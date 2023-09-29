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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Як шатдаун може вплинути на тренування українських пілотів?

Брифінг. Як шатдаун може вплинути на тренування українських пілотів?
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Брифінг. Як шатдаун може вплинути на тренування українських пілотів?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. В США почались мовні курси для українських пілотів - як на них може вплинути шатдаун? Чи вдасться Конгресу уникнути зупинки роботи уряду? І чи стає Словаччина більш проросійською? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас

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