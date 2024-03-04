Спікер Джонсон може увійти в історію як людина, що допомогла Путіну перемогти - професор Макфол

Якщо представники Республіканської партії в Конгресі продовжуватимуть блокувати голосування за допомогу Україні, то імпульс у війні Росії проти України буде на боці Путіна, а затримка із голосуванням за законопроєкт зробить спікера Палати представників США Майка Джонсона відповідальним за успіхи росіян на полі бою. Про це заявив колишній посол США в Росії, професор політології Стенфордського університету Майкл Макфол під час прямого ефіру видання Washington Post 4 березня.

Макфол звернувся до спікера Палати представників США Майка Джонсона із закликом винести на голосування законопроєкт щодо пакета допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, попри загрозу для його політичної карʼєри.

"Йому ймовірно залишилося лише кілька місяців як спікеру або,

Якщо у вас лишилося всього кілька місяців, спікере Джонсоне, скористайтеся ними, щоб зробити правильні речі

можливо, лише кілька днів. Якщо він винесе цей законопроєкт, ризик, із яким він зіштовхнеться, - в його партії виникне рух, аби відправити його у відставку, як вони зробили зі спікером Маккарті. Але якщо у вас залишилося всього кілька місяців, спікере Джонсоне, скористайтеся ним, щоб зробити правильні речі", - сказав Макфол.

Він зазначив, що відповідальність за загибель мирних мешканців в Одесі через атаки російських дронів 2 березня, зокрема, лежить і на США:

"Ми могли б забезпечити захист цих людей. І просто незрозуміло, чому спікер Джонсон цього не усвідомлює. Адже якщо він продовжить блокувати цю допомогу, він увійде в історію як людина, що допомогла Путіну перемогти", - сказав Макфол.

Експосол зауважив, що не розуміє, як затягування голосування за допомогу Україні може відповідати виборчим інтересам колишнього президента США Дональда Трампа. Адже заблокувати допомогу хоче "лише його група MAGA", але це не допоможе Трампу схилити на свій бік інших американських виборців, вважає Макфол.

Також професор Стенфорда наголосив, що саме новий пакет допомоги Україні може стати найкращою "санкцією" для Путіна за смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

"Найголовніше, що ми можемо зробити, аби покарати Путіна, це ухвалити законопроєкт про допомогу, що застряг у Палаті

Спосіб, яким ви допоможете перемогти Путіна всередині країни, - це перемогти його в Україні

представників. Спосіб, яким ви допоможете перемогти Путіна всередині країни, це перемогти його в Україні", - вважає Макфол.

Також, на його думку, США мають передати Україні заморожені російські активи.

"Поєднайте це з пакетом допомоги. Я думаю, що у спікера Джонсона є чудова можливість об’єднати ці два законопроєкти й надати більше допомоги Україні не лише від американського народу, але й від Володимира Путіна. Візьміть ці активи, віддайте їх Україні зараз", - закликав Макфол.

Водночас експосол США в Україні заявив на необхідності рішення Білого дому надати Україні більше далекобійної зброї, адже, за його словами, якщо пакет допомоги Києву буде ухвалений Конгресом, американці захочуть побачити "користь" від надання нової допомоги на суму в 50 мільярдів доларів.

"На мою думку, адміністрація Байдена має зробити більше, особливо в питанні ракет великої дальності, щоб надати Україні необхідні засоби, зокрема, для наступу на Крим. Я вважаю, що саме там Путін є найбільш уразливим".

Як повідомляв Голос Америки, в Конгресі обговорюють можливість спеціальної процедури в обхід спікера, щоб прискорити ухвалення допомоги Україні.

Згідно з новим планом, Конгрес тимчасово фінансуватиме один набір федеральних агентств до 8 березня, а інший – до 22 березня, поки законодавці працюватимуть над пакетом законів для фінансування уряду до кінця бюджетного року, тобто до кінця вересня.



Як раніше повідомив Українській службі Голосу Америки лідер більшості в Палаті представників, республіканець Майк Джонсон, питання України він не поставить на голосування раніше, ніж конгресмени домовляться про бюджет, тобто, за очікуваннями, після 22-го березня.

Таку позицію підтримують і інші конгресмени-республіканці.

"Ми ще не профінансували Америку. Україна не повинна отримати фінансування до того, як ми профінансуємо Америку. Це американський уряд, зрештою. Але загалом я розчарований відсутністю прогресу в процесі допомоги", – сказав конгресмен-республіканець Воррен Девідсон, наголосивши, що неправильно шукати шляхів в обхід спікера, і спікер має запобігти тому, щоб ухвалення допомоги Україні проходило якимось обхідним шляхом.

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