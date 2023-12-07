Додаткове фінансування потрібне, щоб Україна утрималась в боротьбі – заступник радника з нацбезпеки США

Заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер заявив, що питання щодо голосування про додаткове фінансування для України не має загубитись серед політичної боротьби навколо кордону США.

Файнер підкреслив, що президент США відкритий до переговорів щодо питань кордону і вніс пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів для кордону, але Байден не піддасться “ультиматумам радикально налаштованої частини” Республіканської партії. Про це Файнер говорив у вівторок, 7 грудня, під час виступу на Аспенському безпековому форумі у Вашингтоні.

Радник президента Зеленського вчора говорив, що у разі якщо не буде проголосовано [за допомогу Україні] – ми можемо програти цю війну

Файнер назвав питання голосування за фінансування для України “шокуючим моментом” для Вашингтону. “Хтось голосує проти того, що, на наш погляд, є абсолютно необхідним, з точки зору стратегії та поля бою в Україні, задля того, щоб вона не стала жертвою хижаків Володимира Путіна. Радник президента Зеленського вчора говорив, що якщо не буде проголосовано [допомогу Україні], ми можемо програти цю війну”, – заявив заступник радника з національної безпеки США, маючи на увазі виступ глави Офісу президента України Андрія Єрмака в Інституті миру в Вашингтоні 5 грудня. Тоді Єрмак закликав Конгрес якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України і заявив, що без допомоги є великий ризик програти війну.

За словами радника з національної безпеки США, дуже важливо отримати фінансування для України, бо це дозволить Україні “утримуватись у боротьбі”.

“Ці гроші дозволять зберегти паритет у питаннях, коли йдеться про боєприпаси, коли йдеться про протиповітряну оборону, яка захищає українські міста та українську критичну інфраструктуру”, – говорить Файнер.

За словами посадовця Білого дому, США після 2024 року нарощуватимуть власне виробництво оборонно-промислового комплексу та працюватимуть разом з Україною для підсилення їхньої оборонної промисловості. Те саме, наголошує радник з національної безпеки США, роблять європейські партнери.

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