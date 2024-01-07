Японія виділила 37 млн доларів для України на системи виявлення дронів

Японія виділяє для допомоги Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення дронів, повідомила міністерка закордонних справ країни Йоко Камікава під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

"Я ще раз рішуче засуджую ракетні та дронові атаки Росії на різні райони, в тому числі Київ, навіть під час новорічних свят. Висловлюю свої щирі співчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир", – сказала міністерка.

Камікава зазначила, що її візит до Києва свідчить про "підтримку України з боку Японії". Тому "країна допоможе закупити системи для виявлення безпілотників".

"Японія активно просуває підтримку України в рамках нашої підтримки. Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів", – заявила Йоко Камікава.

Крім того, за словами Камікави, щоб допомогти українцям пережити зиму, Японія надала 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів. Очільниця МЗС Японія 7 січня офіційно передасть ці обладнання Україні.

Також міністерка висловила ідею підтримати українську освіту, охорону здоров’я, будівництво, прихистків для жінок і дітей.

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава 7 січня прибула до Києва з неанонсованим візитом. Це її перший візит в Україну від моменту її вступу на посаду у вересні 2023 року, йдеться в повідомленні посольства Японії в Україні.

Як повідомляв раніше Голос Америки, за даними міністерства фінансів, в грудні Україна отримала 5 млрд доларів зовнішнього фінансування для державного бюджету. Найбільшим серед 8-ми донорів виступила Японія, надавши 2,2 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти).