Дональд Трамп не має імунітету у справі про спробу скасування результатів виробів 2020 – Федеральний апеляційний суд

Дональд Трамп не має імунітету від кримінального переслідування, пов’язаного із звинуваченнями у намаганнях скасувати результати виборів 2020 року. Федеральний апеляційний суд одноголосно прийняв таке рішення у вівторок, повідомляє CNBC.

Апеляційна комісія з трьох суддів відхилила аргумент Трампа про те, що йому не можна пред’явити звинувачення у цій справі, оскільки на той час він був президентом.

«Ми не можемо погодитися з тим, що посада президента ставить тих, хто її займав, вище закону на весь час після цього», — заявила комісія в Апеляційному суді США округу Колумбія.

«Для цілей цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом з усіма засобами захисту будь-якого іншого обвинуваченого, — написала комісія у висновку, викладеному на 57 сторінках. - Будь-який імунітет виконавчої влади, який, можливо, захищав його, коли він був президентом, більше не захищає його від цього судового переслідування».

Очікується, що Дональд Трамп, який є фаворитом серед республіканців на президентських перегонах, швидко звернеться до Верховного суду з проханням скасувати рішення Федерального апеляційного суду або повторно розглянути справу.

Нове рішення залишило в силі рішення судді окружного суду, який розглядав справу в першій інстанції. Це збільшує шанси на те, що Трамп постане перед судом ще до виборів у листопаді, кажуть оглядачі.

Як повідомляє CNBC, речник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг засудив це рішення, стверджуючи, що без «повного» президентського імунітету «кожному майбутньому президенту, який залишить посаду, буде негайно висунуто звинувачення протилежною стороною».

«Президент Трамп з повагою не погоджується з рішенням округу Колумбія та оскаржить його, щоб захистити інститут президентства та Конституцію», - заявив Ченг.

Як повідомляв раніше Голос Америки, позов Трампа про недоторканність випливає з кримінальної справи про втручання у вибори, яку розглядає Окружний суд США у Вашингтоні, округ Колумбія. Трамп стикається з обвинуваченнями, які були висунуті спеціальним прокурором Джеком Смітом: змова з метою обману США; змова з метою перешкоджання офіційному процесу; обструкція; та змова проти реалізації права голосу та підрахунку голосів. Колишній президент не визнав себе винним за всіма чотирма пунктами звинувачення.

Трамп стверджує, що його дії у 2020 році входили до його офіційних президентських обов’язків і тому були захищені президентською недоторканністю.

Як повідомляє CNN, Апеляційний суд дав Дональду Трампу час до 12 лютого, щоб подати запит про «екстрене призупинення» до Верховного суду, що дасть його адвокатам час на підготовку апеляції. Якщо йому це вдасться, кримінальний процес не буде відновлено, доки Верховний суд не вирішить, що робити з його проханням про призупинення.