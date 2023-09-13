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- Голос Америки
- Катерина Лісунова
Розслідувати "небезпечну" ситуацію зі зв'язком Starlink у Криму закликають в Сенаті
У Сенаті закликають розслідувати ситуацію із рішенням Ілона Маска не забезпечувати зв’язок Starlink у на шляху до Криму. Про це заявила сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен в коментарі журналістці Української служби Голосу Америки Катерині Лісуновій.
“Конгрес має розслідувати, як один мільярдер створює державну політику та зовнішню політику для всього світу. Ми повинні дослідити, як так сталося. Що саме у цих контрактах та дозволах дозволяє йому мати таку владу? Це відповідальність Конгресу розслідувати це", - заявила сенаторка.
Сенаторка Воррен закликала також Міністерство оборони США переглянути укладені контракти із компаніями Ілона Маска.
"Така діяльність становить небезпеку для Сполучених Штатів, для України та для решти світу", - наголосила пані Воррен.
Воррен зробила заяву перед зустріччю сенаторів із лідерами високотехнологічного бізнесу в середу.
Ілон Маск був серед учасників засідання, яке відбулось в закритому режимі. Також в зустрічі взяли участь засновник Facebook Марк Цукерберг, засновник Microsoft Білл Гейтс і керівник розробки ChatGPT компанії OpenAI Сем Олтмен.
Завданням цієї та низки наступних зустрічей законодавців є дискусія про швидкий розвиток технології штучного інтелекту та його ймовірних загроз для людства.
Важливою темою, яку обговорили сенатори під час зустрічі стало лідерство США в високотехнологічній сфері.
Про це за результатами зустрічі сказав сенатор-республіканець Ден Салліван в коментарі Лісуновій.
"Багато обговорювалось питання американського лідерства. І я думаю, що ідея полягає в тому – це не було сказано напряму, але я так розумію - що треба переконатися, що лідерство у нових технологіях не опиниться в руках Комуністичної партії Китаю. Хоча, враховуючи їхню систему, я думаю, що їм було б важко мати лідерство у цьому напрямку. Але це, безумовно, виклик, і він піднімався на нашій зустрічі", - каже Салліван.
12 вересня бізнесмен Ілон Маск порівняв атаку українців на Крим із нападом японських військ на американську військову базу Перл Харбор. Так він вкотре пояснив, чому не увімкнув зв’язок Starlink у Криму на запит українського уряду. Маск наголосив, що український уряд йому не керівник. Мовляв, якби президент Байден попросив увімкнути зв’язок у Криму, він би це зробив.
Як повідомляв Голос Америки, у липні цього року сенаторка Елізабет Воррен закликала урядову Комісію з цінних паперів і бірж розпочати розслідування подвійної ролі Ілона Маска в управлінні компаніями Tesla і Twitter (X). Через кілька днів після того корпорація Маска вручила їй повістку, з вимогою надати документи щодо спілкування сенаторки із цією урядовою комісією. Також Федеральна торговельна комісія проводить розслідування щодо конфіденційності та використання даних в мережі X.
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- Голос Америки
Держдеп: Путін хотів відновити "славу російської імперії", натомість благає Кім Чен Ина про допомогу
Американський уряд занепокоєний посиленням військової співпраці між Північною Кореєю та Росією, заявили під час брифінгів в адміністрації президента США та у Державному департаменті.
"Коли ви бачите те, що виглядає як розширення співпраці та, ймовірно, військові передачі, це викликає занепокоєння і потенційно порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, які Росія сама ж і підтримала", - сказав речник Держдепу Метью Міллер. Він додав, що Вашингтон "без вагань" накладе додаткові санкції на Росію та Північну Корею, якщо вони укладуть будь-які нові угоди щодо постачання зброї.
Після втрати десятків тисяч російських солдатів і витрати мільярдів і мільярдів доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу
Міллер підкреслив: "Півтора року тому Владімір Путін розпочав цю війну, сподіваючись, що він зможе відновити славу російської імперії, але його максималістські імперіалістичні цілі зазнали поразки, і тепер, через півтора року, після втрати десятків тисяч російських солдатів і витрати мільярдів і мільярдів доларів він благає Кім Чен Ина про допомогу. То ж це дещо говорить про загальний контекст того, як ця війна йде для Росії".
Представник Ради із нацбезпеки США Джон Кірбі закликав Пхеньян утриматись від воєнної допомоги Росії у її повномасштабній агресії проти України:
"Жодний народ на планеті, ніхто не має допомагати пану Путіну вбивати мирних українців". Він пообіцяв, що США діятимуть у відповідь, "якщо вони [КНДР] вирішать іти вперед у питанні постачань озброєння". Кірбі також висловив оцінку, що найімовірніше Росія захоче отримати від КНДР артилерію.
13 вересня лідер Північної Кореї і президент Росії зустрілися на Далекому Сході Росії. 70-річний Путін показав 39-річному Кіму ракетно-космічну базу "Схід" та обговорив можливість відправлення в космос північнокорейського космонавта.
Будь-яка форма співпраці будь-якої країни з Північною Кореєю повинна поважати режим санкцій
Північнокорейський лідер, чия країна перебуває у міжнародній ізоляції через розробку ядерної зброї, виголосив тост за перемогу Москви в її, як він висловився, "священній боротьбі" із Заходом у війні в Україні, яку більшість країн світу називають загарбницькою агресією проти суверенної держави.
Коментуючи зустріч, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підкреслив: "Будь-яка форма співпраці будь-якої країни з Північною Кореєю повинна поважати режим санкцій, запроваджений Радою Безпеки".
Велика Британія закликала Північну Корею припинити переговори про зброю з Росією і заявила, що візит Кіма показав, наскільки ізольованою опинилася Москва на світовій арені.
Видання Reuters підкреслює, що вибір лідерів зустрітися на космодромі - символ амбіцій Росії як космічної держави - став символічним, оскільки Північна Корея двічі за останні чотири місяці не змогла запустити розвідувальні супутники. На запитання російських ЗМІ, чи допоможе Москва Кіму будувати супутники, Путін відповів: "Тому ми сюди й приїхали".
"Один мільярдер створює державну політику та зовнішню політику для всього світу", – Елізабет Воррен. Відео
"Конгрес має розслідувати, як один мільярдер створює державну політику та зовнішню політику для всього світу". Так сказала сенаторка-демократка Елізабет Воррен в коментарі для конгресової репортерки Голосу Америки Катерини Лісунової.
- Голос Америки
Білий дім: Подолання фентанілової кризи, відповідь на стихійні лиха та допомога Україні – серед головних пріоритетів США
"Деякі законопроекти депутатів-республіканців відволікають увагу від головних пріоритетів країни", як то подолання фентанілової кризи, надання допомоги постраждалим від стихійних лих і допомога Україні у боротьбі з незаконною війною Росії. Про це заявила під час брифінгу 13 вересня речниця Білому дому Карін Жан-П’єр.
Саме на цих пріоритетах зосередиться завтра, 14 вересня, президент США Джо Байден під час великої промови перед країною щодо економічних питань.
За словами речниці, поїздка Джо Байдена до Індії та В’єтнаму була дуже успішною і “президент із задоволенням знову продемонстрував лідерство США на світовій арені”.
Жан-П’єр нагадала: президент Байден і лідери Конгресу досягли бюджетної домовленості на початку цього року – для захисту важливих пріоритетів американського народу. “Угода є угода, – каже речниця Білого дому. – Демократи та республіканці Сенату і Палати представників підтримали цю двопартійну угоду. Але спікер [Палати представників Конгресу США Кевін] Маккарті та республіканці в Палаті представників дотримуються іншого підходу, ігноруючи угоду, за яку проголосувала більшість із них, і висувають законопроєкти, які порушують їхні обіцянки”.
Білий дім вважає, що республіканці Палати представників повинні “дотримуватись свого слова” та “виконувати свою роботу” – фінансувати урядові програми, критично важливі для американського народу. Йдеться зокрема про загрозу “шатдауну” – із завершенням фіскального року у США фінансування уряду може закінчитися 30 вересня, і якщо законодавці не погодять новий бюджет, федеральні установи частково припинять роботу.
Як повідомляв Голос Америки, спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив, що доручив комітету розпочати розслідування щодо можливого оголошення імпічменту президенту Джо Байдену через ділові угоди його родини. Провадження відбувається на тлі початку кампанії виборів глави держави 2024 року.
- Голос Америки
Джордж Буш розповів, як йому Пригожин подавав їжу в Кремлі
Колишній президент США Джордж Буш поділився спогадами про вечерю під час саміту Групи восьми у Росії у 2006 році. Виступаючи на зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії Буш сказав, що не здивувався смерті засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.
Буш також пожартував, що тоді у Санкт-Петербурзі "пережив" вечерю, організовану Пригожиним, якого називали "кухарем Путіна" через те, що його харчовий бізнес обслуговував численні контракти для уряду та армії Росії.
"Я був шокований, коли якось побачив фото із саміту G8 у Петербурзі, де [Пригожин] подавав мені їжу, - сказав колишній президент США. - Він був кухарем [Путіна] і був на фото, й хтось сказав: "Ви його пам'ятаєте?" Я сказав: "Ні, єдине що я знаю - я вижив".
Як нагадує видання The Hill, у липні 2006 року Буш відвідав саміт G8 у Санкт-Петербурзі, де він мав двосторонню зустріч з Путіним. Раніше він зустрічався з Путіним у 2001 році, після чого сказав: "Я подивився цій людині в очі. Він здався мені дуже прямолінійним і надійним".
Група восьми (G8) була міжурядовим політичним форумом з 1997 по 2014 рік. Вона утворилася внаслідок включення Росії до Групи семи провідних економік світу, G7. Після початку вторгнення Росії до України у 2014 році Росію виключили звідти.
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