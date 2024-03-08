На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse в межах відмови від співпраці з Росією

До Хмельницької АЕС прибуло свіже ядерне паливо американської компанії Westinghouse, повідомляє "Енергоатом". Як зазначає державна енергетична компанія, "відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки".

"Дотепер два блоки ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року "Енергоатом" повністю припинив співпрацю з країною-агресоркою", - зазначає компанія-оператор українських АЕС.

Там додали: "Енергоатом разом із Westinghouse зруйнували монополію Росії на ринку ядерного палива. У вересні 2023 року в реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію палива, виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців НАЕК. Раніше всі реактори цього типу (а їх експлуатують у багатьох країнах світу) працювали тільки на ядерному паливі з РФ".

Раніше Голос Америки повідомляв, що нині "Росатом" постачає близько половини світових потреб у збагаченому урані. В Україні з 15 енергоблоків, розміщених на чотирьох українських АЕС, два блоки - старого радянського зразка, пальне для яких виготовляє монопольно Росія.

Навіть США, які цього року ввели санкції проти дочірніх компаній Росатому, менеджменту компаній та осіб пов’язаних із Росатомом, за 2022 рік купили в російського монополіста ядерне паливо на $1 млрд. 20% урану на АЕС у країни ЄС надходить саме з Росії, і ще 23% – з Казахстану, де головний гравець на ринку атомної енергії – Росатом.

Деякі європейські країни вже почали робити кроки в напрямку подолання залежності від російської атомної галузі. Фінляндія, в якої два із п'яти реакторів покладаються на російське паливо, розірвала угоду з "Росатомом" про будівництво нової електростанції. На початку повномасштабної війни Росії сусідня Швеція повністю відмовилася купувати російське ядерне паливо, а торік Словаччина уклала угоду з Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС, відмовляючись від російського ядерного палива.

При цьому Франція, яка виробляє найбільше у Європі електроенергії на атомних електростанціях, утричі збільшила закупівлю російського збагаченого урану у 2021-2022 роках, а також вивозить в Росію ядерні відходи.

А такі країни як Угорщина, що входить в ЄС і НАТО, а також Туреччина - член НАТО - розвивають ядерну співпрацю з Росією. У серпні 2022 угорський уряд Віктора Орбана підтвердив контракт з "Росатом" про спорудження двох нових реакторів для АЕС Пакс біля Будапешта.