з України.
"Коли почалася війна, я завжди запитувала себе, що я можу зробити, чим я можу допомогти? І коли з'явилася така можливість, це дійсно відгукнулося в моєму серці: це наш шанс щось зробити. І я сподіваюся, що, взявши цих дівчаток, ми змогли зробити лише маленький внесок у відновлення України", - згадує вона.
Проте перед приїздом дівчат в Аліни було чимало хвилювань.
"Я думала: а що, якщо до нас потраплять сором'язливі дівчата, які не казатимуть, чого вони хочуть, і я буду весь час лише здогадуватися? Але вони не такі. Наші дівчата зовсім не сором'язливі, вони вміють розповісти, що їм потрібно. Ми також трохи хвилювалися, як ми впораємося? У нас четверо дітей, як ми будемо їх кудись возити? Але ми з чоловіком взяли дві автівки і змогли всіх перевозити", - пригадує Аліна.
Дівчатка прибули до США разом із групою інших дітей на початку вересня. Пригадують, що їм відразу припала до душі сім'я, яка запросила їх у гості.
"Мені сім'я дуже сподобалася. Ми з Мартою заходимо, і вони відразу почали усміхатися, обійматися", - пригадує Василина.
Аліна Вечер народилася у США і розмовляє переважно англійською, так само і її діти. Вони хвилювалися і через мовний бар'єр, проте з дівчатами з України відразу порозумілася вся сім'я, часто для цього не потрібні були слова. Аліна помітила, що дівчата дуже хотіли ділитися спогадами про своїх батьків.
"Був момент, коли одній із дівчаток стало дуже сумно. Для мене це було складно, бо коли це твоя дитина, ти знаєш, як її втішити, чим допомогти, а це дитина, яка живе під моїм дахом лише кілька тижнів і якій дуже не вистачає тата. І все, що я змогла, це просто сидіти і обіймати, доки вона не заспокоїлась. І мені було важко, як мамі було складно дивитися, як ця дитина переживає цей біль знову і знову", - пригадує Аліна.
Родина разом із дівчатками їздила до океану, парку розваг і просто гралися та проводили час разом.
"Я думаю, що цей досвід із нами матиме вплив на їхні життя, але вони вплинули на наше життя так само, якщо не більше. Одна з найбільших речей, які мене вразили, - ці дівчата, попри те, через що вони пройшли, попри жахи, які вони пережили й те, що вони бачили, - я бачу цей позитив і я знаю, що не з усіма дітьми так само. Але в них стільки радості та позитиву, я не бачу, що в них зникла надія, ця надія сяє крізь них", - поділилася емоціями Аліна.
Загалом у вересні у Пенсильванії побували 28 дітей з України, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті. Їх прийняли 18 родин, переважно з української діаспори, в рамках спільного проєкту для підтримки діток Uniting for Ukrainian Kids - громадських організацій "Рух реформації" з України та Together ministry зі США.
Профінансувати мандрівку і знайти приймаючі родини допомогла місцева протестантська церква в місті Ефрата, один із пасторів якої - Костянтин Резнік - теж родом із України. Він розповів, що сім'ї з церковної громади активно відгукнулися на пропозицію прийняти діток: "Я, як організатор, сказав, що візьму двох-трьох діток. І лише завдяки нашій церковній громаді ми змогли розмістити близько 20 дітей".
Костянтин розповів, що для родин провели спеціальний тренінг, їм розповіли про правила поведінки з дітьми: "Одне з них - якщо діти не згадують про свого тата, ми не запитуємо".
Втім залучені до проєкту волонтери розповіли, що дітям самим дуже хотілося говорити з ними саме на найболючіші теми.
"Те, що ми помітили, а це відгуки, які я зібрав від багатьох приймаючих сімей, - діти дуже хотіли поговорити про своїх татусів, розповідали подробиці. Вони дуже відкриті. Говорили, які подарунки татусі залишили родині, які слова на прощання їм сказали. Було чимало таких слізних розмов, коли ми плакали, діти плакали", - розповів Костянтин.
Він зауважив, що всі волонтери дуже звикли до дітей, яких приймали. І він сам звик до двох дівчаток, які гостювали в його домі: "Оскільки у дівчаток немає татусів, я був відкритим для розмов із ними, і я відчуваю, що тепер вони майже як мої доньки. Ми точно сумуватимемо за ними. Тож це був хороший досвід".
Мета проєкту - створити для дітей атмосферу безпеки, спокою та любові, аби відволікти їх від війни, дати змогу відпочити від сумних емоцій. Волонтери кажуть, що за час перебування у США діти стали спокійнішими. Їх возили на екскурсії, кінні прогулянки, а також організували денний табір, у якому займалися за спеціальною програмою для підтримки дітей, що пережили травму.
"Ця програма спрямована на те, щоб допомогти їм справлятися з емоціями, подивитися на світ інакше, поглянути, що вони можуть дати, а не тільки вимагати допомоги до себе... Діти розкрилися, вони почали сміятися, спілкуватися", - розповіла волонтерка проєкту U4UKIDS Анастасія Мелехова.
Загалом за програмою Uniting for Ukrainian Kids організатори планують влаштувати такий відпочинок для трьох тисяч українських дітей. Перша група з 17 дітей вже приїжджала до США влітку. Приймати наступну групу гостей з України у грудні готуються родини з Філадельфії.
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