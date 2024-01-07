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Японія виділила 37 млн доларів для України на системи виявлення дронів

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 7 січня 2024 року, Київ
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 7 січня 2024 року, Київ

Японія виділяє для допомоги Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення дронів, повідомила міністерка закордонних справ країни Йоко Камікава під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

"Я ще раз рішуче засуджую ракетні та дронові атаки Росії на різні райони, в тому числі Київ, навіть під час новорічних свят. Висловлюю свої щирі співчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир", – сказала міністерка.

Камікава зазначила, що її візит до Києва свідчить про "підтримку України з боку Японії". Тому "країна допоможе закупити системи для виявлення безпілотників".

"Японія активно просуває підтримку України в рамках нашої підтримки. Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів", – заявила Йоко Камікава.

Крім того, за словами Камікави, щоб допомогти українцям пережити зиму, Японія надала 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів. Очільниця МЗС Японія 7 січня офіційно передасть ці обладнання Україні.

Також міністерка висловила ідею підтримати українську освіту, охорону здоров’я, будівництво, прихистків для жінок і дітей.

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава 7 січня прибула до Києва з неанонсованим візитом. Це її перший візит в Україну від моменту її вступу на посаду у вересні 2023 року, йдеться в повідомленні посольства Японії в Україні.

Як повідомляв раніше Голос Америки, за даними міністерства фінансів, в грудні Україна отримала 5 млрд доларів зовнішнього фінансування для державного бюджету. Найбільшим серед 8-ми донорів виступила Японія, надавши 2,2 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти).

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Водохреща в українській греко-католицькій церкві на Мангеттені.Відео

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