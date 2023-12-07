Держдеп відзначив значні реформи на шляху подолання корупції в Україні

У Держдепартаменті США відбулась церемонія нагородження активістів у боротьбі проти корупції. Україна зробила значний поступ у подоланні корупції, заявив у вступному слові помічник керівника Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності Тодд Робінсон.

"В Україні Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності тісно співпрацює з антикорупційними слідчими та прокурорами, які лише цього року відкрили справи проти понад 20 високопоставлених державних службовців, у тому числі колишнього голови Верховного суду. Починаючи з літа, Україна просунулася зі значними реформами, зокрема, зобов’язала урядовців декларувати свої активи та додала суддів до Вищого антикорупційного суду", - заявив Робінсон.

Одним із реципієнтів нагороди за боротьбу проти корупції став білоруський адвокат Станіслав Івашкевич.

"Для адвоката Станіслава Івашкевича боротьба за підзвітність, прозорість, простір для громадянського суспільства в Білорусі давно означала боротьбу з країною, яка співпрацює з білоруським диктатором, щоб спробувати придушити Білорусь, і це Росія", - заявив під час церемонії Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він додав, що організація Івашкевича, Білоруський слідчий центр, привернула увагу до того, як Росія та Білорусь співпрацюють, щоб уникнути санкцій, збагатити олігархів, розпалювати агресивну війну Москви проти України.

"Звіти його організації були критично важливими для закриття санкційних лазівок, арешту незаконних активів російських чиновників і олігархів", - зауважив Блінкен.

Загалом Держсекретар США вручив нагороди 11-ти борцям з корупцією в різних країнах, які були номіновані американськими дипломатами.

"Всі ці борці, кожен з них, певним чином зазнали репресій, погроз, переслідувань за свою роботу. Кілька були змушені виїхати. Багато з них є об’єктами судового розгляду. Деякі були заарештовані. Погрожували також їхнім родинам. Один із наших нагороджених сказав, що його маленькі діти більше не можуть гратися на громадських майданчиках і в парках через прямі погрози. І все ж, кожен з них не здається. Вони продовжують виконувати роботу", - сказав Блінкен.

Очільник Держдепу додав, що США постійно зацікавлені у викоріненні корупції, "як для покращення життя в місцевих громадах, так і для створення більш процвітаючих, безпечніших і більш поважаючих права партнерів для американського народу". Ключовою та потужною частиною боротьби з корупцією він назвав роботу з реформування корумпованих інституцій зсередини, де це можливо.