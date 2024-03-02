У Конгресі обговорюють можливість спеціальної процедури в обхід спікера, щоб прискорити ухвалення допомоги Україні

Лідери Конгресу у п’ятницю, 1 березня, шукали шляхи, як поставити на голосування питання про затвердження екстрених фондів національної безпеки в розмірі 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та інших союзників, щодо якого конгресмени досі не можуть домовитися.

Щоб не відкладати розв'язання цього питання ще майже на місяць, конгресмени шукають альтернативні шляхи, як поставити це питання на голосування в обхід спікера.

У Палаті представників намагаються ухвалити законопроєкт про бюджет, що має запобігти припиненню деяких федеральних операцій та для досягти угоди щодо допомоги України.

Згідно з новим планом, затвердженим у середу, Конгрес тимчасово фінансуватиме один набір федеральних агентств до 8 березня, а інший – до 22 березня, поки законодавці працюватимуть над пакетом законів для фінансування уряду до кінця бюджетного року, тобто до кінця вересня.



Як повідомив лідер Палати представників республіканець Майкл Джонсон Українській службі Голосу Америки, питання України він не поставить на голосування раніше, ніж конгресмени домовляться про бюджет, тобто, згідно з очікуваннями, після 22-го березня.

Ми ще не профінансували Америку. Україна не повинна отримати фінансування до того, як ми профінансуємо Америку, – це американський уряд, зрештою

Таку позицію підтримують і інші конгресмени-республіканці.

«Ми ще не профінансували Америку. Україна не повинна отримати фінансування до того, як ми профінансуємо Америку. Це американський уряд, зрештою. Але загалом я розчарований відсутністю прогресу в процесі допомоги», – каже конгресмен-республіканець Воррен Девідсон.

Девідсон каже, що неправильно шукати шляхів в обхід спікера, і спікер має запобігти тому, щоб ухвалення допомоги Україні проходило якимось обхідним шляхом.

«Робота спікера полягає у тому, щоб контролювати процеси в палаті. Він не повинен нікому дозволяти обходити його рішення чи виносити щось на голосування. І було б неправильно виносити допомогу Україні до того, як ми профінансуємо наш власний уряд», – каже Девідсон.

Напередодні інший конгресмен-республіканець, Браян Фіцпатрік, повідомив Голосу Америки, що він вже зареєстрував свою петицію, яка б дозволила обійти повноваження спікера Конгресу. Але не зрозуміло, чи приєднаються до неї демократи, які працюють над своїм варіантом петиції.

Якщо ви підтримуєте Україну, ви маєте підтримувати будь-які зусилля, особливо двопартійні, спрямовані на допомогу Україні

«Якщо демократи не підтримають мою петицію, то вони не підтримують Україну. Якщо ви підтримуєте Україну, ви маєте підтримувати будь-які зусилля, особливо двопартійні, спрямовані на допомогу Україні. І будь-хто, хто не підтримує це, просто грає в політику, і про це слід казати відверто», – сказав конгресмен Фіцпатрік.

Він каже, що саме би і вчинив, якби був на місці демократів.

«Якщо їхній законопроєкт, тобто версію Сенату, винесуть на голосування, то я його підтримаю. Але зараз їм не вистачає навіть підписів від власної партії, щоб провести цю петицію, підписів демократів, – каже Фіцпатрік. – Зараз мій законопроєкт це єдиний двопартійний варіант, який ми маємо».

Минулого тижня Сенат, де більшість належить демократам, проголосував за законопроєкт, що включає допомогу Україні, тож тепер черга за конгресменами.

Якщо хтось хоче голосувати проти, – нехай голосує проти, але винесіть це на голосування. Я цілком впевнений, що законопроєкт пройде

Конгресмен-демократ Джим Гаймс вважає, що всі ці маневри навколо спікера є зайвими і спікеру Джонсону потрібно просто винести законопроєкт Сенату, який отримав підтримку демократів і республіканців.

«Якщо хтось хоче голосувати проти, – нехай голосує проти, але винесіть це на голосування. Я цілком впевнений, що законопроєкт пройде. Але якщо спікер не винесе на голосування. Нам доведеться задіяти складніші механізми, як-от спеціальну петицію», – пояснює свою позицію конгресмен у розмові з Голосом Америки.

Гаймс вірить, що до спеціальних петицій не дійде.

«Я вірю, що як тільки ми вирішимо питання бюджету, що займе іще один-два тижні, то ми одразу поставимо на голосування допомогу Україні та Ізраїлю», – каже він.

Але його колега-республіканець Майкл Лоулер переконаний, що це питання і так непотрібно затягнулося вже на довгі місяці, а зброя на полі бою Україні потрібна щонайшвидше.

«Я підтримував допомогу Україні з самого початку, і буду це робити. Я пишаюся тим, що був оригінальним співавтором законопроєкту Фіцпатріка, який має надати Україні летальну допомогу. Нам потрібно довести цей документ до голосування, і я працюю над цим, разом із колегами», – пояснив конгресмен Лоулер.

Нам потрібен безпековий законопроєкт про національну безпеку зараз. Законопроєкт включає фінансування України, щоб ми могли втримати Путіна від натиску та просування в Україні

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 1-го березня, ще раз закликав конгресменів чимшвидше ухвалити допомогу Україні.

"Я закликаю Палату представників ухвалити закон, який дозволить нам на двопартійній основі продовжувати підтримувати Україну зараз. Нам потрібен безпековий законопроєкт про національну безпеку зараз. Законопроєкт включає фінансування України, щоб ми могли втримати Путіна від натиску та просування в Україні", - сказав Джо Байден під час зустрічі у Вашингті з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Байден подякував Італії за "непохитну підтримку" України та лідерство в G7 цього року, наголосивши при цьому, що Італія та США разом стоять з Україною.