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- Голос Америки
«Ось чому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні». Білий дім про напад Росії на село Гроза
У Білому Домі закликали Конгрес продовжити підтримку України. Атака Росії по селищу Гроза це – ще одне підтвердження того, що Київ потребує допомоги з боку США. Про це під час брифінгу у Вашингтоні 5 жовтня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Лише уявіть, ви заходити у харчову крамницю зі своїми дітьми, думаєте, що приготувати на вечерю? І раптом бачите вибух, повсюди тіла... Ось що відбувається в Україні щодня. Ось чому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, щоб допомогти мужнім українцям боротися за свою свободу, боротися за свою демократію", – заявила речниця Білого дому.
Жан-П'єр додала, що зараз Сполучені Штати готують новий пакет допомоги, який включає "зброю та обладнання для боротьби", яку веде Україна. США і надалі будуть допомагати Україні, але ресурси для цього обмежені, пояснила речниця Білого дому. Тому сподівається, що Конгрес схвалить виділення більше грошей для Києва.
"Потрібно, щоб Конгрес дотримав своєї обіцянки, яку він дав українцям, щодо продовження двопартійної підтримки. Ми бачимо, що в обох палатах є більшість на користь підтримки", – заявила Жан-П'єр.
Вона також процитувала експертів, які пояснюють чому США повинні підтримувати Україну.
"Якщо ми залишимо народ України, для Росії це буде успіх. Це надішле жахливий сигнал та підбадьорить диктаторів і агресорів у всьому світі, які, можливо, захочуть захопити інші країни. Це залучить Сполучені Штати і створить набагато більше проблем у всьому світі", – підсумувала речниця Білого дому.
Як повідомляв Голос Америки, на початку тижня у Пентагоні заявили, що можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів. Таку суму можуть використати в рамках програми президентських повноважень (PDA), за якою озброєння постачають із власних складів США. На скільки саме пакетів допомоги цієї суми вистачить невідомо.
У проєкті короткотермінового бюджету США на 45 днів передбачалось виділення Україні додаткових 6 мільярдів доларів. Та зрештою наприкінці минулого тижня Конгрес США схвалив бюджет без допомоги Києву.
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Президент Джо Байден провів нараду щодо України з членами команди з питань національної безпеки, в тому числі міністром оборони Ллойдом Остіним та новопризначеним головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Це перша зустріч в цьому форматі для генерала Брауна, який цього місяця заступив на цій посаді генерала Марка Міллі. Подробиці розповість Юлія Ярмоленко із Білого дому.
Зустріч європейських лідерів в Іспанії - чому це важливо для Києва? Відео
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн "дуже впевнена", що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну і надалі. Про це вона заявила під час зустрічі Європейської політичної спільноти в іспанській Ґранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу та ще 20 країн європейського регіону. Президент України Володимир Зеленський, який також взяв участь у саміті, висловив упевненість у подальшій підтримці США. Більше про саміт – Богдан Цюпин.
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Новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун візьме участь у "Рамштайні"
Міністр оборони США Ллойд Остін і генерал Чарльз Браун, який 1-го жовтня був призначеним на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів США, візьмуть участь у зустрічі контактної групи "Рамштайн", яка відбудеться у Бельгії наступного тижня. Про це заявив під час брифінгу у четвер, 5 жовтня, повідомив речник Пентагону Пет Райдер.
"Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун у вівторок відбудуть із Вашингтона до Брюсселя, Бельгія, де 11 жовтня проведуть особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Це буде 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України після того, як міністр Остін сформував міжнародну коаліцію у квітні 2022 року", - зазначив Райдер.
Також у Пентагоні ще раз підтвердили, що Сполучені Штати можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування.
" У нас є 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для України. У нас залишилося приблизно 1,6 мільярда для поповнення власних запасів", - сказав Райдер.
Речник Пентагону зазначив, що наявного фінансування наразі достатньо для забезпечення потреб України у короткостроковій перспективі.
"Звичайно, коли ми будемо рухатися вперед, нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжуємо співпрацювати з Конгресом, щоб відстоювати необхідне нам фінансування", - зазначив представник Пентагону.
Раніше на запит Голосу Америки в Міноборони США відповіли, що в них "залишаються повноваження, щоб забезпечити термінові потреби України на полі бою".
5 жовтня президент США Джо Байден провів брифінг щодо України з членами групи національної безпеки в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, на якому був присутній генерал Чарльз Браун.
Як ідеться у повідомленні Білого дому, під час зустрічі обговорювали "актуальні питання розвідки", питання України, Ірану, КНДР, а також Індо-Тихоокеанського регіону.
Новий очільник Збройних Сил США Чарльз Браун, який змінив на цій посаді Марка Міллі, у минулому – пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту, командувач американської військової авіації у Європі, Південній Азії й Тихоокеанському регіоні, а останні два роки – командувач усіх Повітряних Сил США.
Він став першим за останні 20 років афроамериканцем і першим за останні 18 років представником військової авіації на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів.
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- Голос Америки
Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні. Обіцяє розглянути постачання літаків Gripen, але після вступу до НАТО
Міністр оборони Швеції голосив, що Стокгольм оголосив про 14-й пакет військової підтримки для України вартістю близько 200 мільйонів доларів США, основну частину якого складають боєприпаси та запчастини.
Також уряд сьогодні ухвалив пропозиції щодо додаткових змін до бюджету, які містять новий пакет підтримки України, мовиться в урядовому повідомленні. Пакет, що є чотирнадцятим з початку російської повномасштабної агресії, включає артилерійські снаряди, запасні частини, піхотне обладнання, обладнання зв’язку та боєприпаси до бойової машини CV 90, боєприпаси для наданих раніше систем, та обладнання супутникового зв’язку. Загально сума пакета складає близько 1,7 мільярда шведських крон (близько 155 мільйонів доларів США).
Крім того, уряд планує прийняти додатковий пакет вартістю близько 2,2 мільярда шведських крон(понад 180 мільйонів доларів США). Уряд також дав завдання Збройним силам Швеції проаналізувати та звітувати про умови посилення України за допомогою літаків JAS 39 Gripen, повідомляє урядовий сайт.
Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що «підтримка у вигляді JAS 39 Gripen буде залежати від того, коли Швеція стане членом НАТО».
«Російське вторгнення, включно зі вбивствами цивільних осіб, має припинитися», – заявив Йонсон.
У четвер у результаті влучення ракети у крамницю в селі Гроза, що є приблизно в 37 км на південний захід від лінії фронту в Харківській області, за словами офіційних осіб, загинуло щонайменше 50 людей, включно з 6-річною дитиною.
Міністр оборони Йонсон додав, що завдяки цьому пакету підтримки «Швеція зміцнює героїчні зусилля України повернути втрачені території та відновити свою свободу».
«Це відбувається у важливий час, коли єдність і посилення підтримки України є надзвичайно важливими», – написав Йонсон у мережі Х (колишня Twitter).
Він додав, що постійна підтримка має вирішальне значення «як для безпеки України, так і для нашої власної безпеки». Також Йонсон заявив, що його країна продовжить підтримку навчань українських військових – Interflex у Великій Британії, навчання EOD у Литві та розглядає можливість навчання українців у Швеції.
Загальна вартість військової допомоги Швеції Україні зараз становить близько 22 мільярдів шведських крон.
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський у четвер взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.
Він закликав ЄС посилити допомогу у боротьбі проти російської агресії. Він також висловив упевненість у подальшій підтримці США, попри те, що він назвав "політичним штормом" у Вашингтоні.
Майже 50 європейських лідерів використали саміт у Гранаді на півдні Іспанії, щоб підкреслити, що вони підтримують Україну в той час, коли рішучість Заходу виглядає дещо ослабленою. Президент Зеленський у четвер відповів, що збереження такої єдності зараз є "головним викликом".
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