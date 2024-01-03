ЮНІСЕФ: В Україні від ракетних атак РФ за тиждень загинули 2 дітей, 15 поранено

Двоє дітей загинули та щонайменше 15 дітей отримали поранення під час хвилі ракетних російських атак на українські міста та села за останній тиждень. Основний тягар внаслідок російських атак несуть на собі саме діти - про це заявила представниця ЮНІСЕФ в Україні Мунір Маммадзаде.

“За останні шість днів у Дніпрі, Львові, Харкові, Києві, Одесі та інших населених пунктах стали жертвами атак діти та сім’ї, об’єкти інфраструктури, від яких залежить їхнє життя. З убитими та пораненими дітьми, зруйнованими та пошкодженими школами та медичними закладами наймолодші громадяни України продовжують нести основний тягар цих атак”, - мовиться в заяві представниці ЮНІСЕФ.

“За останніми даними, щонайменше 8 шкіл і 10 медичних закладів, у тому числі пологовий будинок, були пошкоджені. Будинки зруйновані, а мільйони дітей почали новий рік під звуки сирен і бомбардування, що посилило вже знайомий страх”, - наголосила вона.

Представниця ЮНІСЕФ наголосила, що особливо важка ситуація в тих дітей, хто залишився без житла внаслідок атак, “у кого був відключений доступ до електроенергії, опалення та води, оскільки вони переживають сувору температуру, яка часто сягає -20°C”.

В організації нагадали, що вбивства та калічення дітей, напади на школи та заклади охорони здоров’я є порушенням прав дітей, і закликала “дотриматись законів війни”, не уточнивши, яка саме сторона порушує ці права.

“Діти та цивільна інфраструктура, на яку вони покладаються, повинні бути захищені. Необхідно вжити всіх необхідних заходів для їх захисту. Напади на дітей і цивільні райони повинні припинитися”, - написала в заяві представниця ЮНІСЕФ в Україні Мунір Маммадзаде.

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення в Україні офіційно підтвердили загибель або поранення 1800 дітей. Справжня цифра може бути значно більша.