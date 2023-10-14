Тренування українських пілотів на F-16 розпочнуться наступного тижня в Аризоні – Politico

З наступного тижня українські пілоти вчитимуться керувати літаками F-16 в Аризоні, інформує видання Politico з посиланням на чотирьох американців посадовців.

Йдеться про навчання спочатку на тренажерах, а згодом – на реальних реактивних літаках F-16, відповідно до програми повітряних сил США. Видання зазначає, що курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути пілотів на поле бою в Україні.

Наразі група пілотів, які прибули до Сполучених Штатів з України минулого місяця, проходить курс спеціалізованої англійської мови на авіабазі Лекленд у Техасі. Тренування безпосередньо на літаках, ймовірно, триватиме на базі національної гвардії Морріс в Аризоні, під керівництвом головного центру підготовки F-16.

Як повідомляв Голос Америки, українські пілоти вже проходять навчання також у Данії, а перші літаки Київ очікує вже у грудні.

Під час пресконференції в Брюсселі на початку цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що F-16 прибудуть на поле бою не раніше наступної весни. А Бельгія відправлятиме винищувачі F-16 в Україну з 2025 року.

Президент Джо Байден схвалив міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів для польотів на F-16 у травні, але коаліції країн, об'єднаних довкола цього, знадобилися місяці, щоб узгодити деталі програми.

Раніше речник Пентагону Пет Райдер сказав, що повна підготовка пілотів, ймовірно, займе кілька місяців, залежно від кваліфікації пілотів, які розпочинають курс.

Цієї осені військо США очолив Чарльз Браун, у минулому – пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту, останні два роки – командувач усіх Повітряних Сил США.