Актуально
- Голос Америки
Тренування українських пілотів на F-16 розпочнуться наступного тижня в Аризоні – Politico
З наступного тижня українські пілоти вчитимуться керувати літаками F-16 в Аризоні, інформує видання Politico з посиланням на чотирьох американців посадовців.
Йдеться про навчання спочатку на тренажерах, а згодом – на реальних реактивних літаках F-16, відповідно до програми повітряних сил США. Видання зазначає, що курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути пілотів на поле бою в Україні.
Наразі група пілотів, які прибули до Сполучених Штатів з України минулого місяця, проходить курс спеціалізованої англійської мови на авіабазі Лекленд у Техасі. Тренування безпосередньо на літаках, ймовірно, триватиме на базі національної гвардії Морріс в Аризоні, під керівництвом головного центру підготовки F-16.
Як повідомляв Голос Америки, українські пілоти вже проходять навчання також у Данії, а перші літаки Київ очікує вже у грудні.
Під час пресконференції в Брюсселі на початку цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що F-16 прибудуть на поле бою не раніше наступної весни. А Бельгія відправлятиме винищувачі F-16 в Україну з 2025 року.
Президент Джо Байден схвалив міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів для польотів на F-16 у травні, але коаліції країн, об'єднаних довкола цього, знадобилися місяці, щоб узгодити деталі програми.
Раніше речник Пентагону Пет Райдер сказав, що повна підготовка пілотів, ймовірно, займе кілька місяців, залежно від кваліфікації пілотів, які розпочинають курс.
Цієї осені військо США очолив Чарльз Браун, у минулому – пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту, останні два роки – командувач усіх Повітряних Сил США.
Всі новини дня
Посилення напруги між палестинською та єврейською громадами у США. Відео
Ситуація в Ізраїлі посилила напругу між палестинською та єврейською громадами у США. Заклики Хамасу до палестинської діаспори підтримати їхню боротьбу всерйоз схвилювали євреїв по всьому світу. Одна з акцій на підтримку палестинців відбулася в американському штаті Вашингтон.
- Голос Америки
Британська розвідка: Росія може відмовитися від блокади українських портів через великі ризики
Британська військова розвідка вважає, що Росія навряд чи наважиться нападати на торгові судна у Чорному морі, які прямують до чи з українських портів через «ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків».
У своєму зведенні у суботу, 14 вересня, британська розвідка написала, що дії України у Чорному морі примусили російський флот захищатися і переводити найцінніші кораблі з Криму на базу в Новоросійську.
«Вона перевела багато своїх престижних активів, включаючи кораблі та підводні човни, здатні нести крилаті ракети, із Севастополя до районів операцій і базування далі на схід, наприклад до Новоросійська», – пише британська розвідка у мережі Х (колишня Twitter).
Британські аналітики додають, що через це Росія, найімовірніше, відмовиться від своєї блокади української чорноморської торгівлі.
«Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відкритого нападу російських військово-морських сил на торгове судноплавство, швидше за все, переважать будь-які вигоди від спроби здійснити блокаду торгівлі в Україну», – мовиться у повідомленні.
Як повідомляв Голос Америки, у своїй нещодавній заяві посолка США в Україні Бріджит Брінк казала, що Чорноморський гуманітарний коридор, який запровадила Україна, працює й дозволяє експортувати українське збіжжя на світові ринки пропри протидію Росії.
Вона додала, що за її даними, 19 кораблів вийшли з чорноморських портів України, а інші кораблі чекають ще на завантаження, з того часу, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди у липні 2023 року. За угодою, досягти якої допомогти ООН і Туреччина, Росія не перешкоджала вивозу українських харчових продуктів на світові ринки.
Після виходу Росії з угоди, Україна самотужки проклала «гуманітарний коридор» вздовж берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, через який вже змогла вивезти близько 740 000 тонн зерна та інших вантажів для світових ринків.
- Голос Америки
Офіс Верховного комісара ООН з прав людини закликає Росію скасувати ордери на арешт суддів МКС, які розглядають дії Росії в Україні
Офіс Верховного комісара ООН з прав людини закликає Росію їх «негайно відкликати» ордери на арешт старших суддів Міжнародного кримінального суду, які розглядають дії Росії в Україні, мовиться у заяві, розміщеній у п1ятницю, 13 жовтня, на сайті офісу.
«Ми глибоко стурбовані нещодавніми ордерами на арешт старших суддів Міжнародного кримінального суду, виданими Російською Федерацією, після попередніх ордерів на прокурора Суду та суддів досудового провадження, причетних до ситуації в Україні», – мовиться у заяві речниці Верховного комісара ООН з прав людини Равіни Шамдасані.
«Ми закликаємо негайно відкликати ці дії», – наголошує офіс Верховного комісара ООН у повідомленні у мережі Х (колишня Twitter).
У заяві наголошується, що МКС є «трибуналом останньої інстанції, уповноваженим забезпечити правосуддя та притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти».
Тому, за словами заяви, вкрай важливо, щоб МКС та його посадові особи «могли виконувати свої життєво важливі функції відповідно до Римського статуту без перешкод тиску, втручання чи залякування – з будь-якого боку».
Наприкінці вересня Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук голову МКС Петра Хофманського. При цьому воно не вказало, за якою статтею ведеться розшук.
Окрім Хофманського у розшук оголошено його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Карранса та суддю МКС Бертрама Шмітта.
Раніше МВС вже відкрило розшукові справи на суддів Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу, а також прокурора МКС Каріма Хана.
У березні проти Хана та трьох суддів МКС було порушено кримінальну справу про притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності та приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом.
17 березня Міжнародний кримінальний суд виписав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у Росії Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у причетності до насильницької депортації українських громадян, включаючи дітей, на територію Росії – що є воєнним злочином.
Поїздка президента Путіна до Киргизстану на саміт СНД стала першою закордонною поїздкою після того, як МКС видав ордер на його арешт у березні.
США допомагають Україні підготувати військових капеланів. Інтерв’ю з військовим капеланом. Відео
Гасло капелана – «Бути поруч». Він є душпастирем для всіх, незалежно від того, якої віри військовослужбовці й навіть якщо вони атеїсти.
Форум