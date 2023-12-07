Мінюст США висунув обвинувачення проти двох росіян за атаки на комп’ютерні мережі США та союзників

У обвинувальному акті Мін'юсту США стверджується, що група "Калісто" зламала комп’ютери в Сполучених Штатах і країнах-союзниках та викрала інформацію, яка використовувалася, серед іншого, в операціях для впливу на вибори у Британії 2019 року.

Обвинувальний акт оголошений проти двох осіб, які співпрацюють з Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ), за звинуваченнями у зламі комп’ютерних мереж у Сполучених Штатах, Британії, інших країнах-членах НАТО та в Україні на користь російського уряду, повідомляє міністерство юстиції США.

Відповідно до судових документів, Руслан Олександрович Перетятько, офіцер 18-го Центру ФСБ Росії, Андрій Станіславович Корінець та інші незвинувачені змовники використовували складну фішингову кампанію для отримання несанкціонованого доступу до комп’ютерів, облікових записів та електронної пошти жертв.

"Російський уряд продовжує атакувати критично важливі мережі США і наших партнерів. Через цю зловмисну діяльність, спрямовану проти демократичних процесів Сполученого Королівства, Росія знову демонструє свою відданість використанню озброєних кампаній кібершпигунства проти таких мереж у неприйнятний спосіб. Міністерство юстиції відповість на таку поведінку ще більш рішучим зобов’язанням перервати цю діяльність і притягнути до відповідальності винних осіб", — заявив помічник генерального прокурора США Метью Г. Олсен.

У обвинувальному висновку стверджується, що напади були спрямовані проти нинішніх і колишніх співробітників розвідувальної спільноти США, Міністерства оборони, Державного департаменту, оборонних підрядників і об’єктів Міністерства енергетики в період принаймні з жовтня 2016 року по жовтень 2022 року. Крім того, в обвинувальному акті стверджується, що обвинувачені атакували військових і урядових чиновників, дослідників і співробітників аналітичних центрів, а також журналістів у Британії та в інших країнах, і що інформація з викрадених облікових записів просочувалася у ЗМІ в Росії та Британії напередодні виборів у 2019 році.

На додаток до обвинувачення, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило, що запровадило санкції на Перетятько та Корінця. Держдепартамент США оголосив винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка дозволить ідентифікувати місцеперебування Перетятька та Корінця, а також їхніх змовників.

Кожному з обвинувачених інкримінують змову з метою вчинення злочину проти Сполучених Штатів, а саме - комп’ютерне шахрайство, що передбачає максимальне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, а також змову з метою вчинення шахрайства через електронні зв’язки, яке передбачає максимальне покарання у 20 років ув'язнення.

Як повідомляв раніше Голос Америки, британський уряд у середу викликав до зовнішньополітичного відомства у Лондоні російського посла та запровадив санкції на двох осіб за тривалу, але невдалу, спробу втручання в політику з боку російських кібершпигунів.

Хакерська група, яку дослідники кібербезпеки назвали"Холодною річкою" (Cold River) працювала від імені ФСБ Росії й протягом кількох років нападала на британських політиків, журналістів і некомерційні групи, йдеться в заяві МЗС.

В Москві поки не було офіційної реакції. Раніше Кремль заявляв, що вважає звинувачення в кібершпигунстві неправдивими наклепами Заходу.