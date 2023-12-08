У законодавців США обмаль часу, щоб схвалити допомогу Україні, фінансування безпеки кордону

У американських законодавців обмаль часу, щоб домовитися про угоду про безпеку кордонів. Положення про захист кордонів республіканці хочуть включити до законопроєкту про допомогу, через занепокоєння що через міжнародну політику поза увагою залишаються внутрішні пріоритети.

"Мова йде про безпеку нашого кордону, щоб потім ми могли допомогти нашим союзникам", — сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем журналістам у четвер.

Грем закликав президента Джо Байдена забезпечити дотримання існуючих імміграційних законів, заявивши, що він не буде в своєму рідному штаті Південна Кароліна пояснювати "чому я допоміг Україні, Тайваню та Ізраїлю і нічого не зробив для захисту нашого власного кордону. Я допоможу всім нашим союзникам, але спершу ми повинні допомогти собі".

Запит про допомогу Україні є частиною більшого додаткового запиту на суму 106 мільярдів доларів, який включає військову допомогу Ізраїлю та індійсько-тихоокеанським партнерам, а також заходи, які пропонує Демократична партія щодо фінансування безпеки кордонів.

"Республіканці в Конгресі готові зробити Путіну подарунок, найбільший подарунок, на який Путін міг… сподіватися", — заявила журналістам у четвер речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Сенатори відновили переговори в четвер після того, як не змогли проголосувати за початок розгляду законопроєкту голосуванням 49-51 увечері в середу.

"Я думаю, що вчорашнє голосування переконало їх [демократів], що ми серйозно ставимося до цього, і що потрібно щось робити, — сказав Голосу Америки сенатор Джим Ріш, головний республіканець у Комітеті Сенату з міжнародних відносин. — І я переконаний, що ми цього досягнемо. Це просто демократія".

Демократи заперечують проти пропозицій республіканців змінити правила надання притулку на кордоні США та стверджують, що запит Білого дому має розглядатися разом як частина ширшої стратегії національної безпеки.

"Саме республіканці створили зайвий розбрат щодо фінансування України, прив’язавши допомогу до непов'язаного питання кордону", – заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер під час засідання Сенату в четвер.

"Ми всі згодні з тим, що безпека кордону важлива, — сказав він. — Президент Байден включив жорсткі положення про кордон у пропозицію, яку він нам надіслав. Але ми також знаємо, що це складна проблема — дуже складна, — яка роками не мала двопартійного вирішення".

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський мав виступити на секретному брифінгу для сенаторів США у режимі відеоконференції, але несподівано скасував свою участь.

Зрештою зустріч стала напруженою, оскільки республіканці звинуватили демократів і керівників адміністрації Байдена в тому, що вони не вирішують їхні занепокоєння щодо кордону.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, рішучий прихильник допомоги Україні, наголосив у четвер, що пропозиції республіканців щодо безпеки кордону потрібно включити, щоб отримати голоси республіканців.

"Несерйозно прикидатися, що пріоритети національної безпеки не включають безпеку кордонів нашої країни", — сказав Макконнелл під час виступу в Сенаті в четвер.

"Попереджати про кордони, які знаходяться під загрозою, а не починати з кордонів, через які проходять тут, удома, - сказав він. - Говорити про загрози, з якими стикаються суверенні країни, без чіткого плану захисту власного суверенітету Америки".

Бригадний генерал Пет Райдер, прес-секретар Пентагону, заявив у вівторок, що залишилося 1,1 мільярда доларів США для поповнення військових запасів зброї та обладнання, які відправляються в Україну.

Раніше цього тижня Білий дім також попередив, що у Сполучених Штатів залишилося близько 4,8 мільярда доларів для надання Україні допомоги, сума, яка закінчиться до кінця цього року.

Будь-який компроміс, ухвалений у Сенаті, де більшість мають демократи, також має бути прийнятий у Палаті представників, де республіканці мають більшість.

Спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що не планує затримувати засідання Палати представників після останнього запланованого дня сесії 14 грудня. Раніше цього тижня він зробив кілька заяв для преси щодо підзвітності та довгострокової стратегії перемоги в Україні.

Багато республіканців визнають, що допомога Україні важлива, але наполягають на необхідності більшого контролю.

Законодавиця від Республіканської партії Мішель Стіл сказала Голосу Америки в четвер: "Ми витрачаємо так багато — мільярди і мільярди доларів. Ми маємо бачити прозорість, куди саме йдуть ці гроші і як вони їх витрачаються".

За даними Кільського інституту світової економіки, зобов’язання щодо допомоги Україні є найнижчими з початку війни в лютому 2022 року.

"Між серпнем і жовтнем 2023 року спостерігалося різке зниження обсягу новонаданої допомоги, а загальна вартість нових пакетів склала лише 2,11 мільярда євро", – йдеться у звіті.

Байден прагне консолідувати підтримку союзників на тлі невизначеності щодо прийняття фінансування на Капітолійському пагорбі.

"Велика Британія та європейські країни продовжуватимуть підтримувати Україну", – заявив Голосу Америки міністр закордонних справ Великої Британії та колишній прем’єр-міністр Девід Кемерон.

"Але очевидно, що Америка є важливим партнером у цьому, — сказав він. — Вони є найбільшою економікою світу, найбільшим гравцем у сфері оборони, абсолютно життєво важливими. Отже, давайте продовжимо аргументувати, яку користь принесуть ресурси".