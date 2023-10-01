Актуально
- Голос Америки
Байден: ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана
Президент США Джо Байден у суботу піздно ввечері підписав законопроект про тимчасове фінансування уряду (HR 5860), який має на меті запобігти закриттю уряду. Закон, розроблений спікером Палати представників Кевіном Маккарті, не включає додаткового фінансування для України.
«Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент», - йдеться у заяві президента Байдена, розміщеній на сторінці Білого дому в суботу.
Сенат проголосував за ухвалення тимчасового фінансування за 3 години до того, як припинення роботи федерального уряду о 12:01 набуло б чинності, повідомляє CNBC.
Законопроєкт дозволяє уряду залишатися відкритим протягом 45 днів, що дає Палаті представників і Сенату більше часу для затвердження фінансування уряду.
Раніше в суботу Палата представників проголосувала 335 голосами проти 91 за ухвалення тимчасового фінансування. У понеділок Палата представників відновить свою роботу.
Як повідомляв раніше Голос Америки, в уряду Сполучених Штатів є "певні залишкові кошти", але так званий "шатдаун" мав би вплив на допомогу Україні. Про це під час брифінгу у Білому Домі повідомила директорка Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі Президента США) Шаланда Янґ.
"Ми не можемо робити більше із меншими ресурсами, коли йдеться про зусилля воєнного часу. Правила існують не просто так. На те, щоб закуповувати певні речі, потрібні гроші" - заявила Янґ.
Всі новини дня
- Голос Америки
Лідери республіканців та демократів в Сенаті закликали колег уможливити надання безпекової підтримки України
Американські сенатори від обох партій виступили зі спільною заявою на підтримку Києва після того, як Конгрес затвердив, а президент Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, який не містить додаткової допомоги Україні.
«Ми вітаємо сьогоднішню угоду, щоб уникнути шкідливого та непотрібного припинення роботи федерального уряду. Однак ця угода залишає ряд нагальних пріоритетів невирішеними. Ми очікуємо, що найближчими тижнями Сенат працюватиме над тим, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу та стійку безпекову та економічну підтримку Україні», - йдеться у заяві, підписаній шістьма сенаторами від обох партій, в тому числі лідером демократичної більшості Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом.
«Ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету від нахабної агресії Путіна, і ми приєднуємося до сильної двопартійної більшості наших колег у цій важливій роботі. Спостерігаючи за нашими партнерами, союзниками та супротивниками, ми чітко розуміємо важливість американського лідерства та прагнемо зміцнити його від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону», - йдеться там.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент Байден закликав спікера Палати представників забезпечити підтримку надання Україні допомоги. Пізно в суботу ввечері він підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, який не містить нової допомоги Україні.
«Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент», - йдеться у заяві президента Байдена, розміщеній на сторінці Білого дому в суботу.
У США відпочили діти з України, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті. Відео
У США відпочили діти з України, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті. Їх на 3 тижні прийняли у своїх домівках родини американців, переважно, українських емігрантів, які мешкають у штаті Пенсильванія.
- Голос Америки
Дипмісії країн світу привітали Україну із Днем захисників та захисниць і вшанували пам'ять загиблих героїв
Україна відзначає День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський у привітанні подякував "всім, хто зміцнює нову й величну історію свободи для України та українців, волі на покоління", й додав: "Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи".
Участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників України взяв і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. "Сьогоднішній День захисника України є свідченням героїчної боротьби українського народу за свою свободу проти варварської загарбницької війни Росії", - написав він.
До привітань приєднались дипломатичні місії країн світу у Києві.
"Ми вшановуємо героїв, які принесли найбільшу жертву, ветеранів, які служили вашій країні, і тих, хто продовжує боротися", - написала у мережі Х посолка США Бріджит Брінк.
Британський посол у Києві Мартін Гарріс сказав, що "Велика Британія пишається дружбою з Україною" і додав, що героїчна боротьба українців "є натхненням для британців і для всього світу".
Німецька дипмісія у Києві твітує: "Слава кожному і кожній, хто захищає Україну, бореться за наші спільні цінності, спільне майбутнє, за безпеку світу. Світла пам'ять загиблим героям. Дякуємо за захист і збережені життя! твердо стоїть разом з вами і продовжить надавати необхідну підтримку".
Канадські військовики, залучені у програму Operation Unifier для підготовки українських сил, також віддали честь захисникам України.
"Ми стали свідками їхньої відданості навчанню. Їхня здатність засвоювати величезний обсяг інформації за короткий час вражає. Захисники України, ви маєте нашу підтримку та повагу", - сказали представники армії Канади.
"Слава і честь відважним захисникам України, завдяки яким ми можемо бути тут увесь цей час, - твітує посольство Естонії в Україні. -
Вічна вдячність тим, хто пожертвував своїм життям, захищаючи суверенітет України, та щирі співчуття тим, хто втратив своїх близьких через російську війну в Україні".
- Голос Америки
Кубраков: 3 суховантажі вийшли з портів Одещини, ще 5 готуються до завантаження зерном
З портів Чорноморськ і Південний вийшли три судна з зерном і залізною рудою, а ще п'ять суховантажів очікують швартування в портах для завантаження, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
"Балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida (під прапорами Ліберії та Палау) за допомогою тимчасового коридору, встановленого ВМС України, експортували 127 тисяч тонн агропродукції та залізної руди", - написав він у мережі Х і додав: "Балкери Olga, Ida, Danny Boy, Forza Doria, New Legacy збираються експортувати майже 120 тисяч тонн українського зерна до Африки та Європи".
Водночас у ніч проти 1 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що група ударних безпілотників РФ прямувала в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Також російська армія масовано атакувала дронами-камікадзе Черкаську область, внаслідок чого загорівся склад із зерном.
Масово атакувати зернову й портову інфраструктуру України Росія почала із середини липня після одностороннього виходу із Чорноморської зернової угоди, що дозволяла експортувати українське збіжжя морем.
У серпні Україна оголосила про так звані тимчасові гуманітарні коридори до заблокованих РФ українських чорноморських портів, й відтоді окремі суховантажі почали вивозити збіжжя та іншу продукцію із портів Одещини.
Як повідомляв Голос Америки, в ООН заявляли, що хоча організація не бере участі в переміщенні цих суден, але вітає "всі зусилля щодо відновлення нормальної торгівлі, особливо життєво важливими продовольчими товарами, які допомагають... стабілізувати глобальні продовольчі ринки".
Форум