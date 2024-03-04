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"Російська ядерна риторика є безвідповідальною" — речник Держдепу США 

  • Голос Америки
Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час щоденного брифінгу. Фото: AP/Nathan Howard
Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час щоденного брифінгу. Фото: AP/Nathan Howard

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу 4 березня заявив, що "російська ядерна риторика є безвідповідальною". Таким чином Міллер відповів на запитання журналістів щодо ядерних загроз з боку Росії.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо західні держави відправлять свої війська в Україну, то це розв’яже ядерну війну. Коментуючи це, речник Держдепу сказав, що жодна ядерна держава не має дозволяти собі таку риторику.

"По-перше, риторика, яку ми бачили раніше, є безвідповідальною та некоректною для ядерної держави. А також несумісною з тим, як будь-яка ядерна держава повинна публічно говорити про використання такої зброї", - заявив Міллер журналістам.

Представник американського зовнішньополітичного відомства також вкотре наголосив, що Вашингтон не планує відправляти своїх військових в Україну. А також не бачить причин змінювати ядерну позицію Сполучених Штатів.

"Ми поки що не бачимо причин для зміни нашої ядерної позиції. І я хотів би лише зауважити, як я вже робив це раніше, президент [Байден ред.] дав чітко зрозуміти, що ми не будемо відправляти своїх військових на поле бою в Україні", - додав речник Держдепу.

Раніше видання Business Insider назвало останні ядерні заяви Путіна "одними з найбільш явних погроз" Заходу з боку російського президента після вторгнення в Україну.

Така риторика Кремля стала відповіддю на слова президента Франції Еммануеля Макрона, що існує можливість відправити сухопутні війська на допомогу Києву.

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