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Нідерланди нададуть Україні F-16 у 2024 році
Нідерланди мають намір відправити в Україну першу партію винищувачів F-16 у 2024 році, повідомила міністерка оборони Кайса Оллонгрен.
Перед поставкою реактивних літаків пілоти, екіпаж і технічний персонал мають пройти навчання на реактивних літаках, сказала Олленгрен під час інтерв’ю MSNBC. Посадовиця не сказала, скільки точно триватиме навчання, але припустила, що це буде від шести до восьми місяців.
«Ці речі потребують часу. Я вважаю, що найважливішим є сигнал, який ми посилаємо не лише Києву, а й Москві та Кремлю. А саме: ми там є», - сказала вона.
Оллонгрен заявила, що Нідерланди переходять на F-35, тому вони можуть надати Україні F-16. І хоча сама наявність F-16 не «змусить Україну виграти війну», ці літаки допоможуть протиповітряній обороні України.
«Це чудова система озброєнь. Ось чому так важливо, щоб вони це отримали», - сказала вона.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Нідерланди, Румунія та американська оборонна компанія Lockheed Martin створять новий центр для підготовки пілотів винищувачів F-16. Цим центром згодом зможе скористатись і Україна. В ефірі MSNBC Олленгрен зазначила, що навчальний центр для пілотів повинен бути запущений у Румунії «якомога швидше».
Данія розпочала підготовку восьми українських пілотів для польотів на реактивних літаках у серпні, тоді як Сполучені Штати заявили, що підготовка українських пілотів розпочнеться у жовтні, після того, як пілоти пройдуть навчання англійської мови.
Як раніше повідомляв Голос Америки, під час візиту президента Зеленського до Канади 22-23 вересня прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що Канада скерує інструкторів для навчання українських пілотів і механіків для F-16, «щоб українці могли максимально використовувати надані винищувач».
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- Голос Америки
6 млрд $ для України до кінця листопада передбачено в проєкті бюджетної постанови Сенату США - ЗМІ
У вівторок Сенат США проголосував за механізм затвердження проекту постанови з бюджету, в якій передбачено 6 мільярдів доларів на допомогу Україні, повідомляють ЗМІ.
В разі остаточного затвердження, постанова передбачить фінансування бюджету США до 17 листопада і дозволить уникнути "шатдауну" - часткової призупинки роботи уряду, що настає, якщо бюджетне не затверджено до початку нового фінансового року - 1 жовтня.
В Білому домі схвально відгукнулись на ініціативу в Сенаті, і закликали республіканців в Палаті представників США "припинити грати в політичні ігри з життями людей".
У своєму виступі в Сенаті, голова демократів Чак Шумер наголосив, що нове рішення дозволяє забезпечити необхідну підтримку Україні.
Цей проєкт резолюції не містить усього, чого хоче кожна із сторін, але він продовжить фінансування уряду на нинішньому рівні, зберігаючи при цьому нашу відданість безпековим та гуманітарним потребам УкраїниЧак Шумер
"Цей проєкт двопартійної резолюції про часткове фінансування уряду є тимчасовим рішенням, мостом до співпраці та кроком від екстремізму, - проголосив Шумер в Конгресі. - Він дозволить нам продовжити роботу над повним, річним фінансуванням уряду та позбавить американські сім’ї від ризиків “шатдауну”. Авжеж, цей проєкт резолюції не містить усього, чого хоче кожна із сторін, але він продовжить фінансування уряду на нинішньому рівні, зберігаючи при цьому нашу відданість безпековим та гуманітарним потребам України. Він також забезпечить тих, хто постраждав від стихійних лих по всій країні, та почне надавати необхідні їм ресурси".
Лідер республіканців в Палаті представників Мітч Макконнелл підтримав затверджену резолюцію як таку, що запобігає "шатдауну" і забезпечує фінансування пріоритетних програм. "Зокрема, вони прагнуть надати допомогу громадам, які оговтуються від стихійних лих, від Гаваїв до Флориди. Також, двопартійна більшість визнає триваючу необхідність протистояти Росії та Китаю і продовжувати надавати летальну допомогу Україні", - сказав Макконнелл в Сенаті.
А от в Палаті представників, потужне крило республіканців виступає проти тимчасової постанови. Ці законодавці кажуть, що потрібно затвердити 12 окремих бюджетних законопроєктів. У вівторок Республіканці в Палаті представників проголосували за подання на голосування чотирьох проектів законів щодо бюджетів Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки США, Держдепу та Міністерства сільського господарства.
Те, що зробила Росія, є неправильним, і ми можемо це зрозуміти. Але ми також не хочемо просто спостерігати за тим, що відбувається прямо зараз тут, в Америці ... У України достатньо грошей, щоб протриматись протягом наступних 45-ти днівКевін Маккарті
Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті припустив, що Україна "протримається" протягом наступних 45 днів, на які розрахована тимчасова бюджетна резолюція, бо "вже має гроші".
"Якщо вони в Cенаті хочуть зосередитися на Україні, а не на південному кордоні США. То я думаю, що вони мають перевернуті пріоритети, - заявив Маккарті. - Вони у Сенаті обирають Україну замість Америки. Я знаю, що там є проблеми. Те, що зробила Росія, є неправильним, і ми можемо це зрозуміти. Але ми також не хочемо просто спостерігати за тим, що відбувається прямо зараз тут, в Америці. Чому ми не можемо впоратися з кордоном і нашими надзвичайними ситуаціями? Чому так? Українці вже мають гроші. У України достатньо грошей, щоб протриматись протягом наступних 45-ти днів".
Сенат та Палата представників мають домовитись щодо фінансування бюджету до кінця тижня, щоб уникнути "шатдауну".
В уряді США остерігаються, що "шатдаун", може позначитися на швидкості постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів. Про це на брифінгу в понеділок, 25 вересня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Водночас Міллер наголосив, що США мають змогу продовжувати постачати зброю союзникам у разі шатдауну, і такі випадки вже траплялися в минулому.
"Але, звичайно, коли є люди в Державному департаменті, міністерстві оборони та інших відділах уряду, які не можуть прийти на роботу, очевидно, це може вплинути на темпи постачання. Не йдеться про якусь окрему країну, але загалом це може вплинути на темпи доставки зброї, тож це викликає занепокоєння. Ви можете бути впевнені, що наші супротивники будуть спостерігати. Тож це одна з причин, чому ми вважаємо, що Конгрес має вжити заходів, аби зберегти фінансування уряду", - сказав Міллер.
На уточнення журналістів щодо того, чи може ймовірний шатдаун позначитися на постачанні зброї саме Україні, речник Держдепу наголосив, що "така ж відповідь стосується й України".
"Ми можемо продовжувати надавати допомогу, військову допомогу, безпекову допомогу в разі шатдауну. Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість постачання. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним, і ось чому ми закликаємо Конгрес профінансувати уряд", - уточнив Міллер.
Суд в Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві
НЬЮ-ЙОРК (AP) — У вівторок суддя виніс рішення, що Дональд Трамп роками вдавався до шахрайства, будуючи імперію нерухомості, яка принесла йому славу та відкрила дорогу до президентства. Суддя також наказав вивести деякі з компаній колишнього президента з-під його контролю та розформувати.
Суддя Артур Енгорон, у рішенні за цивільним позовом, ініційованим генеральним прокурором Нью-Йорка Летітією Джеймс, встановив, що Трамп і його компанія обдурили банки, страхові компанії та інших, значно переоцінивши активи та перебільшивши чистий капітал в документах для укладання угод і забезпечення позик.
Енгорон наказав в якості покарання анулювати деякі бізнес-ліцензії Трампа, що ускладнить або унеможливить для них ведення бізнесу в Нью-Йорку, і наказав призначити незалежного спостерігача, який наглядатиме за операціями Trump Organization.
Якщо апеляція не буде успішною, рішення судді позбавить Трампа повноважень приймати стратегічні та фінансові рішення щодо деяких із його ключових об’єктів у штаті.
Трамп розкритикував рішення, назвавши його «неамериканським» і частиною змови, щоб перешкодити йому повернутись до Білого дому.
«Мої громадянські права були порушені, і якийсь апеляційний суд, федеральний чи штатний, має скасувати це жахливе, неамериканське рішення», — написав він на своєму сайті Truth Social.
Він наполягав, що його компанія «виконала чудову роботу для штату Нью-Йорк» і «вела бізнес ідеально», назвавши цей день «Дуже сумним днем для системи правосуддя штату Нью-Йорк!»
Адвокат Трампа Крістофер Кайз заявив, що вони подадуть апеляцію, назвавши рішення «повністю невідповідним фактам і чинному праву».
Рішення Енгорона, винесене за кілька днів до початку судового розгляду позову Джеймс без участі присяжних, суперечить іміджу Трампа як багатого та спритного магната нерухомості, який пішов в політику.
Окрім простого вихваляння своїми багатствами, Трамп, його компанія та ключове керівництво неодноразово брехали про них у своїх річних фінансових звітах, отримуючи вигідні умови позики та страхування, виявив Engoron.
Ця тактика перетнула межу та порушила закон, сказав суддя, відхиливши твердження Трампа про те, що застереження у фінансових звітах звільняє його від будь-яких протиправних дій.
«У світі відповідача: оренда регульованих квартир коштує так само, як нерегульованих квартир; земля обмеженого користування коштує так само, як і земля без обмежень; обмеження можуть випаруватися в повітрі; якщо одна сторона перекладає відповідальність на іншу сторону, це виправдовує її брехню , – написав Енгорон у своїй 35-сторінковій постанові. - Це світ фантазії, а не реальний».
Прокуратура Манхеттена розглядала можливість висунути кримінальні звинувачення за ту саму поведінку, але відмовилася це зробити, що не залишило Джеймс варіантів, крім як подати до суду на Трампа та вимагати заборони для нього та його родини на ведення бізнесу.
Рішення Енгорона на етапі розгляду справи, відомому як спрощене судове рішення, вирішує ключову вимогу в позові Джеймс, але кілька інших залишаються.
Він ухвалить рішення щодо цих претензій і запиту Джеймс про штраф у розмірі 250 мільйонів доларів під час судового розгляду, який розпочнеться 2 жовтня. Адвокати Трампа попросили апеляційний суд про відтермінування.
«Сьогодні суддя виніс рішення на нашу користь і встановив, що Дональд Трамп і організація Трампа роками займались фінансовим шахрайством, — заявила Джеймс. - Ми з нетерпінням чекаємо представлення решти нашої справи в суді».
Адвокати Трампа у своїй заяві про спрощений судовий процес попросили суддю відхилити справу, стверджуючи, що немає жодних доказів того, що громадськість постраждала від дій Трампа.
Вони також стверджували, що багато звинувачень у позові були обмежені строком давності.
Енгорон, зазначивши, що раніше в справі відкидав ці аргументи, прирівняв їх до сюжету фільму «День бабака».
Він оштрафував п’ятьох адвокатів захисту на 7500 доларів кожного як покарання за «участь у повторюваних, легковажних» аргументах, але відмовив Джеймс в застосуванні санкцій до Трампа та інших підсудних.
Джеймс, демократка, рік тому подала до суду на Трампа та Trump Organisation, звинувативши їх у регулярному завищенні вартості активів, таких як хмарочоси, поля для гольфу та маєток Мар-а-Лаго у Флориді.
Енгорон виявив, що Трамп постійно переоцінював Мар-а-Лаго, і в одному фінансовому звіті завищив його вартість на цілих 2300%.
Суддя також дорікнув Трампу в брехні про розміри його квартири на Манхеттені.
Трамп стверджував, що його триповерховий пентхаус Trump Tower майже втричі перевищує реальний розмір, оцінивши його в 327 мільйонів доларів.
«Таку невідповідність величини, яку забудовник надавав десятки років, можна вважати лише шахрайством», — написав Енгорон.
У дописі в X після винесення рішення Ерік Трамп наполягав на тому, що заяви його батька щодо Мар-а-Лаго були правильними, написавши, що маєток у Палм-Біч «імовірно коштує більше мільярда доларів, що робить його, мабуть, найціннішим житловим майном у світі".
Він назвав рішення та позов «спробою знищити мого батька та вигнати його з Нью-Йорка».
Згідно з постановою, компанії з обмеженою відповідальністю, які контролюють деякі ключові об’єкти Трампа, такі як Уолл-стріт, 40, будуть розпущені, а повноваження щодо того, як ними управляти, будуть передані керуючому призначеному на конкурсі.
Трамп втратить повноваження щодо того, кого наймати чи звільняти, кому орендувати офісні приміщення та приймати інші ключові рішення.
«Це рішення має на меті націоналізувати одну з найуспішніших корпоративних імперій у Сполучених Штатах і захопити контроль над приватною власністю, визнаючи, що немає жодних доказів будь-якого дефолту, порушення, прострочення платежу чи будь-якої скарги на шкоду», — сказав Кізе після рішення.
Позов Джеймс є однією з кількох юридичних проблем для Трампа, який змагається за те, що представляти республіканців на президентських виборах наступного року.
За останні шість місяців йому чотири рази висували звинувачення: у Джорджії та Вашингтоні, округ Колумбія, у змові з метою скасувати його програш на виборах 2020 року, у Флориді у накопиченні секретних документів, а на Манхеттені - у фальсифікації ділової документації, пов’язаної з таємною виплатою від його імені.
Trump Organization була засуджена за податкове шахрайство минулого року у непов’язаній кримінальній справі за допомогу керівникам ухилятися від податків на такі пільги, як квартири та автомобілі.
Компанію оштрафували на 1,6 мільйона доларів.
Один із керівників, давній фінансовий керівник Трампа Аллен Вайссельберг, визнав себе винним і відсидів п’ять місяців у в’язниці.
Офіс Джеймс раніше подав до суду на Трампа за зловживання його благодійним фондом для досягнення його політичних і бізнес-інтересів. Трампу було наказано сплатити 2 мільйони доларів на благодійність як штраф, а його власну благодійну організацію, Trump Foundation, закрили.
Швейцарія продасть танки Німеччині, щоб замінити надані Україні
Німецький уряд привітав компромісне рішення Швейцарії, що дозволяє німецькій компанії Rheinmetall викупити у швейцарців кілька десятків танків Леопард-2 для поповнення арсеналів, з яких надана допомога Україні.
Жорсткі швейцарські закони про нейтральність забороняють пряме і навіть непряме постачання зброї до країн, які ведуть війну.
Ми в такий спосіб можемо робити внесок у безпеку Європи, а також в безпеку нашої країни.Віола Амгерд
Швейцарія, яка не входить ні в НАТО, ні в ЄС дотримується нейтралітету вже сотні років і уникла прямої участі в обидвох світових війнах, які вирували у Європі.
Але після відкритого російського вторгнення в Україну Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і заявляє про невійськову підтримку України.
Компромісне рішення з Німеччиною полягає у запевненнях Берліна, що танки з Швейцарії залишатимуться на території Німеччини, або в якійсь з країн НАТО чи ЄС.
Йдеться про частину з 96 танків Леопард-2, які Швейцарія раніше придбала в Німеччині.
26 вересня швейцарський парламент схвалив виведення з експлуатації 25 танків Леопард-2, щоб надалі продати їх Німеччині.
«Ми дуже задоволені і вдячні за це рішення, - цитує агенція Reuters німецького посла Міхаеля Флюґґера з інтерв'ю швейцарському телебаченню. - Нам ті танки потрібні. Вони заповнять порожнини у нас і в наших європейських партнерів».
Посол також натякнув, що Швейцарія, як провідний експортер зброї, мала б удосконалити свої закони.
«Ми разом з партнерами в НАТО закупили у Швейцарії багато зброї, устаткування, частин та боєприпасів і тепер ми хотіли б передати частину того Україні», - сказав посол.
Раніше Швейцарія заблокувала низку пропозицій постачання виробленої у Швейцарії зброї, яку українцям були готові надати Німеччина, Данія та Іспанія.
Міністерка оборони Швейцарії Віола Амгерд натякнула на бажання шукати компроміси.
«Ми в такий спосіб можемо робити внесок у безпеку Європи, а також в безпеку нашої країни», - сказала Віола Амгерд швейцарському мовнику SRF.
- Голос Америки
«Ми знаємо про відео». Білий дім про суперечливі повідомлення щодо загибелі російського адмірала Соколова
Новий міністр оборони України Рустем Умеров заявив у вівторок в інтерв'ю Крістіан Аманпур з CNN, що якщо Соколов помер, «це хороша новина для всіх».
В ексклюзивному інтерв'ю з Києва він не підтвердив і не спростував факт загибелі Соколова під час удару.
«Він (Соколов) перебуває на наших тимчасово окупованих територіях… його там взагалі не повинно бути. Отже, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території», — сказав Умеров CNN.
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