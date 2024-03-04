"Байдужість до зла аморальна" — міжнародні реакції на ракетні атаки по Одесі та Кураховому

У відповідь на атаки по Одесі та Кураховому міжнародні гуманітарні служби оперативно вирушили до постраждалих регіонів для надання допомоги тим, хто її потребує. Вони надали необхідні матеріали для облаштування притулку, їжу та пропонують психологічну підтримку. Про це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних питань.

В ООН також повідомляють, що Одеса та м.Курахове, Донецької області, найбільше постраждали від останньої хвилі атак росіян по Україні.

У суботу, 2 березня, під час удару в місті Одеса загинули 12 людей, серед них п’ятеро дітей, в тому числі чотиримісячне немовля. Житловий будинок отримав серйозні пошкодження, знеструмлено прилеглі будівлі.

Внаслідок ударів у неділю у містах Курахове та Покровськ Донецької області постраждали більше десятка мирних жителів, повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних питань.

В ООН додають, що також були удари по цивільній інфраструктурі в Херсонській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.

Раніше, у відеозверненні президент України Володимир Зеленський закликав "реагувати на кожен прояв російської агресії", бо "кожен проігнорований світом російський терористичний акт дозволяє і далі вбивати".

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс опублікував на своїй сторінці в соцмережі X фото одеської сім'ї, де мама і немовля загинули в результаті обстрілів.

"Це абсолютно обурливе вбивство. Навмисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих чи майбутніх. Мають бути серйозні та негайні наслідки, а не продовження безкарності", - підписав фото Ландсбергіс.

"Більше невинних людей в Одесі убив Путін. Ми не можемо бути німими перед його варварською жорстокістю", - пише у мережі Х колишній посол США у Росії, а нині - професор політології Стенфордського університету Майкл Макфол. Він закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона "зробити правильний вчинок і дозволити своїм колегам проголосувати за новий законопроект про допомогу Україні".

"Байдужість до зла аморальна", - наголосив Макфол.

Директор Ініціативного центру "Європейська стійкість" в Берліні Сергій Сумленний у відповідь на атаки по Одесі закликав німецький уряд надати Україні ракети великої дальності TAURUS.

"Ці люди загинули в Одесі внаслідок атаки російських терористів. Росія використовує безпілотники великої дальності з Ірану для вбивства мирного українського населення. Іран не боїться бути стороною війни чи "ескалації". Прийшов час для нас надіслати Taurus, щоб допомогти українцям захиститися", - пише експерт у мережі Х, прикріпивши до свого повідомлення фотографії людей, які загинули внаслідок російської атаки.

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