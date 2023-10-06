"Це розриває серце" - посол США в ОБСЄ про російський удар по селу Гроза

Я вважаю, що інформаційна цілісність, цілісність інформаційного простору багато в чому схожа на територіальну цілісність. Коли Росія та Китай [...] втручаються та відіграють певну роль за лаштунками, це слід розглядати так само як вторгнення у фізичний світ

У Держдепі заявили, що авторитарні уряди Китаю і Росії вже багато років ведуть запеклу неоголошену інформаційну війну проти країн Заходу, використовуючи асиметричні підходи, зокрема, блокуючи доступ до свого інформаційного простору, й вдаючись до маніпуляцій, а часом і відвертої брехні та інших технік нечесної інформаційної конкуренції задля досягнення своїх геополітичних цілей.

Про це під час онлайн-брифінгу для преси 5 жовтня сказав Джеймс Рубін, спеціальний посланець і координатор Глобального центру залучення Державного департаменту США.

“Я думаю, що ми перебуваємо в [стані] неоголошеної інформаційної війни, в якій КНР і Росія намагаються підірвати Сполучені Штати та наших друзів і союзників по всьому світу протягом десятиліття чи більше. І в перші дні ми дійсно не сприймали це так серйозно, як я вважав, що повинні були”, - зазначив Рубін.

В той час як кожна країна має право проводити й популяризувати назовні свою власну політику, це має відбуватись на основі наративів, заснованих на фактах, а не маніпуляцій, якими послуговуються Китай і Росія для викривлення глобального інформаційного поля.

Необхідно пам’ятати про цю засадничу асиметрію між підходами, особливо, коли є спроби встановити фальшиву еквівалентність між тим, що роблять Сполучені Штати, й тим, до чого вдаються ці авторитарні режими. Західним країнам знадобилося немало часу, щоб усвідомити це, зазначив він.

Зокрема, пояснює Рубін, коли Сполучені Штати намагаються здійснювати вплив у міжнародному інформаційному полі, вони підтримують створення вільного інформаційного простору, вкладають ресурси для навчання журналістів і створення інформаційного середовища, в якому ці журналісти можуть притягувати уряд до відповідальності. Це спроба побудувати інформаційний простір, в якому вітаються різні думки.

“Це зовсім інше, ніж спроба домінувати в просторі, придушуючи наративи, які їм [Китаю та Росії] не подобаються, і нагнітаючи, фальшиво, наративи, яким вони віддають перевагу. Отже, це основна різниця, - додав Рубін. - Дивімось правді в очі. Це не така загроза, як тероризм. […] Це відбувається повільно, з повільним наростанням панування, […] й люди навіть не розуміють, що ними маніпулюють. І тому це так небезпечно.”

Коментуючи інформаційне протистояння в умовах війни Росії проти України, Рубін зауважив: “Росія хоче, аби всі повірили, що Америка винна в тому, що Росія вдерлася в Україну, що якимось чином це було частиною американського плану, що наша політика щодо розширення НАТО спричинила це. Річ у тому, що одного ранку без будь-якої причини відбулося неспровоковане вторгнення”.

За словами посадовця, попри намагання КНР якось представити себе нейтральною стороною у війні, факти доводять протилежне – Китай не лише підтримує Росію економічно та дипломатично, але й, зокрема, в інформаційному просторі Росія і Китай повністю узгоджують свої позиції.

Китай повторює аргументи Росії, створюючи своєрідну ехокамеру. Він звинувачує США у розв’язанні війни в України й стверджує, що Америка та її військово-промисловий комплекс заробляє на ній. У деяких випадках Китай повторює твердження російської пропаганди про війну, після чого росіяни використають китайське повторення для створення ефекту ехокамери, нібито це загальновизнана точка зору, пояснює Рубін.

Перше право кожної країни в міжнародній системі – мати можливість захищати себе.

“Тож Росія та Китай однозначно […] чомусь звинувачують Сполучені Штати в тому, що вони допомагають українцям захищатися. Перше право кожної країни в міжнародній системі – мати можливість захищати себе. Допомогти їм захистити себе не означає продовжити війну; це допомагає українцям захищати своїх близьких і свою країну”, - додає Рубін. Однак, у випадку посягання на суверенітет України, Китай, для якого концепція суверенітету завжди була ключовою, не вважає це важливим.

Водночас Китай і Росія ретельно захищають свій внутрішній інформаційний простір від зовнішнього впливу чи втручання. “Пам’ятайте, що існує суцільна китайська стіна, яка блокує надходження інформації з решти світу до Китаю, і після [початку] війни в Україні, кремлівська стіна фактично зростає, хоч вона ще не така висока як китайська стіна, однак наближається до неї”, - каже Рубін.

Що ж мають робити країни Заходу, щоби успішно протистояти таким асиметричним інформаційним викликам з боку авторитарних режимів?

Цілісність інформаційного простору схожа на територіальну цілісність. Коли Росія та Китай [...] втручаються , це слід розглядати як вторгнення у фізичний світ.

“Ми повинні знайти способи спілкуватися один з одним і допомагати один одному, щоб запобігти втручанню Росії, Китаю та інших в інформаційний простір країни. Я вважаю, що інформаційна цілісність, цілісність інформаційного простору багато в чому схожа на територіальну цілісність. Коли Росія та Китай [...] втручаються та відіграють певну роль за лаштунками, це слід розглядати так само як вторгнення у фізичний світ. І чим більше країни в усьому світі це розумітимуть, тим більше вони захочуть співпрацювати з нами, щоб захищати себе”, - підсумовує Рубін.

На його думку, треба прагнути до того, щоб у світі було не менше, а більше вільних засобів масової інформації, які могли б доносити різні точки зору. В такому світі наративи авторитарних урядів конкурували б за увагу на основі своїх чеснот, а не через домінування в інформаційному просторі.

“Я вірю, що люди завдяки належній освіті та медіаграмотності можуть відрізнити те, що говорять росіяни, від того, що є фактом. Коли це стверджується як факт без прозорості, без вказання походження, ми маємо справжню проблему”, - додає Рубін.