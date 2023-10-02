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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Ситуація в Конгресі, вибори в Словаччині, мітинги в Польщі

Брифінг. Ситуація в Конгресі, вибори в Словаччині, мітинги в Польщі
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Брифінг. Ситуація в Конгресі, вибори в Словаччині, мітинги в Польщі

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Що буде з фінансуванням для України в Конгресі? Чому в Словаччині перемогла проросійська партія? І які настрої в Польщі напередодні виборів? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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