У Пентагоні відповіли, як довго зможуть надсилати допомогу Україні

Воєнні аналітики та політики, у тому числі лідери країн, висловлюють застереження щодо поширених кліше на кшталт “війна Путіна”, як часто називають російську агресію проти України.

Зокрема, вони вказують на підтримку дій офіційної Москви всередині Росії, на популярність російського президента і його ідей серед громадян Росії та відсутність співчуття до загибелі українців, яких вони продовжують називати «братнім народом».

Насправді війни ведуть нації - ексгенерал Збройних сил Австралії

З іншого боку, експерти вказують на згуртованість українського народу у протистоянні жорстокому вторгненню російських військ та на те, що воює проти російської агресії не лише армія, але і ціла українська нація.

Так, перебуваючи вже втретє цього року в Україні, ексгенерал Збройних сил Австралії та експерт вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Мік Раян пише для видання Sydney Morning Herald: “Народна війна нової ери, яку реалізує Україна, є ефективною стратегією для меншої країни, на яку напав більший народ”.

“Хоча військові сили можуть вести битви, насправді війни ведуть нації”, – каже Раян.

За його словами, побудова згуртованого суспільства, а потім надання йому правильної мети має вирішальне значення для створення та підтримки військового потенціалу нації.

Раян наводить приклад “народного підходу до війни” у селі Мощун в передмісті Києва, де 85 % будівель зруйнували російські окупанти, але зусиллями ЗСУ та територіальної оборони, що складалася переважно з місцевих жителів, наступ російських військ на Київ вдалося у цьому селі зупинити.

Це, за словами аналітика, важлива складова “сучасного способу війни в Україні”.

“Це не просто війна Путіна” - міністерка закордонних справ Фінляндії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен також не вважає, що агресія Росії будується лише на бажанні однієї людини. “Це не просто війна Путіна”, – сказала вона в інтерв'ю журналісту видання Washington Post.

На її думку, Росія готувалася до цієї війни впродовж цих десятиліть і за цей час “хтось [в Росії] міг сказати йому [Путіну, - ред.], що це не гаразд”.

“Вони активно ведуть війну з [вторгнення в 2008 році] до Грузії та 2014 року проти України, з незаконної анексії Криму”, – наголосила посадовиця про те, що оточення Путіна та населення Росії знають про військові плани керівництва вже тривалий час і підтримують їх з ентузіазмом.

Валтонен висловила сумнів, що “Росія якимось чином стане нормальною мирною демократією”. “Ми повинні готуватися до гіршого, а найгірше те, що Росія залишиться такою, якою вона є, і, можливо, буде ще гіршою в майбутньому”, – каже посадовиця.

Фінляндія, яка внаслідок російської агресії, вирішила стати членом НАТО, запровадила нещодавно заборону на в’їзд російських транспортних засобів у країну, як і її балтійські сусіди, повідомляв Голос Америки.

“Ми маємо називати цю війну російською війною”, президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел раніше цього року також наполягав, що з росіян не можна знімати відповідальність за дії керівництва їхньої країни.

“Чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики”, – вважає Павел.

“Якщо подивитись на підтримку, якою користується Путін серед російського населення, коли ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною”, – сказав Павел в інтерв'ю Радіо Свобода.

Чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики.

Водночас Павел має більш оптимістичний погляд на здатність росіян до демократичного майбутнього, аніж фінська дипломатка: “Не всі росіяни щасливі від втрат, падіння життєвого рівня, від браку ресурсів, зниження можливості подорожувати і від того, що наступні кілька поколінь росіян будуть вважатися варварами за те, що вони зробили».

Він вважає, що частина російського суспільства усвідомлює, що сталося з їхньою країною, і готова брати на себе відповідальність за майбутні зміни.

Буде нагода знайти людей в Росії, які будуть здатними комунікувати, які будуть надією Росії на зміни. Але на це потрібен час”.

Росіяни відповідальні за свою країну – литовський дипломат

“Росіяни оплакують рідних, яких забрали на війну, калічать себе, щоб уникнути мобілізації, або ж тікають за кордон, але не бунтують проти влади, яка занурила країну у цей морок”, – наголошує виданню LRT Альбінас Янушка, один із підписантів Акту про відновлення незалежності Литви, дипломат, колишній радник президента Литви Валдаса Адамкуса.

Коментуючи надання притулку росіянам, які тікають від призову на війну голова литовського МЗС Ґабріелюс Ландсберґіс сказав: “Литва не дасть притулку тим, хто утікає від своєї відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна”.

Виїзд росіян за кордон прокоментував і керівник канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик: “Ми не допускаємо вʼїзд росіян, які досі підтримували режим Володимира Путіна, аж раптом, коли зʼявилася перспектива не на словах підтримувати режим, а опинитися на фронті, стали великими демократами та планують покинути Росію”.

Приписування провини лише Путіну – ризик повторення війни в майбутньому

Називати війну Росії виключно “Путінською війною” є не тільки фактично неправильно, але й становить загрозу міжнародній безпеці, стверджується у Звіті аналітичного центру оборонних стратегій “Чому це не війна Путіна: колективна відповідальність росіян”.

"Не Путін є відображенням і творінням російського суспільства, його менталітету і переконань народу, а навпаки", - йдеться у публікації. А опитування демонструють високий рівень (від 70 до 83%) народної підтримки вторгнення, що є результатом чи масової пропаганди, чи ж просто відображенням історичного імперіалістичного мислення та вкорінений шовінізм російського суспільства, пишуть автори звіту.

Приписування провини лише Путіну залишає перед нами ризики нинішніх жахів та повторення війни в майбутньому.

Серед їхніх пропозицій – чесна постколоніальна дискусія як усередині Росії, так і на Заході, а також право на самовизначення для десятків колонізованих і пригноблених національних меншин всередині РФ.

Для трансформації соціуму у демократичному напрямку потрібні зміни в освіті, молодіжній політиці, реформа медіапростору, заходи для поновлення відповідальності за вчинені звірства.

“Приписування провини лише Путіну залишає перед нами ризики нинішніх жахів та повторення війни в майбутньому”, – йдеться у звіті.