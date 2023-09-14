Телебачення та соцмережі Італії наповнені кремлівською пропагандою – звіт проєкту з дезінформації

“Перевернута реальність” та проросійські виступи, наповнені підміною понять про війну Росії проти України (у тому числі про роль США) заполонили значну частину телевізійного простору Італії та поширюються місцевими лідерами думок у соціальних мережах. Такі підсумки дослідження проєкту “Дезінформація та активні заходи: прокремлівські стратегічні наративи в Італії” презентував Луїджі Серджіо Джермані, науковий директор Інституту соціальних наук і стратегічних досліджень Джино Джермані. Луїджі Джермані – експерт із внутрішньої та зовнішньої політики Росії, який вивчає стратегії гібридної війни, організовану злочинність та російські спецслужби. Він виступив 14 вересня під час зустрічі “Брехня, пропаганда і дезінформація: вплив на перемогу України”, організованої Фундацією Україна-США.

Викривлена реальність і неправда про війну Окрім неправдивої інформації про причини російської війни, італійські ЗМІ та соцмережі поширюють дезінформацію із трактуванням подій в Україні не як військової агресії Росії, геноцидної війни, а як “агресії Заходу проти Росії”, каже Держмані.

Серед поширювачів дезінормації в Італії – професори університетів, колишні військові, колишні дипломати.

“Отже, реальність перевернута з ніг на голову. Ці неправдиві наративи, наприклад, ніби НАТО чи США прагнуть знищити Росію, поширюються в Італії величезною кількістю впливових осіб”, - констатує експерт. Серед поширювачів такої дезінформації – професори університетів, колишні військові, колишні дипломати. Вони, за словами експерта, регулярно з'являються у телеефірі і невпинно повторюють ці прокремлівські наративи.

Радянські методи пропаганди плюс соцмережі та тролі Джермані нагадує: Москва націлювала свої спроби впливу на Італію ще з часів Холодної війни, щоб сприяти дестабілізації у Європі. Сьогодні ж застосовуються усе та ж концепція радянських активних пропагандистських заходів. “Те, що ми бачимо сьогодні, є певним чином повторенням того, що ми мали за часів Холодної війни, – каже Джермані. – Думаю, більшість людей впізнають ці концепції активних заходів в академічних колах, різноманітні методи політичного та психологічного впливу, дезінформації до пропаганди, вербування агентів впливу, фінансування партій тощо”. Також, за словами експерта, італійці, що тим чи іншим чином підпали під вплив Росії, поширюють дезінформаційні наративи, буцімто Італія “не має реального суверенітету через ЄС і НАТО”, “є рабом США або НАТО”, далі йдуть “лякалки” про міграцію, яку називають “вторгненням, що становить загрозу Європі і, мовляв, керується елітами, як Сорос чи ЦРУ, чи іншими фігурантами такої легенди”. А війну Росії проти України подають ніби-то намаганням зі сторони США “розсварити Європу та Росію”, хоча жорстоку війну здійснює саме Росія, яка без провокації вторглася до незалежної України, нагадує експерт.

За словами Джермані, Кремль “дуже добре вміє читати динаміку складних питань у суспільствах різних країн” та використовує проблемні питання для розхитування ситуації, щоб скористатися цим у своїх інтересах.

Дональд Дженсен, старший радник з питань Росії та Європи в Інституті миру США своєю чергою додав: мова йде про багатовимірну російську війну. Окрім власне військових дій в Україні вона залучає злочинний вплив, корупцію, підкуп в інших країнах – саме для просування власних дезінформаційних наративів. Дженсен підтверджує, що й надалі справді працюють старі технології КДБ, але відмінностями у діях Росії сьогодні є залучення новітніх технологій, соціальних медіа, що дозволяє охопити практично всі види аудиторії та “реалізувати план поширення тролів, що розповсюджують нісенітницю”.

Шпигунські мережі Надія Макконнелл, президентка Фундації Україна-США додала, що на Заході, на її думку, тривалий час не розуміли по-справжньому масштаб і глибину постійної російської дезінформації та пропаганди. Це дозволило росіянам свого часу розширити шпигунську мережу. Як повідомляв Голос Америки, директор ФБР Крістофер Рей заявив, що кількість російських шпигунів у США залишається “занадто великою”, незважаючи на останні спроби їх викорінити. А проект Голосу Америки “Поліграф” регулярно публікує спростування у тому числі російської дезінформації.