Байден: ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана

Президент США Джо Байден у суботу піздно ввечері підписав законопроект про тимчасове фінансування уряду (HR 5860), який має на меті запобігти закриттю уряду. Закон, розроблений спікером Палати представників Кевіном Маккарті, не включає додаткового фінансування для України.

«Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент», - йдеться у заяві президента Байдена, розміщеній на сторінці Білого дому в суботу.

Сенат проголосував за ухвалення тимчасового фінансування за 3 години до того, як припинення роботи федерального уряду о 12:01 набуло б чинності, повідомляє CNBC.

Законопроєкт дозволяє уряду залишатися відкритим протягом 45 днів, що дає Палаті представників і Сенату більше часу для затвердження фінансування уряду.

Раніше в суботу Палата представників проголосувала 335 голосами проти 91 за ухвалення тимчасового фінансування. У понеділок Палата представників відновить свою роботу.

Як повідомляв раніше Голос Америки, в уряду Сполучених Штатів є "певні залишкові кошти", але так званий "шатдаун" мав би вплив на допомогу Україні. Про це під час брифінгу у Білому Домі повідомила директорка Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі Президента США) Шаланда Янґ.

"Ми не можемо робити більше із меншими ресурсами, коли йдеться про зусилля воєнного часу. Правила існують не просто так. На те, щоб закуповувати певні речі, потрібні гроші" - заявила Янґ.