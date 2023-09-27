6 млрд $ для України до кінця листопада передбачено в проєкті бюджетної постанови Сенату США - ЗМІ

У вівторок Сенат США проголосував за механізм затвердження проекту постанови з бюджету, в якій передбачено 6 мільярдів доларів на допомогу Україні, повідомляють ЗМІ.

В разі остаточного затвердження, постанова передбачить фінансування бюджету США до 17 листопада і дозволить уникнути "шатдауну" - часткової призупинки роботи уряду, що настає, якщо бюджетне не затверджено до початку нового фінансового року - 1 жовтня.

В Білому домі схвально відгукнулись на ініціативу в Сенаті, і закликали республіканців в Палаті представників США "припинити грати в політичні ігри з життями людей".

У своєму виступі в Сенаті, голова демократів Чак Шумер наголосив, що нове рішення дозволяє забезпечити необхідну підтримку Україні.

Цей проєкт резолюції не містить усього, чого хоче кожна із сторін, але він продовжить фінансування уряду на нинішньому рівні, зберігаючи при цьому нашу відданість безпековим та гуманітарним потребам України

"Цей проєкт двопартійної резолюції про часткове фінансування уряду є тимчасовим рішенням, мостом до співпраці та кроком від екстремізму, - проголосив Шумер в Конгресі. - Він дозволить нам продовжити роботу над повним, річним фінансуванням уряду та позбавить американські сім’ї від ризиків “шатдауну”. Авжеж, цей проєкт резолюції не містить усього, чого хоче кожна із сторін, але він продовжить фінансування уряду на нинішньому рівні, зберігаючи при цьому нашу відданість безпековим та гуманітарним потребам України. Він також забезпечить тих, хто постраждав від стихійних лих по всій країні, та почне надавати необхідні їм ресурси".

Лідер республіканців в Палаті представників Мітч Макконнелл підтримав затверджену резолюцію як таку, що запобігає "шатдауну" і забезпечує фінансування пріоритетних програм. "Зокрема, вони прагнуть надати допомогу громадам, які оговтуються від стихійних лих, від Гаваїв до Флориди. Також, двопартійна більшість визнає триваючу необхідність протистояти Росії та Китаю і продовжувати надавати летальну допомогу Україні", - сказав Макконнелл в Сенаті.

А от в Палаті представників, потужне крило республіканців виступає проти тимчасової постанови. Ці законодавці кажуть, що потрібно затвердити 12 окремих бюджетних законопроєктів. У вівторок Республіканці в Палаті представників проголосували за подання на голосування чотирьох проектів законів щодо бюджетів Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки США, Держдепу та Міністерства сільського господарства.

Те, що зробила Росія, є неправильним, і ми можемо це зрозуміти. Але ми також не хочемо просто спостерігати за тим, що відбувається прямо зараз тут, в Америці ... У України достатньо грошей, щоб протриматись протягом наступних 45-ти днів

Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті припустив, що Україна "протримається" протягом наступних 45 днів, на які розрахована тимчасова бюджетна резолюція, бо "вже має гроші".

"Якщо вони в Cенаті хочуть зосередитися на Україні, а не на південному кордоні США. То я думаю, що вони мають перевернуті пріоритети, - заявив Маккарті. - Вони у Сенаті обирають Україну замість Америки. Я знаю, що там є проблеми. Те, що зробила Росія, є неправильним, і ми можемо це зрозуміти. Але ми також не хочемо просто спостерігати за тим, що відбувається прямо зараз тут, в Америці. Чому ми не можемо впоратися з кордоном і нашими надзвичайними ситуаціями? Чому так? Українці вже мають гроші. У України достатньо грошей, щоб протриматись протягом наступних 45-ти днів".

Сенат та Палата представників мають домовитись щодо фінансування бюджету до кінця тижня, щоб уникнути "шатдауну".

В уряді США остерігаються, що "шатдаун", може позначитися на швидкості постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів. Про це на брифінгу в понеділок, 25 вересня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Водночас Міллер наголосив, що США мають змогу продовжувати постачати зброю союзникам у разі шатдауну, і такі випадки вже траплялися в минулому.

"Але, звичайно, коли є люди в Державному департаменті, міністерстві оборони та інших відділах уряду, які не можуть прийти на роботу, очевидно, це може вплинути на темпи постачання. Не йдеться про якусь окрему країну, але загалом це може вплинути на темпи доставки зброї, тож це викликає занепокоєння. Ви можете бути впевнені, що наші супротивники будуть спостерігати. Тож це одна з причин, чому ми вважаємо, що Конгрес має вжити заходів, аби зберегти фінансування уряду", - сказав Міллер.

На уточнення журналістів щодо того, чи може ймовірний шатдаун позначитися на постачанні зброї саме Україні, речник Держдепу наголосив, що "така ж відповідь стосується й України".

"Ми можемо продовжувати надавати допомогу, військову допомогу, безпекову допомогу в разі шатдауну. Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість постачання. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним, і ось чому ми закликаємо Конгрес профінансувати уряд", - уточнив Міллер.