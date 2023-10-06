«Ось чому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні». Білий дім про напад Росії на село Гроза

У Білому Домі закликали Конгрес продовжити підтримку України. Атака Росії по селищу Гроза це – ще одне підтвердження того, що Київ потребує допомоги з боку США. Про це під час брифінгу у Вашингтоні 5 жовтня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Лише уявіть, ви заходити у харчову крамницю зі своїми дітьми, думаєте, що приготувати на вечерю? І раптом бачите вибух, повсюди тіла... Ось що відбувається в Україні щодня. Ось чому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, щоб допомогти мужнім українцям боротися за свою свободу, боротися за свою демократію", – заявила речниця Білого дому.

Жан-П'єр додала, що зараз Сполучені Штати готують новий пакет допомоги, який включає "зброю та обладнання для боротьби", яку веде Україна. США і надалі будуть допомагати Україні, але ресурси для цього обмежені, пояснила речниця Білого дому. Тому сподівається, що Конгрес схвалить виділення більше грошей для Києва.

"Потрібно, щоб Конгрес дотримав своєї обіцянки, яку він дав українцям, щодо продовження двопартійної підтримки. Ми бачимо, що в обох палатах є більшість на користь підтримки", – заявила Жан-П'єр.

Вона також процитувала експертів, які пояснюють чому США повинні підтримувати Україну.

"Якщо ми залишимо народ України, для Росії це буде успіх. Це надішле жахливий сигнал та підбадьорить диктаторів і агресорів у всьому світі, які, можливо, захочуть захопити інші країни. Це залучить Сполучені Штати і створить набагато більше проблем у всьому світі", – підсумувала речниця Білого дому.

Як повідомляв Голос Америки, на початку тижня у Пентагоні заявили, що можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів. Таку суму можуть використати в рамках програми президентських повноважень (PDA), за якою озброєння постачають із власних складів США. На скільки саме пакетів допомоги цієї суми вистачить невідомо.

У проєкті короткотермінового бюджету США на 45 днів передбачалось виділення Україні додаткових 6 мільярдів доларів. Та зрештою наприкінці минулого тижня Конгрес США схвалив бюджет без допомоги Києву.

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