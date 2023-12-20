Японія вже цього тижня може дозволити США надсилати японські системи Patriot до Європи - ЗМІ

У США очікують, що Токіо може вже цього тижня оновити інструкції щодо експорту оборонної продукції та надати дозвіл на передачу ракет японського виробництва Patriot, зокрема, і для допомоги Україні.

Таку інформацію оприлюднило японське видання Nikkei Asia.

Зміна правил, прогнозують у виданні, надасть США певну гнучкість щодо зброї, необхідної для поповнення власних запасів країни.

Японія, згідно з оприлюдненим прогнозом, розгляне можливість надати дозвіл США постачати японські ракети Patriot до Європи та інших країн, “що може опосередковано допомогти Україні” у протистоянні російській війні.

Утім, уряд Японії не має наміру дозволяти передачу обладнання країнам, що перебувають у стані війни, як Україна та Ізраїль.

“Хоча це не дозволить Вашингтону напряму відправити Києву японські ракети Patriot, це дасть США більше можливостей для продовження постачання Україні зброї американського виробництва”, - пише Nikkei Asia. Це дозволить Японії опосередковано допомагати Україні.

Видання Washington Post зауважує, що нестача ресурсів протиповітряної оборони для України спонукає США шукати допомогу в Японії.

Через брак озброєння в України та через нелегке вирішення питання фінансування у Конгресі, Вашингтон все більше покладається на союзників, і відтепер “допомога може надходити від партнера за межами Європи”, пише WP.

Ракети Patriot наразі використовують Україна, Ізраїль і Тайвань, заявив Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Вони були розроблені американськими оборонними підрядниками Lockheed Martin і RTX, раніше Raytheon Technologies. Також компанія Mitsubishi Heavy Industries виробляє їх за ліцензією в Японії.

Дальність дії цих ракет – понад 100 кілометрів. Вартість – приблизно 500 мільйонів ієн (3,49 мільйона доларів США) кожна.

Японія, як свідчить Nikkei Asia, прагне збільшити внесок у безпеку та зміцнити співпрацю зі США та НАТО у час зростаючих викликів безпеці у Східній Азії. “Японія, яка стурбована, що вторгнення Росії може підштовхнути Китай до подібних дій проти Тайваню, підтримувала Україну. Це була перша країна Східної Азії, яка приєдналася до санкцій Заходу проти Москви”, – нагадує видання Washington Post.

Якщо рішення буде ухвалене, то системи Patriot стануть першим експортом готового смертоносного обладнання з Японії, що ознаменує поворотний момент у політиці оборонного експорту країни.

Ракети Patriot також важливі для оборони самої Японії, наприклад, для перехоплення потенційних запусків балістичних ракет Північною Кореєю. Оскільки Японія має лише невеликий надлишок цих ракет, їй потрібно буде вжити заходів, щоб гарантувати, що експорт не впливає на стримування, пишуть японські ЗМІ.

"Це важливий крок для Японії. І це надає Україні дійсно необхідний потенціал", - розповів в інтерв'ю WP Крістофер Джонстон, голова японського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.