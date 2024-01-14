5 питань про партійні вибори в Айові: Голос Америки пояснює

15 січня у штаті Айова відбудеться перше голосування на президентських виборах у США 2024 року. Наразі це - партійні вибори, в Айові вони називаються кокуси, і 15 січня свого кандидата обирають місцеві республіканці.

ЩО ТАКЕ КОКУСИ?

У більшості американських штатів партійні вибори називають праймеріз, але не в Айові. Кокуси - це не просто голосування, а зустріч громади. На відміну від праймеріз, які відбуваються як звичайне голосування впродовж всього дня, кокуси проводять увечері. Представники громади, які належать до однієї чи іншої партії, збираються у школах, церквах, театрах, а інколи й в звичайних оселях. Прихильники кандидатів виголошують промови на їхню підтримку, а далі відбувається голосування, яке може бути як закритим, так і відкритим.

ЧОМУ АЙОВА ГОЛОСУЄ ПЕРШОЮ, І ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

Айова почала голосувати першою понад 50 років тому, коли виборчий календар не мав особливого значення чи ваги. Процес виборів в цьому штаті багатошаровий і складний, тому починати вирішили заздалегідь. Лише після того, як несподіваний успіх в Айові фермера Джимі Картера привернув до нього увагу всієї країни, і врешті забезпечив перемогу на виборах 76-го року, партійні стратеги зрозуміли, що можуть використати модель Картера для успіху своїх кандидатів. Відтоді всі президентські кампанії починаються із Айови, політики намагаються об'їхати всі округи, потиснути якомога більше рук, і поговорити із якомога більшою кількістю виборців, аби отримати перший важливий поштовх кампанії. Айова важлива, бо перша.

ХТО ГОЛОВНІ КАНДИДАТИ 2024-го, і ХТО МАЄ НАЙБІЛЬШЕ ШАНСІВ?

Нині у республіканців лишається 5 кандидатів, серед яких три головних - колишній президент США Дональд Трамп, Ніккі Гейлі, колишня посолка США при ООН і колишня губернаторка Південної Кароліни, і Рон Десантіс, губернатор Флориди. Попереду із майже 30-вісотковим відривом в Айові - Трамп. За даними останнього опитування NBC News/Des Moines Register/Mediacom Iowa poll, Дональд Трамп набирає 48%, Ніккі Гейлі- 20%, Рон Десантіс - 16% голосів. Обидва з усіх сил намагаються скоротити цей розрив.

ЩО ОЗНАЧАТИМУТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ ПЕРЕГОНІВ?

Одна Айова нічого не вирішує. Але якщо Дональд Трамп здобуде перемогу із суттєвим відривом у перших трьох штатах - Айові, Нью-Гемпширі і Південній Кароліні - він найймовірніше і стане єдиним кандидатом від республіканської партії.

А ЯК ЩОДО ПАРТІЙНИХ ВИБОРІВ ДЕМОКРАТІВ?

Вони відбуваються, але без інтриги. Джо Байден іде на другий термін, і суттєвої конкуренції у нього нема. Демократи цьогоріч вирішили розпочинати партійні вибори не з Айови, а з Південної Кароліни, аргументуючи це тим, що цей штат більше репрезентує демографію США.