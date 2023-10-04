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- Голос Америки
У Пентагоні відповіли, як довго зможуть надсилати допомогу Україні
Наявних коштів в американському бюджеті на військову допомогу Україні вистачить "ще на деякий час". На скільки саме залежить від об'ємів пакети допомоги, заявила під час брифінгу у Вашингтоні у вівторок заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Якщо найближчим часом буде п'ять пакетів, то все зникне досить швидкоСабріна Сінгх
"Кожен пакет допомоги варіюється в доларовому еквіваленті. Кожен пакет також відрізняється можливостями, комплексами та зброєю, які ми надаємо. ... Ви бачили деякі пакети трохи більш як 200 мільйонів доларів. Ви бачили пакети, які наближаються до мільярда доларів. Якщо найближчим часом буде п'ять пакетів, то все зникне досить швидко", - повідомила Сінгх.
Сполучені Штати, за словами Сінгх, вже надіслали Україні 47 таких пакетів допомоги. Найбільше Київ потребує засобів ППО та артилерійських боєприпасів, каже заступниця прессекретаря Пентагону.
Раніше в коментарі Голосу Америки у Пентагоні повідомили, що на допомогу Україні є ще 5,4 мільярда доларів в рамках програми президентських повноважень (PDA). За нею озброєння постачають із власних складів США.
При цьому в Пентагоні додали, що для поповнення власних запасів, із яких надсилають зброю Україні, на сьогодні залишилось всього 1,6 мільярда доларів.
"Ми просимо більше фінансування для України, щоб ми могли поповнити власні запаси. ... Ми закликаємо Конгрес звернути увагу на це, тому що нам потрібно поповнити наші запаси, оскільки ми продовжуємо надсилати допомогу в Україну", - повідомила під час брифінгу представниця Пентагону.
Допомога Україні стала ключовим суперечливим питанням при розгляді так званого тимчасового бюджету США. Він був ухвалений на 45 днів, щоб уникнути так званого шатдауну уряду. Частина республіканців виступила проти виділення Україні коштів.
"Лише невелика меншість у Палаті представників висловлює свою опозицію. Тому ми впевнені, що матимемо двопартійну підтримку, щоб продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявила на брифінгу Сінгх.
Заступниця речника Пентагону переконана, що найближчим часом Конгресу вдасться ухвалити допомогу Україні.
"Я думаю, що багато конгресменів розуміють - підтримка України відповідає нашим національним інтересам. Ми не можемо допустити, щоб Росія перемогла. Ми не можемо дозволити Росії розширити свою війну за межі України", - додала Сінгх.
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- Голос Америки
США і Данія оголосили партнерство для протидії кіберзагрозам в Україні. ЄС відкриває кіберклас для ЗСУ
США оголосили про те, що разом з Данією будуть працювати над зміцненням кібербезпеки критично важливої інфраструктури України.
Проєкт з американського боку очолить Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), йдеться у офіційному повідомленні.
Данія інвестує у проєкт 2,8 млн доларів США. Раніше вклад у аналогічні кібербезпекові програми зробила Нова Зеландія, інвестувавши у 0,49 мільйона доларів США.
“В Україні існує величезна потреба в побудові більш стійкої цифрової інфраструктури. Росія використовує кібератаки, щоб порушити роботу критичної інфраструктури та тим самим підривати довіру до влади. Ось чому в тісній співпраці зі США ми виділяємо 20 мільйонів крон (2,8 млн дол.) на кібербезпеку України”, – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке.
Днями також було оголошено грантовий конкурс у рамках проєкту USAID для пошуку інноваційних рішень в галузі кібербезпеки. Розробники, команди, компанії мають змогу подавати свої креативні ідеї з кібербезпеки та отримати фінансування для їхньої реалізації. Бюджет конкурсу – 500 тисяч доларів США.
ЄС створює кіберклас для військових
Зі свого боку, Представництво ЄС в Україні повідомило про відкриття кіберкласу для підрозділів ЗСУ у рамках допомоги Європейського Фонду миру (EPF) від естонської Академії електронного управління.
Крім кіберкласу, була створена й кіберлабораторія, щоб практикувати якісну та своєчасну реакцію на кібератаки. “Це підсилить кібербезпековий потенціал України й посилить наше співробітництво з Україною у сфері безпеки та оборони”, – сказав високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
У посольстві США в Україні наголошують, що, починаючи з 2014 року та особливо перед початком жорстокого повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, РФ спрямовує численні кібератаки проти урядових установ та критичної інфраструктури України.
Так, атак зазнають телекомунікаційні системи, електромережі та системи зберігання даних.
“Розширення можливостей України у сфері кібербезпеки є критично необхідним для забезпечення захисту органів влади та об’єктів критичної інфраструктури від численних кібератак, які Росія спрямовує проти України”, – сказала посолка США в Україні Бріджит Брінк.
- Голос Америки
“Це не війна Путіна”. Політики й аналітики про “війну народів” та відповідальність російської нації
Воєнні аналітики та політики, у тому числі лідери країн, висловлюють застереження щодо поширених кліше на кшталт “війна Путіна”, як часто називають російську агресію проти України.
Зокрема, вони вказують на підтримку дій офіційної Москви всередині Росії, на популярність російського президента і його ідей серед громадян Росії та відсутність співчуття до загибелі українців, яких вони продовжують називати «братнім народом».
Насправді війни ведуть нації - ексгенерал Збройних сил Австралії
З іншого боку, експерти вказують на згуртованість українського народу у протистоянні жорстокому вторгненню російських військ та на те, що воює проти російської агресії не лише армія, але і ціла українська нація.
Так, перебуваючи вже втретє цього року в Україні, ексгенерал Збройних сил Австралії та експерт вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Мік Раян пише для видання Sydney Morning Herald: “Народна війна нової ери, яку реалізує Україна, є ефективною стратегією для меншої країни, на яку напав більший народ”.
“Хоча військові сили можуть вести битви, насправді війни ведуть нації”, – каже Раян.
За його словами, побудова згуртованого суспільства, а потім надання йому правильної мети має вирішальне значення для створення та підтримки військового потенціалу нації.
Раян наводить приклад “народного підходу до війни” у селі Мощун в передмісті Києва, де 85 % будівель зруйнували російські окупанти, але зусиллями ЗСУ та територіальної оборони, що складалася переважно з місцевих жителів, наступ російських військ на Київ вдалося у цьому селі зупинити.
Це, за словами аналітика, важлива складова “сучасного способу війни в Україні”.
“Це не просто війна Путіна” - міністерка закордонних справ Фінляндії
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен також не вважає, що агресія Росії будується лише на бажанні однієї людини. “Це не просто війна Путіна”, – сказала вона в інтерв'ю журналісту видання Washington Post.
На її думку, Росія готувалася до цієї війни впродовж цих десятиліть і за цей час “хтось [в Росії] міг сказати йому [Путіну, - ред.], що це не гаразд”.
“Вони активно ведуть війну з [вторгнення в 2008 році] до Грузії та 2014 року проти України, з незаконної анексії Криму”, – наголосила посадовиця про те, що оточення Путіна та населення Росії знають про військові плани керівництва вже тривалий час і підтримують їх з ентузіазмом.
Валтонен висловила сумнів, що “Росія якимось чином стане нормальною мирною демократією”. “Ми повинні готуватися до гіршого, а найгірше те, що Росія залишиться такою, якою вона є, і, можливо, буде ще гіршою в майбутньому”, – каже посадовиця.
Фінляндія, яка внаслідок російської агресії, вирішила стати членом НАТО, запровадила нещодавно заборону на в’їзд російських транспортних засобів у країну, як і її балтійські сусіди, повідомляв Голос Америки.
“Ми маємо називати цю війну російською війною”, президент Чехії
Президент Чехії Петр Павел раніше цього року також наполягав, що з росіян не можна знімати відповідальність за дії керівництва їхньої країни.
“Чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики”, – вважає Павел.
“Якщо подивитись на підтримку, якою користується Путін серед російського населення, коли ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною”, – сказав Павел в інтерв'ю Радіо Свобода.
Чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики.Петр Павел
Водночас Павел має більш оптимістичний погляд на здатність росіян до демократичного майбутнього, аніж фінська дипломатка: “Не всі росіяни щасливі від втрат, падіння життєвого рівня, від браку ресурсів, зниження можливості подорожувати і від того, що наступні кілька поколінь росіян будуть вважатися варварами за те, що вони зробили».
Він вважає, що частина російського суспільства усвідомлює, що сталося з їхньою країною, і готова брати на себе відповідальність за майбутні зміни.
Буде нагода знайти людей в Росії, які будуть здатними комунікувати, які будуть надією Росії на зміни. Але на це потрібен час”.
Росіяни відповідальні за свою країну – литовський дипломат
“Росіяни оплакують рідних, яких забрали на війну, калічать себе, щоб уникнути мобілізації, або ж тікають за кордон, але не бунтують проти влади, яка занурила країну у цей морок”, – наголошує виданню LRT Альбінас Янушка, один із підписантів Акту про відновлення незалежності Литви, дипломат, колишній радник президента Литви Валдаса Адамкуса.
Коментуючи надання притулку росіянам, які тікають від призову на війну голова литовського МЗС Ґабріелюс Ландсберґіс сказав: “Литва не дасть притулку тим, хто утікає від своєї відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна”.
Виїзд росіян за кордон прокоментував і керівник канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик: “Ми не допускаємо вʼїзд росіян, які досі підтримували режим Володимира Путіна, аж раптом, коли зʼявилася перспектива не на словах підтримувати режим, а опинитися на фронті, стали великими демократами та планують покинути Росію”.
Приписування провини лише Путіну – ризик повторення війни в майбутньому
Називати війну Росії виключно “Путінською війною” є не тільки фактично неправильно, але й становить загрозу міжнародній безпеці, стверджується у Звіті аналітичного центру оборонних стратегій “Чому це не війна Путіна: колективна відповідальність росіян”.
"Не Путін є відображенням і творінням російського суспільства, його менталітету і переконань народу, а навпаки", - йдеться у публікації. А опитування демонструють високий рівень (від 70 до 83%) народної підтримки вторгнення, що є результатом чи масової пропаганди, чи ж просто відображенням історичного імперіалістичного мислення та вкорінений шовінізм російського суспільства, пишуть автори звіту.
Приписування провини лише Путіну залишає перед нами ризики нинішніх жахів та повторення війни в майбутньому.Звіт Центру оборонних стратегій
Серед їхніх пропозицій – чесна постколоніальна дискусія як усередині Росії, так і на Заході, а також право на самовизначення для десятків колонізованих і пригноблених національних меншин всередині РФ.
Для трансформації соціуму у демократичному напрямку потрібні зміни в освіті, молодіжній політиці, реформа медіапростору, заходи для поновлення відповідальності за вчинені звірства.
“Приписування провини лише Путіну залишає перед нами ризики нинішніх жахів та повторення війни в майбутньому”, – йдеться у звіті.
Президент Чехії кличе розширювати ЄС і НАТО для миру і добробуту
Президент Чехії Петр Павел закликав європейців зосередитися на розширенні Європейського Союзу і зміцненні НАТО, що він назвав найкращою відповіддю на проблеми, які постали перед Європою.
Заклик чеського президента додався до інших лідерів Європи, які після російського вторгнення Україну гучніше говорять про європейську інтеграцію і зокрема залучення в ЄС і НАТО України та інших країн, щоб сприяти миру і добробуту на континенті.
Розширення - це мета, яка посилює, а не підриває нашу безпеку.Петр Павел
Україна у червні 2022 року, в розпал російського нападу, отримала статус кандидата на вступ в Європейський Союз.
Також влітку 2022 року лідери НАТО на липневому саміті у Вільнюсі підтвердили, що альянс має задовольнити прагнення українців до членства в оборонному союзі.
«Коли йдеться про майбутню безпеку і добробут, то Європейський Союз і Трансатлантичний союз є для нас найнадійнішими», - заявив чеський президент на лекції 3 жовтня в у Коледжі Європи в Брюґґе в Бельгії.
Петр Павел, який до обрання на президентську посаду у січні 2023 року був професійним військовим і чільним посадовцем НАТО, закликав європейців взяти на себе більшу відповідальність в альянсі.
«Зараз нема більш нагальної загрози безпеці ніж російська агресія», - наголосив президент, перерахувавши інші світові проблеми, зокрема виклики з боку Китаю, злами в економіці, клімат і стурбованість руйнуванням довкілля, проблемами з продовольством та нелегальною міграцією.
Він сказав: «Ми є свідками кінця глобалізації в такому вигляді, як ми її бачили досі і нового підйому геополітики. Це вимагає від нас співпраці з нашими найближчими союзниками».
«У нас є важливі союзники. Насамперед це Сполучені Штати. Те, що в нас деколи бувають розходження у поглядах, не повинно закривати те, що ми поділяємо в довготерміново і стратегічно. США - ключовий партнер в галузі безпеки. Нема альтернатива системі безпеки НАТО, в якій США надалі відіграють ключову роль», - сказав Петр Павел.
При цьому чеський президент зауважив, що Європі більше не можна покладатися лише на Америку і «занедбувати власні оборонні обов’язки».
Розширення ЄС
За словами президента Петера Павела «нема більш геополітичної політики ніж політика розширення. Нові геополітичні виклики вимагають нової динаміки розширення».
«Надто довго ми залишали деякі європейські країни на милість геополітичним маніпуляціям. Наміри чіткі: нам треба завершити європейську і, де є бажання, атлантичну інтеграцію Західних Балкан, а також асоційованої трійки», - сказав чеський президент, очевидно маючи на увазі Україну, яка підписала угоду про асоціацію з ЄС, а також Молдову та Грузію.
Він закликав не відкладати розширення на невизначене майбутнє і не чекати бездоганної узгодженості в усіх аспектах.
«Розширення - це мета, яка посилює, а не підриває нашу безпеку і вона сприяє стабільності демократій. Наші критерії повинні були прозорі й досяжні. Де це можливо, нам треба мати вартий довіри часовий розклад. Водночас нам не можна поступатися нашими принципами та спільними цінностями затвердженими у договорах, а саме: повагою до людської гідності, свободою, демократією, рівністю, верховенством закону і повагою до прав людини», - зауважив чеський керівник.
Петер Павел визнав, що розширення вимагатиме змін в самому ЄС, щоб удосконалити діяльність організації. Зокрема він згадав про потребу в окремих питаннях переходити від вимоги одностайності до голосування в ЄС кваліфікованою більшістю.
Вперше в історії США: спікера Палати представників Кевіна Маккарті звільнили з посади
Крайній правий конгресмен-республіканець Мет Гейтс та його прихильники домоглись звільнення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США, зокрема, і через його позицію щодо допомоги Україні.
Голосування за звільнення Маккарті з посади відбулось у вівторок, 3-го жовтня з результатами 216-за та 210-проти. Проти звільнення голосувала більшість республіканців, окрім 8-ми представників крайньоправого крила цієї партії, які власне й вимагали звільнити спікера. Їхні голоси посилила більшість демократів, які партійною лінією підримали звільнення республіканського спікера. Тепер Палата представників має обрати нового спікера. Це перший такий випадок в історії США.
Гейтс проти Маккарті
Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць, представник крайньо правого крила республіканців, конгресмен від штату Флорида Мет Гейтс. Відповідний запит Гейтс вніс ввечері у понеділок, 2-го жовтня.
Механізм для звільнення спікера, який був однією з умов призначення Маккарті на посаду, дозволяє будь-якому члену Палати представників скликати нові вибори. Також, за процедурою, резолюція про усунення спікера має пріоритет над іншими питаннями.
Так, сам спікер Маккарті був зобов’язаний включити вимогу про власне звільнення до законодавчого розкладу протягом двох днів після подання. Але опублікувавши короткий пост "Давай" у мережі "X", Маккарті поставив відповідний документ на голосування одразу ж наступного дня після його внесення Метом Гейтсом.
Маккарті запевняв, що переживе голосування про звільнення. Він також відкинув заяви про домовленості з демократами про підтримку на голосуванні. За словами Маккарті, перед голосуванням він сказав лідеру демократів в Палаті представників Гакіму Джеффрісу: "Робіть усе, що ви вважаєте за потрібне", - цитує New York Times.
Своєю чергою Джеффріс перед голосуванням заявив, що демократи підтримають звільнення Маккарті: "Ми готові шукати спільну мову на шляху вперед. Але, на жаль, наші крайньоправі колеги-республіканці не виявили бажання зробити те саме. Зараз все залежить саме від Республіканської партії, яка має припинити війну республіканців у Палаті представників. Враховуючи їх небажання раз та назавжди порвати з MAGA-екстремізмом, керівництво Демократичної партії в Палаті представників голосуватиме схвально за пропозицію республіканців про звільнення спікера", - йшлося у офіційному листі-зверненні лідера демократів.
Пізніше абсолютна більшість демократів проголосувала за звільнення Маккарті, доєднавшисть до 8-ми республіканців від крайньо правого крила.
Чому звільнили та як це пов'язано з Україною
Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнити спікера Маккарті, є співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США, а також відмова блокувати допомогу Україні.
"Увесь цей театр з провалами спікера Маккарті призвів до того, що він об’єднався з демократами, аби ухвалити резолюцію, яка продовжує фінансувати Україну та фінансує втручання Джека Сміта (спецпрокурор - ред.) у майбутні вибори, проти президента Трампа", - опублікував на своєму сайті Мет Гейтс після внесення резолюції про звільнення Маккарті.
У понеділок ввечері, коментуючи журналістам внесення клопотання про звільнення спікера, Гейтс заявив, що його однопартійці не підтримали б пропозицію про відставку, якби спікер розповів їм про "свою таємну угоду з Джо Байденом щодо України", - цитує CNN. Закликаючи проголосувати за звільнення Маккарті в залі Палати представників у вівторок, Гейтс знову згадав про допомогу для Києва, яку крайні праві вимагають зупинити взагалі.
"Мене стурбувало повідомлення про таємну угоду щодо фінансування України, яка дозволила б надати більше грошей для України разом з фінансуванням для нашого власного кордону на півдні країни. Наскільки образливим це має бути для нашої митниці, прикордонників та людей, які страждають через незахищеність кордону, що деякі з моїх колег готові боротися за власний кордон лише за умови, що вони зможуть відправити мільярди доларів в Україну, щоб ті добре профінансували кордон їхньої держави. З мене досить", - заявив Мет Гейтс в залі Палати представників.
Домовленість щодо України
Коментуючи уникнення шатдауну в неділю 1-го жовтня, Президент Джо Байден закликав Маккарті та інших республіканських лідерів виконати своє зобов’язання про окреме голосування щодо фінансування для України.
"Сподіваюся, мої друзі з протилежної політичної гілки дотримаються свого слова про підтримку України. Вони сказали, що збираються підтримати Україну в окремому голосуванні", – сказав Байден і додав: "Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана".
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли "прийде час наступної угоди", Байден відповів: "Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо".
Своєю чергою, Маккарті заперечив, що він укладав будь-які сторонні угоди щодо обіцянок виділити фінансування Україні. Але зауважив, що сказав демократам, якщо існуватиме технічна проблема в чинному короткостроковому фінансуванні уряду, яка би заважала передачі вже наявних коштів для Києва, то це можна вирішити, переказує CNN.
"Немає жодної сторонньої угоди. Я не знаю, хто і звідки це бере. Немає жодної сторонньої угоди щодо України", — сказав Маккарті журналістам в капітолії.
Необхідність обрати нового спікера Палати представників США відтерміновує розгляд 12-ти законопроектів про видатки для фінансування уряду США на наступний рік, а також ймовірний розгляд додаткового фінасування для України. Нагадаємо, що резолюція про короткострокове фінансування уряду США відтермінувала потенційний шатдаун до 17-го листопада.
Посада спікера Палати представників США є третьою позицію після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою, у разі непередбачуваних випадків, якщо щось трапиться з чинними очільниками країни.
Дивіться також: Що буде з фінансуванням для України: деталі з Конгресу та Білого Дому.
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