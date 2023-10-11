Бельгія надасть Україні винищувачі F-16 починаючи з 2025 року

Навіть якщо немає прямих зв'язків між Росією і нападом бойовиків ХАМАС на Ізраїль минулої суботи, експерти говорять, що Москві вигідна дестабілізація на Близькому Сході та навіть сам сплеск насильства, внаслідок якого були вбиті сотні мирних мешканців. Таким способом Москва може відвернути увагу світу від своєї війни проти України.

Оглядачі застерігають, що Росія стає дедалі тіснішим партнером Ірану, і вважають, що якщо США не хочуть мати більші безпекові виклики у нових частинах світу у майбутньому, Вашингтону потрібно зараз надати максимальну допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

Вплив Росії на Ізраїль стримав єврейську державу від надання допомоги Україні

На тлі війни проти України, керівництво якої він називав фашистами і нацистами, президент Росії Владімір Путін намагався демонструвати дружнє ставлення до Ізраїлю. Упродовж понад десятиліття Кремль намагався показати себе рятівником євреїв від Голокосту під час Другої світової війни: президент Путін виступив на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Єрусалимі у 2020 році, а пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу приїжджав до Росії відкривати пам'ятник жертвам блокади Ленінграда. Також під час попередньої виборчої кампанії Нетаньягу його фотографія, де він тисне руку Путіну, прикрашала один з хмарочосів Тель-Авіва.

Але як зазначає газета New York Times (NYT), коли ХАМАС напав на Ізраїль, в результаті чого загинуло щонайменше 900 ізраїльтян, Путін зберігає мовчанку.

«На тлі найгіршого нападу на Ізраїль за 50 років висока повага, яку пан Путін виявляв до Ізраїлю в минулому, виглядає напрочуд відсутньою. Понад три дні після початку вторгнення ХАМАСу не було жодного повідомлення з висловлюваннями співчуття з Кремля, хоча пан Путін раніше публікував такі ноти співчуття у зв'язку з терористичними атаками в Ізраїлі», – вважає автор статті у NYT.

Путін навіть не подзвонив Нетаньягу, хоча, як зауважує газета, минулого року він розмовляв з ізраїльським прем'єром за офіційними даними щонайменше 11 разів.

Росія використала свої можливості для того, щоб змусити Ізраїль не надавати Україні технологічно складної зброї, Залізний купол, яку українці просили протягом всього цього часу»

Як каже в інтерв'ю Голосу Америки експертка з питань східноєвропейських досліджень Анджела Стент, ці контакти були потрібні Путіну для того, щоб не допустити передачі Україні ізраїльської зброї, яка могла захистити українські міста від російських ракет. Також вона нагадує, що Росія має серйозний важіль проти Ізраїлю тим, що веде війну у сусідній Сирії.

«З початку російської широкомасштабної агресії Росія використала свої можливості для того, щоб змусити Ізраїль не надавати Україні технологічно складної зброї, "Залізний купол", що українці просили протягом всього цього часу. Росія має цей вплив на Ізраїль через те, що Росія веде війну у Сирії, і на тлі загроз Хезболли з боку Сирії, Росія давала можливість Ізраїлю робити те, що йому було потрібно, для того, щоб забезпечити міцність своїх кордонів», – каже старша радниця Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень університету Джорджтаун.

В інтерв'ю Російській службі Голосу Америки вона говорить, що тепер, коли з'являється більше доказів того, що за нападом ХАМАСу стоїть Іран, який також допомагає Росії у війні проти України своїми дронами, стосунки між Ізраїлем та Росією можуть змінитися.

Днями газета Wall Street Journal повідомила, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати суботню раптову атаку ХАМАСу на Ізраїль. Журналісти газети послалися на високопоставлених членів ХАМАСу і Хезболли, іншої бойової групи, яку підтримує Іран, які сказали, що Тегеран дав зелене світло для нападу під час зустрічі в Бейруті минулого понеділка. За даними газети, іранський Корпус стражів ісламської революції спільно з ХАМАСом розробляв план нападу на Ізраїль з землі, моря і повітря.

Режим в Ірані підтримував терористичні атаки та в різних частинах світу, і його підтримка жорстокого вторгнення Росії в Україну була недавнім прикладом

Сполучені Штати офіційно не підтвердили участь Ірану в підготовці нападу, але, на думку Девіда Креймера, виконавчого директора Інституту Джорджа Буша, не було б нічого нового, якби участь Ірану підтвердилася.

«Режим в Ірані підтримував терористичні атаки та в різних частинах світу, і його підтримка жорстокого вторгнення Росії в Україну була недавнім прикладом. Іран підтримує Хезболлу та Лівані, він має зв'язки з ХАМАСом у смузі Гази», – каже Креймер в інтерв'ю Російській службі Голосу Америки.

Він наголошує, що «жахливий, огидний терористичний напад на Ізраїль, який стався в суботу, є останнім прикладом того, як тероризм є загрозою для всіх», і додає, що цей напад є нападом на демократію, і «напад на демократію будь-де є нападом на демократію всюди», «незалежно від того, чи він відбувається в Україні, в Ізраїлі чи у США».

Креймер вважає, що іранський режим є головною загрозою в цьому регіоні, але він також показав, що може шкодити демократії й в інших регіонах. «Без іранських дронів Росія не змогла б атакувати ті цілі в Україні, які вона атакує зараз», – каже Креймер.

Експерт наголошує, що роль Кремля в регіоні була деструктивною впродовж багатьох років, що Росія допомагала Ірану в його ядерній програмі, вона підтримує режим Башара Асада у Сирії та Хезболлу.

«Путін не дбає про права людини у своїй власній країні, він показав, що він не дбає ані про права українських громадян, ані про сирійських цивільних мешканців у переслідуванні своїх інтересів чи у тому, щоб перешкодити інтересам США, – каже Креймер. – А те, що Росія підтримує терористичну діяльність, нікого не мало б здивувати, бо за Путіна Росія саме стала займатися тероризмом».

На думку Адріяна Каратицького, експерта Атлантичної Ради, з Росії, Ірану та Китаю створюється вісь країн, які намагаються порушити міжнародний порядок, а їхня мета - це створити хаос, щоб використати його для загарбницьких війн. Цей виклик - той самий, що в Україні, що на Близькому Сході, вважає Каратницький.

«Для Росії цей хаос дуже потрібний, бо він відвертає увагу американців. Росії потрібно створити багато фронтів, багато безладу для того, щоб розпорошити допомогу», – каже Каратницький в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

Але, ефект від таких дій може бути зворотним, каже Каратницький. «Американські яструби, американська громадська думка може зробити висновок, що світ стає небезпечним, і США потрібно реагувати на ці виклики», – каже експерт.

Україні та Ізраїлю ідеться про виживання

Щодо реакції Вашингтона, то вона, на думку Девіда Креймера, була своєчасною та твердою: адміністрація Джо Байдена посилає кораблі до Середземного моря й обіцяє Ізраїлю надати всю військову підтримку, яка буде йому потрібна.

Оглядачі зауважують, що Росії вигідно відвернути увагу світу від своїх злочинів в Україні й спрямувати її в бік Близького Сходу. Дослідниця російської пропаганди Джулія Девіс зауважує, що це був лейтмотив виступів російських пропагандистів останніми днями.

Але й у Вашингтоні можна почути, що допомогу потрібно спрямувати з України до Ізраїлю. Зокрема, цього вимагає сенатор-республіканець зі штату Міссурі Джош Гоулі.

«Ізраїль стоїть перед екзистенційною загрозою. Будь-яке фінансування для України має бути негайно перенаправлено до Ізраїлю», – написав він у мережі Х (Twitter).

Проте інші відомі оглядачі вважають, що в Україні так само стоїть питання про те, чи залишиться вона на карті світу, тому не йдеться про вибір між цими двома країнами. А крім того, вони мають спільних ворогів – підтримка однієї країни допомагає іншій, каже демократичний оглядач Саймон Розенберг.

«Хто пояснить MAGA (прихильникам правого крила Республіканської партії, – ред.), що Росія є найважливішим союзником Ірану, що Іран воює на боці Росії в Україні, а скорочуючи допомогу Україні, ви допомагаєте Ірану, ХАМАСу і Хезболлі? Фінансування України допомагає Ізраїлю. Крапка», – пише Розенберг у своєму твіті.

Оглядачі занепокоєні тим, що коливання зараз можуть коштувати набагато більше у майбутньому, і ціна виражатиметься не лише у доларах, але і в життях американських військових.

«Офіційні особи вже зливають у пресу про те, що США можуть навряд чи можуть постачати артилерію, чи іншу зброю як Ізраїлю, так і Україні, і одночасно стримувати Китай. Але Америка може або розв'язати цю проблему, або пошкодувати про це пізніше, коли світові ізгої нападуть на інших союзників або сили США за кордоном, або навіть на Батьківщині», – зауважує редакційна стаття газети WSJ.

Цей пакет має включати допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню

Автори статті кажуть, що США та їхні союзники зараз стикаються з двома регіональними війнами, спровокованими державами-ізгоями, які все більше стають союзниками.

«Ізраїль і Україна - на передовій, але ризик розгортання конфлікту реальний. Іран використовує зброю для вторгнення Владіміра Путіна в Україну. Пан Путін є молодшим партнером Комуністичної партії Китаю, який може спробувати використати момент у Тихому океані», – пояснюють автори статті.

Тому вони наполягають, що президент Байден «може припинити ігри з бюджетом і співпрацювати з республіканцями, щоб відновити військову міць США». Вони вважають, що президент «зобов'язаний збільшити оборонний бюджет», а Конгрес має допомогти йому в цьому.

«Цей пакет має включати допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню», – кажуть автори статті.

У понеділок представник Пентагону заявив, що США відправлять більше допомоги Ізраїлю, і що ця допомога не означатиме менше допомоги для України.

«Ми можемо продовжувати нашу підтримку як Україні, Ізраїлю, так і підтримувати нашу власну глобальну готовність, – сказав високопосадовець Міністерства оборони США. – Збройні сили США можуть швидко розгорнути динамічні можливості по всьому світу для підтримки оборонних потреб наших союзників і партнерів».

У підготовці матеріалу брали участь кореспондентка Української служби Ірина Шинкаренко і Данило Гальперович, кореспондент Російської служби Голосу Америки.