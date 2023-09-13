Розслідувати "небезпечну" ситуацію зі зв'язком Starlink у Криму закликають в Сенаті

У Сенаті закликають розслідувати ситуацію із рішенням Ілона Маска не забезпечувати зв’язок Starlink у на шляху до Криму. Про це заявила сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен в коментарі журналістці Української служби Голосу Америки Катерині Лісуновій.

“Конгрес має розслідувати, як один мільярдер створює державну політику та зовнішню політику для всього світу. Ми повинні дослідити, як так сталося. Що саме у цих контрактах та дозволах дозволяє йому мати таку владу? Це відповідальність Конгресу розслідувати це", - заявила сенаторка.

Сенаторка Воррен закликала також Міністерство оборони США переглянути укладені контракти із компаніями Ілона Маска.

"Така діяльність становить небезпеку для Сполучених Штатів, для України та для решти світу", - наголосила пані Воррен.

Воррен зробила заяву перед зустріччю сенаторів із лідерами високотехнологічного бізнесу в середу.

Ілон Маск був серед учасників засідання, яке відбулось в закритому режимі. Також в зустрічі взяли участь засновник Facebook Марк Цукерберг, засновник Microsoft Білл Гейтс і керівник розробки ChatGPT компанії OpenAI Сем Олтмен.

Завданням цієї та низки наступних зустрічей законодавців є дискусія про швидкий розвиток технології штучного інтелекту та його ймовірних загроз для людства.

Важливою темою, яку обговорили сенатори під час зустрічі стало лідерство США в високотехнологічній сфері.

Про це за результатами зустрічі сказав сенатор-республіканець Ден Салліван в коментарі Лісуновій.

"Багато обговорювалось питання американського лідерства. І я думаю, що ідея полягає в тому – це не було сказано напряму, але я так розумію - що треба переконатися, що лідерство у нових технологіях не опиниться в руках Комуністичної партії Китаю. Хоча, враховуючи їхню систему, я думаю, що їм було б важко мати лідерство у цьому напрямку. Але це, безумовно, виклик, і він піднімався на нашій зустрічі", - каже Салліван.

12 вересня бізнесмен Ілон Маск порівняв атаку українців на Крим із нападом японських військ на американську військову базу Перл Харбор. Так він вкотре пояснив, чому не увімкнув зв’язок Starlink у Криму на запит українського уряду. Маск наголосив, що український уряд йому не керівник. Мовляв, якби президент Байден попросив увімкнути зв’язок у Криму, він би це зробив.

Як повідомляв Голос Америки, у липні цього року сенаторка Елізабет Воррен закликала урядову Комісію з цінних паперів і бірж розпочати розслідування подвійної ролі Ілона Маска в управлінні компаніями Tesla і Twitter (X). Через кілька днів після того корпорація Маска вручила їй повістку, з вимогою надати документи щодо спілкування сенаторки із цією урядовою комісією. Також Федеральна торговельна комісія проводить розслідування щодо конфіденційності та використання даних в мережі X.