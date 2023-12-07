"Це правильна інвестиція для Америки". Кемерон закликав Конгрес США схвалити фінансування для України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав американський Конгрес схвалити новий пакет військової допомоги Україні.

Виступаючи на Аспенському безпековому форумі у Вашингтоні, Кемерон заявив: "Вторгнення Путіна в Україну було найгіршим прикладом того, як одна держава вдирається, нищить суверенітет іншої держави, з часу Другої світової. І це величезний виклик для нас. Мене не турбує сила, єдність, консенсус і хоробрість українського народу. Я був там, я бачив це. Мене турбує те, що ми не зробимо те, що повинні".

Мене не турбує сила... українського народу... Мене турбує те, що ми не зробимо те, що повинні

Кемерон нагадав, що економіки та ВВП всіх країн, що підтримують Україну, сукупно перевершують російські - 30 до 1: "Нам лише треба зробити так, щоб це відчувалось". Тому, додав він, союзники мають переконатися, що надають Україні "зброю, економічну підтримку, моральну підтримку, дипломатичну підтримку", яка може змінити ситуацію на полі бою.

"Америка - ключовий партнер"

Відповідаючи на запитання щодо занепокоєння деяких американських політиків у США щодо того, що Європа робить недостатньо, Кемерон сказав, що якщо говорити про сукупно економічну та військову підтримку, то Європа надає Києву удвічі більше підтримки, ніж Вашингтон.

Саме тому, сказав Кемерон, Конгрес має ухвалити додаткове фінансування для України: "Ми повинні надати ці гроші українцям. Ми повинні їх підтримати й зробити так, щоб програв Путін, тому що якщо за ці гроші не проголосують, посміхатимуться лише дві людини: одна з них — Владімір Путін у Росії, а інший – Сі Цзіньпін у Пекіні".

Після свого виступу у коментарі журналістці Української служби Голосу Америки Тетяні Ворожко британський високопосадовець відповів на запитання про те, чи готові Британія та ЄС разом з іншими союзниками закрити прогалину у фінансуванні військової допомоги Україні, якщо США вчасно не ухвалять це.

так, це багато грошей, але... це правильна інвестиція для Америки

Кемерон сказав: "Велика Британія та інші європейські союзники продовжать підтримувати Україну. Я був на саміті НАТО в Брюсселі, там була неймовірна підтримка України, і, щиро кажучи, альянс НАТО розширився, приєднались Фінляндія і Швеція. Але очевидно, що Америка - ключовий партнер, це найбільша світова економіка, найбільший оборонний гравець, життєво важливий. Тож продовжуймо говорити про те, яку роль це відіграє. Один з моїх аргументів: так, це багато грошей, але у тому, що це дає, у тому, яку це надає підтримку хороброму українському народові, це правильна інвестиція для Америки".

У своєму вступному слові на форумі британський посадовець також пояснив: "Цінність коштів, які ви вклали (в допомогу Україні) вражає. Це десь 10% вашого оборонного бюджету, використана українцями, знищила половину військових запасів Росії, що були в неї до початку (повномасштабної) війни. Якщо це не гарна інвестиція - я не знаю тоді що є таким".

"Червоні лінії" та активи РФ

Під час дискусії на полях Аспенського форуму Кемерон також відповів на запитання щодо певних "червоних ліній" у питанні того, чи західні союзники підтримують удари сил оборони України по позиціях Чорноморського флоту РФ у Криму та прагненні повернути незаконно захоплений український півострів. Кемерон зазначив, що Крим не має бути такою "червоною лінією", адже це міжнародно визнана територія України.

Крім того, Кемерон зазначив, що практично не маючи військового флоту у Чорному морі, українцям вдалось знищити п'яту частину флоту РФ й продовжити експорт продовольства морем. Тож у цьому контексті він закликав союзників продовжувати надавати Києву далекобійну зброю.

Відповідаючи на закиди деяких політиків про те, що Україна - корумпована держава й що західна допомога не досягає призначення, британський урядовець сказав: "Звісно, Україна не ідеальна. Але це демократія, це демократія, де на референдумі (1991) всі частини цієї держави, включаючи Крим і Донеччину, проголосували за те, щоб бути незалежною суверенною країною... це країна, яка голосує за антикорупційні закони, суворіші за ті, що є у вашій чи у моїй країнах".

Міністр закордонних справ Великої Британії також заявив, що є вагомі аргументи для арешту заморожених російських активів і витрати їх на відбудову України.

"Є дуже сильний аргумент для того, щоб сказати: "Замість того, щоб просто заморозити ці гроші, візьмімо ці гроші, витратьмо їх на відновлення України, і це, якщо хочете, перший внесок на репарації, які Росії колись доведеться заплатити за незаконне вторгнення, яке вони здійснили, - сказав Кемерон. - Я переглянув усі аргументи і поки що не побачив нічого, що переконало б мене, що це погана ідея".

Кемерон сказав, що обговорить це питання з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.