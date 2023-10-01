Лідери республіканців та демократів в Сенаті закликали колег уможливити надання безпекової підтримки України

Американські сенатори від обох партій виступили зі спільною заявою на підтримку Києва після того, як Конгрес затвердив, а президент Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, який не містить додаткової допомоги Україні.

«Ми вітаємо сьогоднішню угоду, щоб уникнути шкідливого та непотрібного припинення роботи федерального уряду. Однак ця угода залишає ряд нагальних пріоритетів невирішеними. Ми очікуємо, що найближчими тижнями Сенат працюватиме над тим, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу та стійку безпекову та економічну підтримку Україні», - йдеться у заяві, підписаній шістьма сенаторами від обох партій, в тому числі лідером демократичної більшості Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом.

«Ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету від нахабної агресії Путіна, і ми приєднуємося до сильної двопартійної більшості наших колег у цій важливій роботі. Спостерігаючи за нашими партнерами, союзниками та супротивниками, ми чітко розуміємо важливість американського лідерства та прагнемо зміцнити його від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону», - йдеться там.

Як повідомляв раніше Голос Америки, президент Байден закликав спікера Палати представників забезпечити підтримку надання Україні допомоги. Пізно в суботу ввечері він підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, який не містить нової допомоги Україні.

«Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент», - йдеться у заяві президента Байдена, розміщеній на сторінці Білого дому в суботу.