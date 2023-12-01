Конгрес визначиться з пакетом про допомогу Україні та захистом кордону США вже цього місяця, сподіваються конгресмени

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон висловив сподівання, що цього місяця буде досягнуто угоди щодо законопроєкту, якій передбачає додаткову допомогу Україні, а також включає додаткові заходи із захисту американського кордону.

Наразі ці два питання пов'язані у Конгресі, як повідомляв Голос Америки, з ініціативи спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

“Я думаю, що цього місяця ми, ймовірно, досягнемо домовленості”, – сказав Бейкон під час конференції “Національна безпека США та Україна” 1 грудня у Гудзонському інституті.

Частина республіканців не готова голосувати за пропозицію адміністрації Джо Байдена про надання допомоги Україні, поки не буде прийнято заходів із зміцнення міжнародного кордону США та подолання злочинності в їхніх штатах.

Конгресвумен-демократка Кріссі Гулахан на події в Гудзонському інституті закликала колег-законодавців підтримати запит президента США Джо Байдена, поданий ним до Конгресу у жовтні на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, включно з 61,4 мільярда доларів допомоги для України та 14,3 мільярда – Ізраїлю.

Бейкон також наголосив, що підтримка України відповідає національним інтересам США та послаблює Росію, при цьому без втрат життів американських воїнів.

Якщо ви хочете утримати наші власні сили від війни, допоможіть Україні працювати.

Конгресмен додав, що вчинки Росії, особливо щодо десятків тисяч викрадених українських дітей, бомбардування міст – це не просто ведення війни, а злочин проти людства.

“Рейган протистояв би Путіну, як він протистояв Радянському Союзу”, – впевнений Бейкон, який називає себе “рейганівським республіканцем” та виступає за “мир через силу”.

“Якщо ви хочете утримати наші власні сили від війни, допоможіть Україні працювати, тому що наступним кроком, ймовірно, будуть американські сили. Це було б набагато гірше”, – сказав Бейкон під час дискусії, звертаючись до виборців США.

Він також розповів, що постійно у розмовах американцями спростовує міфи і стереотипи про українців, які активно поширює російська пропаганда.

“Путін є експертом у пропаганді. Я вивчав їх з 70-х років, коли служив в Сухопутних силах розвідником. Ці хлопці професіонали у сфері дезінформації, вони в цьому одні з найкращих, і ви можете побачити це в наших власних соціальних мережах”, – сказав Бейкон та закликав американців “краще протистояти і перемагати”.

За війною Росії уважно слідкує Китай

Дон Бейкон вважає, що американська реакція на вторгнення Росії до України стримує Китай він посягання на Тайвань.

Кріссі Гулаган своєю чергою застерегла: “Президент [Китаю] Сі [Цзіньпін] наполегливо працює над тим, шоб відволікти нашу увагу і щоб ми були такі ж роздріблені, як і зараз”.

Президент Сі наполегливо працює над тим, шоб відволікти нашу увагу і щоб ми були такі ж роздріблені, як і зараз.

Люк Коффі додав: “Звичайно, він [Сі Цзіньпін] уважно стежить, і я думаю, що це один із найвагоміших аргументів, який ми можемо надати політикам і американській громадськості: якщо ми хочемо врятувати Тайвань, нам потрібна перемога України”.

Результати контрнаступу - наслідок "нерішучості" Вашингтона, каже Люк Коффі

“Невпевненість та нерішучістю” США щодо надання українцям зброї, “необхідної для справжньої перемоги, а не виживання” старший науковий співробітник Гудзонського Інституту Люк Коффі назвав причиною того, що “контрнаступ 2023 року не дав результатів, на які багато хто сподівався”.

Таку тезу того ж дня висловив і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агенції АР. “Літній контрнаступ не приніс бажаних результатів через постійну нестачу зброї та сухопутних сил”, – цитує АР Зеленського.