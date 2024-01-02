Російські шпигуни і тролі в Європі та США перейшли в успішний наступ - міжнародні дослідники

Російська пропаганда та спецслужби після перших невдач на війні проти України оговталися і пішли у новий наступ, попереджають міжнародні експерти. Однак, якщо на початку Росії не вдалося переконати світ у справедливості своєї війни проти України, то нині вона може записати собі перші успіхи, наголошують оглядачі. Її прихований наратив про те, що Україна не зможе виграти цю війну, їй потрібно шукати миру через територіальні поступки, а підтримка України є невигідна Заходу, починає приносити перші плоди.

Успіх російської інформаційної стратегії був би не лише смертоносним для України, але і для Заходу - у більш віддаленій перспективі, попереджають оглядачі.

Як зауважують автори низки нещодавніх публікацій у міжнародних ЗМІ, політикам, які дедалі частіше свідомо чи несвідомо повторюють ці тези російської пропаганди, вдалося заблокувати американську та європейську допомогу Україні. У низці впливових західних видань дедалі частіше зустрічається думка про те, що з Росією потрібно шукати миру.

При цьому, як кажуть експерти, Москва покладається на те, що в країнах Заходу їй вдасться знайти достатньо голосів, які будуть підтримувати думку про те, що реінтеграція Росії у світову економіку і політику буде економічно вигідною. Відтак Кремль навіть не прагне довести свою правоту – для їх перемоги буде достатньо, щоб Захід перестав підтримувати Україну.

Кремль показує, що рефлексивний контроль - ефективна альтернатива бойовому потенціалу проти США – Бугайова

Як попереджає дослідниця з Інституту вивчення війни (ISW) Наталія Бугайова, якщо Росія досягне успіху, це призведе не лише до катастрофічних наслідків для України, а й підтвердить, що Кремль може змусити Захід діяти у своїх інтересах.

Якщо Росія переможе в Україні, супротивники США дізнаються, що США можна маніпулювати, щоб вони відмовилися від своїх інтересів у боротьбі, яку вони можуть виграти

Успіх Кремля доведе, що його "рефлексивний контроль є ефективним асиметричним бойовим потенціалом проти США", мовляв, таким способом можуть діяти й інші супротивники Америки, якщо захочуть керувати діями Вашингтона.

"Якщо Росія переможе в Україні, супротивники США дізнаються, що Сполученими Штатами можна маніпулювати, щоб вони відмовилися від своїх інтересів у боротьбі, яку вони [супротивники] можуть виграти", – пише дослідниця ISW.

У дослідженні, яке ISW опублікував наприкінці грудня, мовиться, що дозволити Росії виграти війну в Україні було б "стратегічною поразкою, яку США завдали б самі собі", бо противники США дістали б підтвердження, що Америка здатна діяти всупереч своїм інтересам, навіть не усвідомлюючи цього.

Дослідниця попереджає, що США зіткнуться з найгіршою загрозою з боку Росії з часів розпаду Радянського Союзу – з ризиком більшої та дорожчої війни в Європі.

Проблеми можуть виникнути не лише в Європі. "Перемога Росії зменшить стримування Америки в усьому світі, підбадьоривши інших, хто має явний або прихований намір завдати шкоди США", – попереджає дослідниця.

Фабриками тролів курують з Кремля – розслідування WP

Про те, як проводяться операції із впливу, в останні дні 2023 року написала газета Washington Post. У розслідуванні, про яке повідомляв Голос Америки, розповідалося, як Росія діє у Франції – намагається підірвати підтримку України, послабити участь Франції у НАТО та рішучість НАТО загалом. А також вона намагається збільшити політичне протистояння всередині країни за допомогою використання соціальних мереж та свого впливу на французьких політиків й лідерів громадської думки, здебільшого правого спрямування.

На підставі аналізу кремлівських документів, які отримало видання, та інтерв’ю з представниками європейських служб безпеки та ультраправими політичними діячами, газета розповідає, що російські "активні заходи" курує безпосередньо з Кремля перший заступник голови адміністрації президента Володимира Путіна Сергій Кирієнко.

За його вказівками політтехнологи Кремля створювали статті, а фабрики тролів поширювали ідеї про те, що західні санкції проти Росії завдають шкоди економіці Франції, що допомога Україні – "дурна авантюра", а США наживаються на війні у той час, як європейські країни за неї платять.

Аналітик Центру досліджень ГО Детектор медіа Єгор Брайлян вважає, що Росія маніпулює свободою слова у світі, представляючи свої наративи як альтернативу до того, що можна почитати в мейнстримних медіа, і дедалі частіше "мімікрує, видаючи агентів впливу за "незалежні новинні ресурси".

Він зазначає, що Кремль діє через державні медіа, неурядові організації, церкву, "фабрики тролів", сферу освіти, політиків, дипломатів та навіть знаменитостей.

Шпигунські мережі швидко відродились, в них більше іноземців та російських емігрантів – Foreign Policy

Операції з використанням таких різних агентів впливу вимагають розгалуженої шпигунської агентури, пишуть дослідники російських спецслужб Андрій Солдатов та Ірина Бороган. Вони кажуть, що на початку російського вторгнення країнам Заходу вдалося завдати значного удару по російській шпигунській мережі – з європейських країн було вислано 600 чиновників, з яких 400, за оцінками фахівців, були офіцерами російської розвідки, що діяли під дипломатичним прикриттям.

Тоді голова внутрішньої розвідки Британії, відомої як MI5, назвав масове випровадження російських шпигунів з Європи "найзначнішим стратегічним ударом" по російських розвідувальних службах у новітній історії.

Але вже невдовзі мережа російської зовнішньої розвідки оговталася і повернулася з жадобою помсти, пишуть дослідники російських засобів впливу у видані Foreign Affairs. Вони кажуть, що російська розвідка "стає винахідливішою", дедалі більше покладається на іноземних громадян та активно вербує нових агентів серед останніх російських емігрантів за кордоном.

Як кажуть російські дослідники, після початку війни проти України Кремль відродив давній наратив про боротьбу проти Заходу, яка тягнеться з радянських часів, ніби Москва "протистоїть Сполученим Штатам і Європі, які виступають проти Росії, а українці служать лише маріонетками своїх західних кураторів".

Говорячи про те, як адаптується наратив до нових реалій, автори дослідження пишуть, що ще у комуністичні часи "радянські агенти зрозуміли, що їм насправді не потрібно продавати повноцінну комуністичну ідеологію; натомість вони могли зобразити Радянський Союз як альтернативу західному імперіалізму, наголошуючи на подвійних стандартах і лицемірстві Заходу та пропонуючи на противагу лідера, який виступив проти глобальних держав". Ці ж ідеї російські агентства поширюють і зараз, додають дослідники.

Автори статті переконані, що "якщо нещодавні дані вірні, діяльність російської розвідки в Європі та інших країнах може становити значно більшу загрозу, ніж передбачалося на ранніх етапах війни".