Брифінг. Ситуація в Конгресі, вибори в Словаччині, мітинги в Польщі

Брифінг Голосу Америки – наживо. Що буде з фінансуванням для України в Конгресі? Чому в Словаччині перемогла проросійська партія? І які настрої в Польщі напередодні виборів? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.