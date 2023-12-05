ФБР: Росія має багато шпигунів у США та одну з найдосконаліших у світі систем кібернаступу

Росія веде "безсовісну агресію проти України", також продовжує активно інвестувати у кіберпрограми для здійснення атак, а також має “багато за будь-якими мірками” офіцерів розвідки всередині США. Таку заяву озвучив директор ФБР Крістофер Рей під час слухань у Юридичному комітеті американського Сенату.

За словами Рея, Росія має “одну з найдосконаліших і найпоширеніших у світі” програму кібернаступу.

“Вони вклали в це значні кошти і по-різному використовували проти нас і наших союзників”, – каже очільник ФБР.

Він також додав, що російські шпигуни, офіцери розвідки активно працюють “тут, у Сполучених Штатах”. А крім того, з території США діють і кіберзлочинці, які працюють на російський уряд і не тільки.

Раніше Служби безпеки Фінляндії також повідомили про зростання кількості спроб онлайн-шпигунства проти їхньої країни з боку Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також про зростання кіберзагроз з боку Росії.

А звіт проєкту з дезінформації в Італії засвідчив, що телебачення та соцмережі країни наповнені кремлівською пропагандою.

Цього року розвідки США та Великої Британії звернулися до росіян із закликом до співпраці. Директор ЦРУ Вільям Бернс назвав розчарування війною в Україні та діями Путіна серед росіян шансом долучити до співпраці з американською розвідкою російську еліту.

Раніше директор ФБР Крістофер Рей також свідчив, що кількість російських шпигунів у США залишається “занадто великою”, попри спроби їх викорінити, повідомляв Голос Америки.