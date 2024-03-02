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Зеленський просить Захід надати більше ППО після загибелі в Одесі 2-річної дитини внаслідок атаки дронами

  • Голос Америки
Рятувальники знайшли під завалами будинку тіло майже 3-річної дитини, загиблої унаслідок російської атаки дронами, 2 березня 2024 року. REUTERS/Stringer
Рятувальники знайшли під завалами будинку тіло майже 3-річної дитини, загиблої унаслідок російської атаки дронами, 2 березня 2024 року. REUTERS/Stringer

Щонайменше шестеро осіб, серед них 2-річна дитина, загинули в Одесі унаслідок атаки дронами “шахед” у ніч на 2-ге березня, повідомила українська влада.

Хлопчика вбито напередодні його третього дня народження, зазначило видання CNN з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.

“Внаслідок атаки російських терористів зруйновано 9-поверхівку”, – пише міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у мережі Telegram.

В Одеській області оголошено жалобу.

Загиблий та поранені є і на Харківщині, унаслідок удару Росії по житловій інфраструктурі, інформує ДСНС Харківської області.

Рятувальники дістають тіло місцевого жителя з-під рештків житлового будинку, сильно пошкодженого ударом російського безпілотника під час атаки Росії на Україну, Одеса, 2 березня 2024 р. REUTERS/Stringer
Рятувальники дістають тіло місцевого жителя з-під рештків житлового будинку, сильно пошкодженого ударом російського безпілотника під час атаки Росії на Україну, Одеса, 2 березня 2024 р. REUTERS/Stringer

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід надати більше додаткові системи і ракети протиповітряної оборони.

“Росія продовжує вести війну проти мирного населення”, – цитує Зеленського британський телеканал BBC.

Одесити сподіваються на порятунок людей, які досі не виходять на зв'язок після російської атаки дронами. Одеса, 2 березня 2024 року. REUTERS/Stringer
Одесити сподіваються на порятунок людей, які досі не виходять на зв'язок після російської атаки дронами. Одеса, 2 березня 2024 року. REUTERS/Stringer

Президент України також заявив: “Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя”.

Нічна атака "шахедів" вдарила по Харкову, Одесі, містах Сумщини і Дніпропетровщини. Один із дронів влучив у житловий будинок в Одесі, зруйновано 18 квартир, повідомив Зеленський у мережі Фейсбук.

Генштаб ЗСУ повідомляє також, що під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

27 сіл зазнали авіаційних ударів.

Щодо атаки дронів, то Генштаб інформує: росіяни задіяли 17 БпЛА типу “Шахед”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних безпілотників було знищено.

"Ми маємо продовжувати підтримку України у її боротьбі проти варварської війни Росії", – наголосила напередодні посолка США в Україні Бріджит Брінк у мережі Х.

Дипломатка також пояснила у зверненні до американців: "Ми повинні пам’ятати, що українці не лише борються за свої життя, домівки, свободи та безпеку, вони захищають й наші", інформує Держдеп США.

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