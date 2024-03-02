Зеленський просить Захід надати більше ППО після загибелі в Одесі 2-річної дитини внаслідок атаки дронами

Щонайменше шестеро осіб, серед них 2-річна дитина, загинули в Одесі унаслідок атаки дронами “шахед” у ніч на 2-ге березня, повідомила українська влада.

Хлопчика вбито напередодні його третього дня народження, зазначило видання CNN з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.

“Внаслідок атаки російських терористів зруйновано 9-поверхівку”, – пише міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у мережі Telegram.

В Одеській області оголошено жалобу.

Загиблий та поранені є і на Харківщині, унаслідок удару Росії по житловій інфраструктурі, інформує ДСНС Харківської області.

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід надати більше додаткові системи і ракети протиповітряної оборони.

“Росія продовжує вести війну проти мирного населення”, – цитує Зеленського британський телеканал BBC.

Президент України також заявив: “Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя”.

Нічна атака "шахедів" вдарила по Харкову, Одесі, містах Сумщини і Дніпропетровщини. Один із дронів влучив у житловий будинок в Одесі, зруйновано 18 квартир, повідомив Зеленський у мережі Фейсбук.

Генштаб ЗСУ повідомляє також, що під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

27 сіл зазнали авіаційних ударів.

Щодо атаки дронів, то Генштаб інформує: росіяни задіяли 17 БпЛА типу “Шахед”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних безпілотників було знищено.

"Ми маємо продовжувати підтримку України у її боротьбі проти варварської війни Росії", – наголосила напередодні посолка США в Україні Бріджит Брінк у мережі Х.

Дипломатка також пояснила у зверненні до американців: "Ми повинні пам’ятати, що українці не лише борються за свої життя, домівки, свободи та безпеку, вони захищають й наші", інформує Держдеп США.