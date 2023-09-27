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- Голос Америки
6 млрд $ для України до кінця листопада передбачено в проєкті бюджетної постанови Сенату США - ЗМІ
У вівторок Сенат США проголосував за механізм затвердження проекту постанови з бюджету, в якій передбачено 6 мільярдів доларів на допомогу Україні, повідомляють ЗМІ.
В разі остаточного затвердження, постанова передбачить фінансування бюджету США до 17 листопада і дозволить уникнути "шатдауну" - часткової призупинки роботи уряду, що настає, якщо бюджетне не затверджено до початку нового фінансового року - 1 жовтня.
В Білому домі схвально відгукнулись на ініціативу в Сенаті, і закликали республіканців в Палаті представників США "припинити грати в політичні ігри з життями людей".
У своєму виступі в Сенаті, голова демократів Чак Шумер наголосив, що нове рішення дозволяє забезпечити необхідну підтримку Україні.
Цей проєкт резолюції не містить усього, чого хоче кожна із сторін, але він продовжить фінансування уряду на нинішньому рівні, зберігаючи при цьому нашу відданість безпековим та гуманітарним потребам УкраїниЧак Шумер
"Цей проєкт двопартійної резолюції про часткове фінансування уряду є тимчасовим рішенням, мостом до співпраці та кроком від екстремізму, - проголосив Шумер в Конгресі. - Він дозволить нам продовжити роботу над повним, річним фінансуванням уряду та позбавить американські сім’ї від ризиків “шатдауну”. Авжеж, цей проєкт резолюції не містить усього, чого хоче кожна із сторін, але він продовжить фінансування уряду на нинішньому рівні, зберігаючи при цьому нашу відданість безпековим та гуманітарним потребам України. Він також забезпечить тих, хто постраждав від стихійних лих по всій країні, та почне надавати необхідні їм ресурси".
Лідер республіканців в Палаті представників Мітч Макконнелл підтримав затверджену резолюцію як таку, що запобігає "шатдауну" і забезпечує фінансування пріоритетних програм. "Зокрема, вони прагнуть надати допомогу громадам, які оговтуються від стихійних лих, від Гаваїв до Флориди. Також, двопартійна більшість визнає триваючу необхідність протистояти Росії та Китаю і продовжувати надавати летальну допомогу Україні", - сказав Макконнелл в Сенаті.
А от в Палаті представників, потужне крило республіканців виступає проти тимчасової постанови. Ці законодавці кажуть, що потрібно затвердити 12 окремих бюджетних законопроєктів. У вівторок Республіканці в Палаті представників проголосували за подання на голосування чотирьох проектів законів щодо бюджетів Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки США, Держдепу та Міністерства сільського господарства.
Те, що зробила Росія, є неправильним, і ми можемо це зрозуміти. Але ми також не хочемо просто спостерігати за тим, що відбувається прямо зараз тут, в Америці ... У України достатньо грошей, щоб протриматись протягом наступних 45-ти днівКевін Маккарті
Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті припустив, що Україна "протримається" протягом наступних 45 днів, на які розрахована тимчасова бюджетна резолюція, бо "вже має гроші".
"Якщо вони в Cенаті хочуть зосередитися на Україні, а не на південному кордоні США. То я думаю, що вони мають перевернуті пріоритети, - заявив Маккарті. - Вони у Сенаті обирають Україну замість Америки. Я знаю, що там є проблеми. Те, що зробила Росія, є неправильним, і ми можемо це зрозуміти. Але ми також не хочемо просто спостерігати за тим, що відбувається прямо зараз тут, в Америці. Чому ми не можемо впоратися з кордоном і нашими надзвичайними ситуаціями? Чому так? Українці вже мають гроші. У України достатньо грошей, щоб протриматись протягом наступних 45-ти днів".
Сенат та Палата представників мають домовитись щодо фінансування бюджету до кінця тижня, щоб уникнути "шатдауну".
В уряді США остерігаються, що "шатдаун", може позначитися на швидкості постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів. Про це на брифінгу в понеділок, 25 вересня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Водночас Міллер наголосив, що США мають змогу продовжувати постачати зброю союзникам у разі шатдауну, і такі випадки вже траплялися в минулому.
"Але, звичайно, коли є люди в Державному департаменті, міністерстві оборони та інших відділах уряду, які не можуть прийти на роботу, очевидно, це може вплинути на темпи постачання. Не йдеться про якусь окрему країну, але загалом це може вплинути на темпи доставки зброї, тож це викликає занепокоєння. Ви можете бути впевнені, що наші супротивники будуть спостерігати. Тож це одна з причин, чому ми вважаємо, що Конгрес має вжити заходів, аби зберегти фінансування уряду", - сказав Міллер.
На уточнення журналістів щодо того, чи може ймовірний шатдаун позначитися на постачанні зброї саме Україні, речник Держдепу наголосив, що "така ж відповідь стосується й України".
"Ми можемо продовжувати надавати допомогу, військову допомогу, безпекову допомогу в разі шатдауну. Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість постачання. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним, і ось чому ми закликаємо Конгрес профінансувати уряд", - уточнив Міллер.
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- Голос Америки
Другі дебати республіканців на президентську номінацію від партії. Чого очікувати Україні?
Сім політиків візьмуть участь у других дебатах претендентів-республіканців, які прагнуть стати єдиним кандидатом від партії. В дебатах 27 вересня візьмуть участь губернатор Флориди Рон Десантіс, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, підприємець Вівек Рамасвамі, колишній віцепрезидент Майк Пенс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та губернатор Північної Дакоти Даґ Берґум.
Вони змогли виконати усі вимоги, висунуті Республіканською національною конвенцією для претендентів, які хочуть брати участь у дебатах. Інший претендент, Аса Гатчінсон, який з’явився на дебатах у серпні, не зміг виконати умови для участі цього разу і не буде присутній на дебатах.
Також у дебатах не братиме участь колишній президент США Дональд Трамп, який, згідно з опитуваннями, є лідером серед республіканців на здобуття партійної номінації на кандидатуру у президенти. Трамп випереджає інших щонайменше на 40% у боротьбі за номінацію відповідно до опитувань громадської думки, проведених днями медійними організаціями NBC News та The Washington Post/ABC News, зазначає мережа CNN.
Таким чином, вказує CNN, дебати 27 вересня, які Трамп вже охрестив “дурними” та подібними на “співбесіду на роботу”, стануть змаганням за друге місце після Трампа і дадуть можливість остаточному переможцю виступити певною альтернативою Трампу в межах республіканської партійної номінації.
Що стосується України й російської війни, усі кандидати висловили свою позицію, яку коротко наведено нижче, і яку вони очікувано продовжать відстоювати протягом дебатів 27 вересня.
Кріс Крісті, колишній губернатор штату Нью-Джерсі, раніше відвідав Україну та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він вважає, що підтримка України є важливою для американського глобального лідерства, і схарактеризував війну з Росією як “проксі-війну” проти Китаю. Він звинувачує адміністрацію президента Байдена в наданні лише мінімальної підтримки та хоче збільшити військову допомогу Україні.
Рон Десантіс, губернатор Флориди, хоче зменшити участь США у війні в Україні, яку він назвав “територіальною суперечкою”, хоча згодом засудив російське вторгнення. Він вважає, що європейські союзники та союзники США по НАТО повинні взяти на себе ініціативу у відповідь на війну і схвалює припинення вогню.
Ніккі Гейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни, вважає, що підтримка українського спротиву російському вторгненню відповідає національним інтересам США та стримує подальшу агресію з боку інших країн-суперників Америки, таких як Китай. Вона критикує адміністрацію Байдена за недостатню підтримку України та хоче прискорити шлях України до членства в НАТО.
Майк Пенс, колишній віцепрезидент США, свого часу відвідав Україну і зустрівся з Зеленським. Він звинуватив адміністрацію Байдена у занадто повільному наданні військової допомоги. Він вважає, що підтримка України Сполученими Штатами має вирішальне значення для збереження глобального лідерства Америки та стримування майбутніх спроб інших країн змінити міжнародні кордони силою. Він розкритикував Трампа за характеристику президента Росії Володимира Путіна як “генія”, але виключив відряджання американських військ до України або надання Україні членства в НАТО, поки триває війна.
Вівек Рамасвамі, підприємець, засуджує російське вторгнення, але виступає проти військової допомоги Україні оскільки це, на його думку, відволікає й відтягує ресурси від американських інтересів. Він підтримує передачу частини території України Росії та недопущення членства України в НАТО в обмін на мирну угоду та відновлення договору про ядерні стратегічні наступальні озброєння між США і Росією.
Тім Скотт, сенатор від Південної Кароліни, підтримує продовження військової допомоги Україні для захисту американських принципів і стримування Росії від нападів на союзників по НАТО. Він звинувачує адміністрацію Байдена в тому, що вона надає занадто мало допомоги та робить недостатньо, щоб пояснити американцям їхній національний інтерес у підтримці України.
Даґ Берґум, губернатор Північної Дакоти, раніше заявляв, що його мета — якомога швидше “закінчити цю війну”, а також, що зобов'язання США перед західною Європою є "значними", враховуючи, що Америка є членом НАТО, і в регіоні є багато американських союзників. Берґум також зауважив, що важливо підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, однак, не можна виписувати Україні “необмежений чек”, тобто, необмежену підтримку.
Дональд Трамп, колишній президент США, вважає, що Україна не є життєво важливим інтересом США, і що Сполучені Штати витрачають занадто багато ресурсів на військову допомогу Україні. Він хвалився своїми хорошими стосунками з Путіним, якого назвав “генієм”, і стверджує, що міг би закінчити війну протягом 24 годин, змусивши Путіна і Зеленського сісти за стіл переговорів. Раніше Трамп припустив, що “російськомовні території” в Україні можуть бути передані Росії в рамках угоди.
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Україна має «надзвичайний потенціал», компанії США хотіли б інвестувати, але потрібні реформи – Пріцкер
Американські приватні компанії хотіли б інвестувати в українську енергетику, житло, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин, але Україна повинна провести реформи у підзвітності та прозорості, щоб зробити такі інвестиції безпечними, заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Про це повідомляє агенція Reuters.
За її словами, підготовку до відновлення України після війни з Росією слід розпочати зараз, незважаючи на те, що бойові дії тривають.
«Основна увага полягає в тому, щоб забезпечити, щоб відновлення відбувалося відповідно до найкращих міжнародних практик, що включає реформи, які забезпечують прозорість і підзвітність. Таким чином, реформи та відновлення йдуть рука об руку», – сказала Пріцкер.
Вона не дала оцінки щодо того, скільки фінансів знадобиться для відновлення України після російського вторгнення, але Світовий банк раніше прогнозував, що потреби значно перевищують 400 мільярдів доларів.
«Потенціал України – надзвичайний. Вона має величезні можливості в сільському господарстві, енергетиці, металургії та гірничодобувній промисловості, критично важливих мінералах і в низці різних секторів. Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, потрібно виконати попередню роботу, яка може успішно проходити вже зараз, і український уряд готовий прийняти цей виклик», – сказала вона.
Пріцкер сказала, що з моменту призначення її на посаду спецпредставника США вона зустрілася з 30 приватними компаніями, які бажають взяти участь у реконструкції.
«Усі бачать можливість, і мене надихнула зацікавленість приватного сектору в спробі вирішити цю проблему. Це вимагає певних змін в законодавстві України. Це вимагає певного партнерства уряду з приватним сектором, а потім вимагає, щоб приватний сектор функціонував», – зазначила вона.
При цьому, за її словами, дехто недооцінює важливість України для Заходу і що країні потрібно буде не лише пережити війну, але й економічно процвітати.
«Український народ зазнав нападу, тому що він хоче бути частиною Європи і хоче бути демократичною нацією. Якщо ми не будемо протистояти такій агресії, це загроза такому способу життя для всіх. Якщо ми не допоможемо Україні не просто вижити, не тільки впоратися з цим у військовому плані, але й економічно процвітати, я не знаю, чим це закінчиться», – додала Пріцкер.
Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.
- Голос Америки
Гілларі Клінтон нагадала Путіну про НАТО, а Кремль згадав їй кнопку "перезавантаження"
Під час відкриття свого офіційного портрета у Державному департаменті США колишня очільниця зовнішньополітичного відомства та кандидатка в президенти США на виборах 2016 року від Демократичної партії, Гілларі Клінтон у своїй промові говорила про війну в Україні та американську зовнішню політику, повідомляє The Guardian.
Клінтон сказала, що президент США Джо Байден дотримується багатьох пріоритетів адміністрації Обами, в якій вона була головним дипломатом США, а він був віцепрезидентом.
«Захищати демократію в Україні, розширювати НАТО – до слова, шкода, Володимире, ти сам на себе це накликав», – сказала вона, посилаючись на той факт, що кількість членів НАТО зросла після повномасштабного вторгнення Росії, чим викликала сміх і оплески.
"Ми завжди говорили: «Людей не змушують вступати в НАТО». Люди вибирають і хочуть приєднатися до НАТО", - додала вона. Україна також прагне стати членом західної оборонної організації.
Клінтон описала те, що вона вважає спільними пріоритетами Байдена та Обами: «розширення НАТО, протистояння російській агресії та управління викликами з боку Китаю».
У відповідь в середу прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що пані Клінтон відома в Росії своїми спробами перевернути все з ніг на голову, але найбільше її помилкою 2009 року, коли символічну кнопку, призначену для позначення "перезавантаження" американсько-російських відносин, замість цього було позначено російською як "перевантаження".
Клінтон також використала нагоду відкриття свого портрета, щоб висловити несхвалення зовнішньої політики колишнього президента США Дональда Трампа.
Вона припустила, що, можливо, виникли сумніви щодо здатності США заручитися підтримкою союзників для України після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році через спадщину Трампа відчуження партнерів.
«Люди, можливо, сумнівалися в цьому, тому що ми спалили стільки мостів з нашими союзниками та нашими друзями», — сказала вона.
«Відновити зовнішню політику, яка насправді привертає людей до нас, а не відштовхує їх, вважалося б надзвичайно складним. І справді це було, але це було зроблено», – додала вона, подякувавши нинішньому держсекретарю Ентоні Блінкену за «допомогу у відновленні авторитету Америки».
В матеріалі використані джерела Reaters та Associated Press.
Президент США Джо Байден взяв участь у страйку UAW. Відео
Джо Байден взяв участь у страйку UAW. Ледь не вперше в історії президент США бере участь у такому заході. UAW (Об’єднані працівники автомобільної промисловості) проводить страйк проти великої трійки автовиробників: General Motors, Stellantis (колишній Chrysler) та Ford Motor Company.
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