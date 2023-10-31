Звіт ООН: Росія вбила 59 людей у Грозі, бо цілилася у цивільних, або неналежно перевірила військові цілі

Правозахисна група ООН опублікувала висновки про російський ракетний удар у селі Гроза на Харківщині, що убив 59 людей на поминках за воїном ЗСУ та став одним із найбільш смертоносних інцидентів для мирного населення України з лютого 2022 року.

У звіті йдеться, що російські збройні сили “або не зробили всього можливого, щоб переконатися, що ціль була військовою, або навмисно цілили по цивільних чи цивільних об’єктах”.

Будь-який сценарій є порушенням міжнародного гуманітарного права, стверджують в ООН.

На підставі здійсненого аналізу експерти ООН дійшли висновку про “наявність розумних підстав” вважати, що ракету запустили російські збройні сили, і що не було жодних ознак військового персоналу чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе або поруч з ним кафе під час нападу.

Звіт ґрунтувався на інформації, зібраній та перевіреній експертами Моніторингової місії з прав людини в Україні, які здійснили дві місії для встановлення фактів у Грозі 7 та 10 жовтня.

Вони оглянули місце вибуху, опитали 35 осіб, серед яких місцеві жителі, свідки, двоє врятованих, медперсонал і працівники моргу.

Усі загиблі – 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик – були цивільними особами, які були на поминальному обіді після перепоховання місцевого військовослужбовця ЗСУ.

Вибухом повністю зруйновано кафе та невеликий магазин.

У звіті детально описано руйнівні наслідки ракетного удару по Грозі: 15 сімей втратили двох або більше членів родини.

Документ містить опис людських страждань у Грозі. Зацитовано місцеву мешканку, яка розповіла, що подругу її дочки можна було впізнати лише за манікюром, коли рятувальники виявили її руку.

Для багатьох інших ідентифікація ґрунтувалася на ДНК-тестах останків.

“Ми закликаємо Російську Федерацію провести повне та прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності та вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому. Ми також закликаємо Російську Федерацію забезпечити доступ до ефективних засобів правового захисту, включаючи належне відшкодування, для жертв і їх сімей”, – йдеться у публікації ООН.

У день нападу, як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш рішуче засудив атаку.

"Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом і мають бути негайно припинені. Генеральний секретар висловлює глибокі співчуття сім'ям загиблих і бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - мовиться у заяві прессекретаря Ґуттеріша.