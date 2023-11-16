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Девід Кемерон в Україні, аби “продемонструвати твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією”. Відео

Девід Кемерон в Україні, аби “продемонструвати твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією”. Відео
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Девід Кемерон в Україні, аби “продемонструвати твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією”. Відео

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В Україну з першим робочим візитом на новій посаді приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. На зустрічі з представниками української влади обговорювали допомогу Україні поставками зброї та засобів протиповітряної оборони, а також підтримку українського експорту. Колишній прем’єр міністр Великої Британії, Кемерон заявив, що його перша офіційна закордонна поїздка на посаді міністра закордонних справ має продемонструвати твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією. Більше про візит розповість – Богдан Цюпин.

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