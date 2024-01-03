Кірбі про росіян на полі бою: "Ця армія досі не засвоїла уроків, які сучасне військо мало б засвоїти за два роки війни"

Командування та управління в російській армії - на жахливому рівні, а моральний дух абсолютно низький. При цьому ознак намірів Москви сісти за стіл переговорів із Києвом немає. Про це на брифінгу у середу, 3 січня, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Кірбі зазначив, що російські військові наразі "покладаються на удари далекобійним озброєнням, тому що це їм доступно. Коли вони вступають у контактний бій з українськими силами, вони не досягають великого успіху".

"Це так званий розрекламований контрнаступ, який вони збиралися розпочати самі, але за останні тижні та місяці вони справді нічого не досягли. Це армія, яка досі по-справжньому не засвоїла уроки, які сучасні військові засвоять за два роки війни", - сказав представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Кірбі наголосив, що Москві доводиться продовжувати звертатися до інших країн, аби поповнити запаси артилерійських снарядів, ракет і дронів.

Джон Кірбі: "Чимало з цих дронів, запущених протягом останніх 72 годин, були іранського виробництва чи іранської розробки. Ми знаємо, що ця війна вплинула на військові можливості Путіна, особливо коли справа стосується боєприпасів, артилерії, безпілотників та ракет".

При цьому Кірбі зауважив, що Росія досі має перевагу в людській силі, "тому що Росія - просто велика країна, і йому (Путіну - ред.) не потрібно, на відміну від президента Зеленського, відповідати перед російським народом щодо мобілізації, забираючи ув'язнених із тюремних камер і виводячи їх на передову".

Також представник Ради з нацбезпеки США наголосив, що не бачить ознак того, що Росія хоче перемовин:

"Протягом минулих 48-72 годин ви всі бачили, що Росія продовжує атакувати безпілотниками та ракетами, включно з балістикою, цілі в Україні, включаючи не лише військові, а й цивільні обʼєкти, щоб продовжувати намагатися використати зиму як зброю, атакувати інфраструктуру. Тож попри весь галас, який я почув за останні кілька днів про Путіна, і деякі повідомлення в пресі, що він раптом хоче вести переговори, він точно не поводиться як людина, яка бажає вести переговори. Він робить усе можливе, щоб спробувати поставити українців на коліна".

Кірбі зазначив, що зараз особливо важливо, аби Конгрес США ухвалив запит президента США на додаткове фінансування України.

"Зараз ми надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти ... і ми повинні отримати підтримку від Конгресу, щоб можна було продовжувати це робити", - зазначив представник Білого дому.

Адміністрація президента США Джо Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році набір американської військової допомоги для України, очікуючи, що Конгрес США невдовзі затвердить виділення коштів на подальші постачання зброї українській армії.

Державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що цей пакет допомоги на $250 мільйонів включає боєприпаси для систем протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для мобільних ракетних систем HIMARS, боєприпаси калібру 155 міліметрів і 105 міліметрів, бронебійні боєприпаси.

"Для підтримки наших українських партнерів, які захищають свою країну та свою свободу від російської агресії, наша допомога була вирішальною", - підкреслив Блінкен, додавши, що та зброя й устаткування були надані України в межах раніше затвердженого фінансування.

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