Девід Кемерон в Україні, аби “продемонструвати твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією”. Відео

В Україну з першим робочим візитом на новій посаді приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. На зустрічі з представниками української влади обговорювали допомогу Україні поставками зброї та засобів протиповітряної оборони, а також підтримку українського експорту. Колишній прем’єр міністр Великої Британії, Кемерон заявив, що його перша офіційна закордонна поїздка на посаді міністра закордонних справ має продемонструвати твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією. Більше про візит розповість – Богдан Цюпин.