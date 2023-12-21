Київ отримав останній транш фінансової допомоги від ЄС. Скільки без західної підтримки може протриматись економіка України?

Київ отримав нині останній транш у 1,5 мільярда євро з пакета макрофінансової допомоги Україні розміром 18 мільярдів євро. Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль.

"Україна отримує безпрецедентну фінансову підтримку від ЄС у боротьбі з агресором, - твітує глава уряду. - Сподіваюся на подальшу непохитну допомогу ЄС! Вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Валдісу Домбровскісу та лідерам держав-членів ЄС за підтримку, яку ви продовжуєте надавати нам у складні часи".

Допомога від ЄС

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у дописі в мережі Х додала: "Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена".

Домбровскіс, віцепрезидент Європейської Комісії з питань також заявив, що "наступний крок: якнайшвидше запровадити програму 2024-27 для України та почати наступний раунд виплат".

На саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року у 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги.

Нині прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився проти фінансової допомоги Києву. "Я переконаний, що дати Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на п'ять років... Це погане рішення", - сказав Орбан.

Лідери ЄС повернуться до розгляду цього питання наприкінці січня 2024 року.

Допомога від США

Нагадаємо, у США уже закінчились виділені кошти на гуманітарну, енергетичну та економічну допомогу для Києва. А до кінця року закінчується фінансування для нових пакетів оборонної допомоги.

Американський Конгрес не зміг дійти згоди щодо безпекових витрат, що включають зокрема й додаткове фінансування пакетів допомоги Україні на 61 мільярд доларів, допомогу Ізраїлю, Тайваню та зміцнення безпеки кордону США. У 2024 законодавці повернуться до обговорення, але переговори можуть бути ще складнішими, кажуть оглядачі.

Днями, як повідомляв Голос Америки, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що до кінця грудня Білий дім планує виділити Україні останній пакет оборонної допомоги, на який ще залишилось фінансування.

Українська економіка

Цього року ЄС був найбільшим донором прямої бюджетної підтримки, покриваючи понад 45% потреб у зовнішньому фінансуванні, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко напередодні під час виступу на зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, керівництва ЄС, МВФ і Світового Банку.

За 2023 рік Україні вдалося залучити вже понад 39 мільярдів доларів США зовнішнього фінансування, а до кінця року ця сума перевищить 42 мільярди, сказав урядовець. У 2024 році Україна сподівається отримати 18,5 мільярдів євро від ЄС і понад 8 мільярдів доларів із фінансування від США.

Економіка країни може витримати наступні кілька місяців, поки не надійде зовнішня допомога, але 2024 рік, безумовно, буде складнішим, ніж цей рік, і Києву доведеться більше покладатися на власні ресурси, пише Reuters.

Країні вдалося скоротити потреби в зовнішньому фінансуванні в 2024 році з початкових 41 мільярда доларів до 37,3 мільярда, заявив Марченко. "Якщо оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів", - сказав він.

Нині в інтерв'ю Інтерфакс Марченко заявив про ризики фінансування державного бюджету в січні-лютому, тож для покриття бюджетних видатків міністерство планує активізацію внутрішніх ресурсів: "В нас наразі працює механізм плану Б... Ситуація не критична, але є розуміння того, що в цей період нам потрібно максимально покладатися на внутрішній ресурс"

"Якщо не буде особливостей, то ситуація під контролем і ми можемо все профінансувати. Але найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки та оборони. Ми не можемо знати наперед, у який момент там чогось не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом", - сказав Марченко.

Як писало видання "Економічна правда", зараз Мінфін попередньо домовився про отримання менш ніж третини від 41 мільярда доларів потреб зовнішнього фінансування на 2024. Це пільгові кредити від Японії та Великої Британії, а також транші від МВФ. Останні необхідні Україні передусім для здійснення виплат за попередніми позиками фонду.

У статті використано матеріали Reuters