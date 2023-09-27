Нідерланди нададуть Україні F-16 у 2024 році

НЬЮ-ЙОРК (AP) — У вівторок суддя виніс рішення, що Дональд Трамп роками вдавався до шахрайства, будуючи імперію нерухомості, яка принесла йому славу та відкрила дорогу до президентства. Суддя також наказав вивести деякі з компаній колишнього президента з-під його контролю та розформувати.

Суддя Артур Енгорон, у рішенні за цивільним позовом, ініційованим генеральним прокурором Нью-Йорка Летітією Джеймс, встановив, що Трамп і його компанія обдурили банки, страхові компанії та інших, значно переоцінивши активи та перебільшивши чистий капітал в документах для укладання угод і забезпечення позик.

Енгорон наказав в якості покарання анулювати деякі бізнес-ліцензії Трампа, що ускладнить або унеможливить для них ведення бізнесу в Нью-Йорку, і наказав призначити незалежного спостерігача, який наглядатиме за операціями Trump Organization.

Якщо апеляція не буде успішною, рішення судді позбавить Трампа повноважень приймати стратегічні та фінансові рішення щодо деяких із його ключових об’єктів у штаті.

Трамп розкритикував рішення, назвавши його «неамериканським» і частиною змови, щоб перешкодити йому повернутись до Білого дому.

«Мої громадянські права були порушені, і якийсь апеляційний суд, федеральний чи штатний, має скасувати це жахливе, неамериканське рішення», — написав він на своєму сайті Truth Social.

Він наполягав, що його компанія «виконала чудову роботу для штату Нью-Йорк» і «вела бізнес ідеально», назвавши цей день «Дуже сумним днем для системи правосуддя штату Нью-Йорк!»

Адвокат Трампа Крістофер Кайз заявив, що вони подадуть апеляцію, назвавши рішення «повністю невідповідним фактам і чинному праву».

Рішення Енгорона, винесене за кілька днів до початку судового розгляду позову Джеймс без участі присяжних, суперечить іміджу Трампа як багатого та спритного магната нерухомості, який пішов в політику.

Окрім простого вихваляння своїми багатствами, Трамп, його компанія та ключове керівництво неодноразово брехали про них у своїх річних фінансових звітах, отримуючи вигідні умови позики та страхування, виявив Engoron.

Ця тактика перетнула межу та порушила закон, сказав суддя, відхиливши твердження Трампа про те, що застереження у фінансових звітах звільняє його від будь-яких протиправних дій.

«У світі відповідача: оренда регульованих квартир коштує так само, як нерегульованих квартир; земля обмеженого користування коштує так само, як і земля без обмежень; обмеження можуть випаруватися в повітрі; якщо одна сторона перекладає відповідальність на іншу сторону, це виправдовує її брехню , – написав Енгорон у своїй 35-сторінковій постанові. - Це світ фантазії, а не реальний».

Прокуратура Манхеттена розглядала можливість висунути кримінальні звинувачення за ту саму поведінку, але відмовилася це зробити, що не залишило Джеймс варіантів, крім як подати до суду на Трампа та вимагати заборони для нього та його родини на ведення бізнесу.

Рішення Енгорона на етапі розгляду справи, відомому як спрощене судове рішення, вирішує ключову вимогу в позові Джеймс, але кілька інших залишаються.

Він ухвалить рішення щодо цих претензій і запиту Джеймс про штраф у розмірі 250 мільйонів доларів під час судового розгляду, який розпочнеться 2 жовтня. Адвокати Трампа попросили апеляційний суд про відтермінування.

«Сьогодні суддя виніс рішення на нашу користь і встановив, що Дональд Трамп і організація Трампа роками займались фінансовим шахрайством, — заявила Джеймс. - Ми з нетерпінням чекаємо представлення решти нашої справи в суді».

Адвокати Трампа у своїй заяві про спрощений судовий процес попросили суддю відхилити справу, стверджуючи, що немає жодних доказів того, що громадськість постраждала від дій Трампа.

Вони також стверджували, що багато звинувачень у позові були обмежені строком давності.

Енгорон, зазначивши, що раніше в справі відкидав ці аргументи, прирівняв їх до сюжету фільму «День бабака».

Він оштрафував п’ятьох адвокатів захисту на 7500 доларів кожного як покарання за «участь у повторюваних, легковажних» аргументах, але відмовив Джеймс в застосуванні санкцій до Трампа та інших підсудних.

Джеймс, демократка, рік тому подала до суду на Трампа та Trump Organisation, звинувативши їх у регулярному завищенні вартості активів, таких як хмарочоси, поля для гольфу та маєток Мар-а-Лаго у Флориді.

Енгорон виявив, що Трамп постійно переоцінював Мар-а-Лаго, і в одному фінансовому звіті завищив його вартість на цілих 2300%.

Суддя також дорікнув Трампу в брехні про розміри його квартири на Манхеттені.

Трамп стверджував, що його триповерховий пентхаус Trump Tower майже втричі перевищує реальний розмір, оцінивши його в 327 мільйонів доларів.

«Таку невідповідність величини, яку забудовник надавав десятки років, можна вважати лише шахрайством», — написав Енгорон.

У дописі в X після винесення рішення Ерік Трамп наполягав на тому, що заяви його батька щодо Мар-а-Лаго були правильними, написавши, що маєток у Палм-Біч «імовірно коштує більше мільярда доларів, що робить його, мабуть, найціннішим житловим майном у світі".

Він назвав рішення та позов «спробою знищити мого батька та вигнати його з Нью-Йорка».

Згідно з постановою, компанії з обмеженою відповідальністю, які контролюють деякі ключові об’єкти Трампа, такі як Уолл-стріт, 40, будуть розпущені, а повноваження щодо того, як ними управляти, будуть передані керуючому призначеному на конкурсі.

Трамп втратить повноваження щодо того, кого наймати чи звільняти, кому орендувати офісні приміщення та приймати інші ключові рішення.



«Це рішення має на меті націоналізувати одну з найуспішніших корпоративних імперій у Сполучених Штатах і захопити контроль над приватною власністю, визнаючи, що немає жодних доказів будь-якого дефолту, порушення, прострочення платежу чи будь-якої скарги на шкоду», — сказав Кізе після рішення.

Позов Джеймс є однією з кількох юридичних проблем для Трампа, який змагається за те, що представляти республіканців на президентських виборах наступного року.

За останні шість місяців йому чотири рази висували звинувачення: у Джорджії та Вашингтоні, округ Колумбія, у змові з метою скасувати його програш на виборах 2020 року, у Флориді у накопиченні секретних документів, а на Манхеттені - у фальсифікації ділової документації, пов’язаної з таємною виплатою від його імені.

Trump Organization була засуджена за податкове шахрайство минулого року у непов’язаній кримінальній справі за допомогу керівникам ухилятися від податків на такі пільги, як квартири та автомобілі.

Компанію оштрафували на 1,6 мільйона доларів.

Один із керівників, давній фінансовий керівник Трампа Аллен Вайссельберг, визнав себе винним і відсидів п’ять місяців у в’язниці.

Офіс Джеймс раніше подав до суду на Трампа за зловживання його благодійним фондом для досягнення його політичних і бізнес-інтересів. Трампу було наказано сплатити 2 мільйони доларів на благодійність як штраф, а його власну благодійну організацію, Trump Foundation, закрили.