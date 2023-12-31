Розслідування WP: Росія посилює пропаганду, щоб підірвати підтримку України у Франції

Росія докладає дедалі більших зусиль з метою підірвати підтримку України у Франції, послабити рішучість НАТО загалом, а також намагається збільшити політичне протистояння всередині країни за допомогою використання соціальних мереж та свого впливу на французьких політиків й лідерів громадської думки, здебільшого правого спрямування.

Про це в ексклюзивному матеріалі повідомляє американське видання The Washington Post (WP) на основі аналізу кремлівських документів, які отримало видання та інтерв’ю з представниками європейських служб безпеки та ультраправими політичними діячами. Водночас в документах Кремля, як аналізувало видання, не було вказано прізвищ конкретних французьких політиків та громадських лідерів.

Координація цих зусиль відбувається безпосередньо з Кремля, в той час, як подібне втручання Росії можна спостерігати й в Німеччині, де Кремль намагався об’єднати ультраправих і ультралівих в антивоєнний альянс.

Згідно з документами Кремля, відповідальним за кампанію впливу на громадську думку у Франції є перший заступник голови адміністрації президента Володимира Путіна Сергій Кирієнко.

За його вказівками, політтехнологи Кремля повинні були поширювати ідеї про те, що західні санкції проти Росії завдають шкоди економіці Франції, внаслідок чого країна ризикує опинитися у “найглибшій соціальній та економічній кризі за останні роки”. Натомість постачання зброї Україні залишило Францію без зброї для власного захисту.

В різні часи Кремль також наказував поширювати ідею, що французи не хочуть “платити за війну іншої країни”, нагнітати “страх щодо прямого зіткнення з Росією та розв’язання Третьої світової війни за участю Європи”, а також сприяння збільшенню кількості тих, хто прагне “діалогу з Росією щодо побудови загальноєвропейської архітектури безпеки”. Натомість Сполучені Штати треба представляти як такі, що використовують Україну як інструмент для послаблення позицій Росії в Європі, вказує WP.

Також фабрики тролів, створені кремлівськими політтехнологами, поширювали критичні статті щодо західної підтримки уряду Володимира Зеленського й називали європейську підтримку України “дурною авантюрою”.

Хоча така риторика Кремля допоки мала обмежений вплив у Франції, за даними Французького інституту міжнародних відносин, помітність проросійських профілів у соціальних мережах зростає, як і популярність ультраправих партій.

WP також детально описує, як Москва намагається роздмухувати ворожнечу між різними групами у французькому суспільстві, включно з єврейською та мусульманською громадами країни, найбільшими в Європі, особливо на тлі продовження війни між Ізраїлем та ХАМАСом у Газі.

Також видання цитує розслідування, проведене парламентом Франції у 2023 році щодо іноземного втручання у вибори в країні, яке дійшло висновку, що “Росія проводить довготривалу дезінформаційну кампанію в нашій країні”, маючи на меті “захищати й просувати російські інтереси та поляризувати наше демократичне суспільство”.

У розслідуванні особливу увагу було приділено партії Національне зібрання Марін Ле Пен, яка “має привілейовані зв’язків із Кремлем” і виступає “каналом комунікації” його поглядів. Також партію було звинувачено в отриманні “матеріальної підтримки” від Росії в обмін на підтримку проросійських позицій. Ле Пен відкинула ці звинувачення, однак, Національне зібрання не підтримало Україну у кількох ключових парламентських голосуваннях.

Серед теперішніх і колишніх членів Національного зібрання Ле Пен, Тьєррі Маріані та Жан-Люк Шаффхаузер є одними з найбільших прихильників Москви, пояснює WP.

Маріані, який відвідував окуповані Крим і Донбас, і згідно з розслідуванням парламенту “явно підтримував таємні стосунки з [російськими] спецслужбами”, останнім часом почав активніше виступати проти підтримки України заходом, назвав Зеленського “мафіозо, готовим усунути тих, кого вважає загрозою своїй владі”, а також зазначив на своїй сторінці в мережі Х: “Європа роками платитиме за відновлення України, тоді як Сполучені Штати зароблять на війні, щоб відновити свою економіку”.

Своєю чергою Шаффхаузер працює над тим, щоб привести якомога більше проросійських та правих політиків до влади, зокрема й на виборах до Європарламенту у 2024 році, та допомогти Москві відновити зв’язки з Європою. В інтерв’ю WP він зауважив, що вважає Китай загрозою існуванню Європи, а відтак пропонує заснувати фонд за підтримки Росії, який би виступав за припинення вогню в Україні, дозволивши Москві зберегти контроль над окупованою частиною України в обмін на повторне зближення із заходом та відмови від зміцнення союзу з Китаєм.

За словами Шаффхаузера, він має поїхати до Москви у січні, щоб обговорити цей план з головою російської Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним. Водночас він заперечив, що діє в інтересах Росії, сказавши, що радше діє в інтересах Франції.

Читайте детальніше в статті WP англійською за цим посиланням: Russia works to subvert French support for Ukraine, documents show - The Washington Post.