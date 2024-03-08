"Блискучий хід" Макрона. Аналіз ідеї президента Франції не виключити надсилання військ в Україну

Заяви президента Франції Емануеля Макрона про можливість потенційного надсилання європейських військ в Україну та про відсутність "червоних ліній" у підтримці Києва викликали бурхливу реакцію у Франції й у світі. Більшість політиків відмежувались від його слів, але деякі оглядачі називають його слова сміливим і потрібним кроком.

"Макрон щось почав своїм яскравим маленьким непорозумінням" - із таким заголовком вийшла стаття у виданні The Hill. Автор нагадує, що президент Франції заявив про ймовірність потенційного відряджання європейських військових до України під час зустрічі європейських лідерів у Парижі 26 лютого.

"Сьогодні немає консенсусу щодо посилання сухопутних військ, але відкидати нічого не можна. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", - цитує видання Макрона.

Автор статті називає ці слова "непорозумінням", оскільки він нібито не узгодив їх із союзниками Франції по НАТО. У відповідь Німеччина, Польща, Фінляндія, Швеція, США та керівництво альянсу швидко дистанціювались від слів президента Франції та заявили, що не планують надсилати війська в Україну.

Та насправді, як йдеться в статті - це може бути "блискучий хід", який має двох адресатів у Вашингтоні та Москві. Макрон вважає, що європейцям не варто віддавати своє майбутнє "американському електорату" і не "чекати результату". Меседж Макрона Путіну полягав у тому, що він не дозволить Україні програти, і тому "продовжувати війну марно", зазначає видання.

Макрон до того ж посилив своє послання заявою у Празі 5 березня. "Європа була розрізана надвоє боягузтвом, бажанням однієї частини Європи не бачити труднощів іншої, віддати свою долю на поталу тоталітаризму", - цитує The Hill Макрона.

Після цього він отримав підтримку від прем'єрки Естонії Каї Калли, яка заявила, що "все має братись до уваги, щоб допомогти Україні перемогти Путіна". Також на його бік став президент Чехії Петр Павел, який заявив, що "не повинно бути обмежень щодо можливостей у підтримці України".

Слова Макрона про "боягузтво" адресоване німецькому канцлеру Олафу Шольцу, пише видання Politico. Шольц збентежив своїх європейських союзників, відмовившись постачати Києву крилаті ракети Taurus, побоюючись російської помсти, пише автор статті у Politico. У нього "глибоко вкорінений страх перед Росією". Та його кінцева мета - щоб "Україна погодилася на мирні переговори".

Макрон зустрів опір стосовно можливості потенційної направити війська в Україну і у себе вдома, пише видання Le Monde. 7 березня президент Франції зустрічався з представниками опозиції в Єлисейському палаці. У спілкуванні з ними Макрон заявив, що щодо Росії з боку Заходу не має бути "обмежень" та "червоних ліній".

"Ми не можемо протистояти комусь, хто не має обмежень, не має "червоних ліній" і ми самі витрачаємо час, встановлюючи їх", - цитує президента Ніколя Тензер - французький есеїст та експерт CEPA. Як вважає Тензер це "чудова позиція" Макрона, саме час "йти на повну".

Утім французька опозиція не надто натхненно сприйняла заклик президента. Як пише Le Monde, французькі політики вважають, що Макрон хоче посилити свою коаліцію перед виборами до Європейського парламенту у червні 2024.

У відповідь на слова Макрона президент Владімір Путін у своєму посланні в лютому пригрозив ядерною зброєю у разі залучення західних військових у війну.

А колишній президент Росії і соратник Путіна Дмітрій Мєдвєдєв написав у мережі X, що "тепер Росія немає червоних ліній щодо Франції" і додав крилатий вираз латиною "In hostem omina licita" (щодо ворога все дозволено - ред.)

Оглядач The Globe and Mail Конрад Якубскі у своїй статті пише, що заяви Макрона мають "змусити НАТО визнати невідворотне", перед тим як буде "надто пізно".

Хоча більшість на Заході прийняли слова Макрона негативно, утім насправді всі розуміють, що питання присутності західних військових в Україні вже давно перестало бути "гіпотетичним", вважає автор.

Іноземні війська можуть бути відправлені в Україну як мінімум для навчання ЗСУ та для розмінування звільнених територій, пише Якубскі. Автор нагадує, що Макрон не раз "дратував" союзників різкими заявами, але цього разу він, ймовірно, робить їм послугу.