Британія викликала до МЗС посла Росії і ввела нові санкції за спробу кібершпигунства ФСБ

Британський уряд викликав до зовнішньополітичного відомства у Лондоні російського посла та наклав санкції на двох осіб за тривалу, але невдалу спробу втручання в політику з боку російських кібершпигунів.

Хакерська група, яку дослідники кібербезпеки назвали"Холодною річкою" (Cold River) працювала від імені ФСБ Росії й протягом кількох років нападала на британських політиків, журналістів і некомерційні групи, йдеться в заяві МЗС.

"Сьогодні я можу підтвердити, що російська Федеральна служба безпеки, ФСБ, стоїть за постійними зусиллями втручатися в наші демократичні процеси, - сказав заступник міністра закордонних справ Лео Дочерті у заяві до законодавців. - Вони націлювалися на високопоставлених осіб і організації з чітким наміром, використовуючи отриману інформацію для втручання в британську політику".

Віцепрем'єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден також заявив, що Росія стоїть "за постійними ворожими кіберопераціями, спрямованими на втручання в деякі частини демократичних процесів Великої Британії. Це включало членів парламенту, державних службовців, аналітичні центри, журналістів та неурядові організації".

"Ця група, якою керують офіцери ФСБ, також вибірково зливала та поширювала інформацію, спрямовану на підрив довіри до політики як у Великій Британії, так і в державах-однодумцях. Російських представників викликали сьогодні вранці в МЗС і ввели відповідні санкції", - заявив високопосадовець.

В Москві поки не було офіційної реакції. Раніше Кремль заявляв, що вважає звинувачення в кібершпигунстві неправдивими наклепами Заходу.

Групу, яка також відома як "Каллісто" або "Зоряна заметіль" (Callisto, Star Blizzard), також звинуватили в тому, що вона причетна до витоку торік приватних електронних листів колишнього глави MI6 - британської таємної розвідувальної організації - Річарда Дірлава.

"Ми перебуваємо в стані сірої війни з росіянами, без відкритої агресії та конфлікту. Вони зроблять усе, щоб підірвати критичну інфраструктуру, національну безпеку та атакувати будь-які наші установи, які не є проросійськими, - цитує Дірлава The Guardian. - Вони спричинили величезну кількість перешкод. Я змінив усе своє обладнання, змінив електронну пошту, якийсь час це було руйнівним".

У січні Reuters повідомило, що Cold River атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах. Журналісти виявили, що більша частина цифрової інфраструктури, яку використовує Cold River, була створена 36-річним ІТ-працівником на ім'я Андрій Корінець у місті Сиктивкар.

Корінець, також відомий як Олексій Догужієв, - один з двох осіб, на яких Британія нині запровадила санкції, сказав телефоном Reuters, що йому не відомо про якісь заходи проти нього або чому такі санкції були б ініційовані. Другою особою під цими санкціями став Руслан Перетятько, офіцер ФСБ РФ.

Напередодні Лондон також запровадив нові санкції проти 46 осіб і груп з інших країн, які, як кажуть британські урядовці, були залучені до російських військових ланцюжків постачань. Зокрема це компанії, що працюють у Китаї, Туреччині, Сербії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Узбекистані.

У статті використано матеріали Reuters.