Український священник і капелан молився в Сенаті, щоб законодавці ухвалили рішення, які "відповідають Божій волі"

Сенат США запросив українського священника Православної церкви Америки, який також є капеланом американського війська, розпочати молитвою сенатське засідання у четвер, 30 листопада, на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Настоятель Храму св. Андрія, що в околицях Вашингтона, та капелан Центру готовності Національної Гвардії ВПС США отець Володимир Штеляк молився за те, щоб Господь провадив роботу американських сенаторів, які мають "вплив на життя мільйонів людей як у цій країні, так і в усьому світі".

"Ми вдячні за принципи свободи, справедливості та демократії, які представляють Сполучені Штати. Ми визнаємо роль цієї нації як маяка надії та сили добра у світі. Ми підносимо наші молитви за сенаторів і всіх тих, хто працює в цій почесній Палаті. Дай їм розуміння, щоб ухвалити рішення, які відповідають Твоїй Божественній волі", – молився український священник, виступаючи у Сенаті у формі військового капелана.

Не маючи можливості прямо згадувати Україну, щоб не порушувати правило, встановлене для гостей, о. Володимир молився «за мир і гідність для всіх людей».

«Ми також молимося за постійне прагнення до миру, свободи

та гідності для всіх людей. Ми дякуємо вам за співчуття та солідарність, виявлені цією нацією», – сказав о. Володимир.

Традиція розпочинати день молитвою існує в обох палатах американського Конгресу. Переважно її промовляють капелани Конгресу, але інколи вони запрошують гостей і надають їм почесне право розпочати молитвою роботу законодавців.

З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну принаймні раз на тиждень американські капелани в Конгресі згадують в молитвах Україну, повідомляла кореспондентка Голосу Америки на Капітолійському пагорбі.

Кріс Ван Голлен, сенатор-демократ від штату Меріленд, у якому розташована і церква, і військова база, де служить о.Володимир, сказав, що був радий привітати священника і капелана у стінах Сенату.

"Отця Штеляка добре знають в українсько-американській громаді тут, у Меріленді, і він поділяє мою тверду відданість забезпеченню українського народу ресурсами, необхідними для боротьби з жорстокою агресією Путіна", – написав сенатор, який запросив українського священника, у своєму дописі у Facebook.

"Я сподіваюся, що мої колеги в Сенаті прийняли близько до серця його важливі слова в цій ранковій молитві — про роль, яку Сполучені Штати можуть і повинні відігравати як "маяк надії та сила добра у світі", і про те, як ми повинні продовжувати підтримувати "прагнення до миру, свободи та гідності для всіх людей, – сказав сенатор Ван Голлен. – Його слова повинні надихати всіх нас, коли ми боремося за важливі пріоритети в найближчі дні, включно з наданням критичної допомоги народу України".

Як повідомляв Голос Америки, питання про надання Україні військової допомоги, відкладається у Конгресі вже протягом багатьох тижнів.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, включно з 61,4 мільярда доларів допомоги для України та 14,3 мільярда – Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті, однак Конгрес поки не підтримав цей запит адміністрації Байдена.

Частина республіканців не готова голосувати за пропозицію адміністрації Джо Байдена про надання допомоги Україні, поки не буде ухвалено заходи зі зміцнення південного кордону США та подолання злочинності в їхніх штатах.

Деякі інші конгресмени-республіканці у розмові з Голосом Америки висловили сподівання, що угоди щодо законопроєкту, якій передбачає додаткову допомогу Україні, а також включає додаткові заходи із захисту американського кордону, буде досягнуто до кінця року.