Туск обіцяє, що майбутній уряд Польщі зніматиме тертя у відносинах з Україною

Лідер найчисельнішої коаліції в новообраному парламенті Польщі Дональд Туск оголосив, що провів зустрічі з кандидатами на міністерські посади в новому уряді, який за його словами розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом.

Дональд Туск сказав журналістам у п’ятницю 8 грудня, що сподівається на голосування за новий кабінет вже у вівторок 12 грудня і приведення уряду до присяги у середу, щоб наступного дня брати участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі.

Саміт ЄС 14-15 грудня має серед іншого розглядати такі ключові питання як можливість початку переговорів про членство України, а також про кількарічну програму європейської допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Польща надала вирішальну підтримку Україні для захисту від російського вторгнення і забезпечує транзит великої частини міжнародної допомоги, а також забезпечила прихисток величезній кількості українських біженців, але тертя між двома країнами в деяких питаннях стали дуже помітні.

Туск наголосив на пріоритетності внутрішніх питань і зокрема пообіцяв, що його уряд з початком нового року гарантуватиме підвищення виплат для вчителів.

Але він окремо критикував те, що було названо прорахунками чинного уряду Матеуша Моравєцького і заявив, що негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок.

За словами Туска він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.

Між Києвом та Варшавою також триває напруженість внаслідок того, що Варшава всупереч позиції ЄС запровадила заборони на імпорт українського збіжжя.

Дональда Туска запитували, чи зміг би він впливати на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який перед грудневим самітом ЄС гучно заявляв, що голосуватиме проти рішень про допомогу Україні і проти переговорів про її вступ в Європейський Союз.

Туск зауважив, що зв'язки Віктора Орбана з Росією і російським президентом Владіміром Путіним, як він висловився «органічні», а тому применшив свої можливості переконувати угорського керівника.