Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Актуально

Швейцарія продасть танки Німеччині, щоб замінити надані Україні

Німецький танк Леопард-2 на озброєнні швейцарської армії

Німецький уряд привітав компромісне рішення Швейцарії, що дозволяє німецькій компанії Rheinmetall викупити у швейцарців кілька десятків танків Леопард-2 для поповнення арсеналів, з яких надана допомога Україні.

Жорсткі швейцарські закони про нейтральність забороняють пряме і навіть непряме постачання зброї до країн, які ведуть війну.

Ми в такий спосіб можемо робити внесок у безпеку Європи, а також в безпеку нашої країни.
Віола Амгерд

Швейцарія, яка не входить ні в НАТО, ні в ЄС дотримується нейтралітету вже сотні років і уникла прямої участі в обидвох світових війнах, які вирували у Європі.

Але після відкритого російського вторгнення в Україну Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і заявляє про невійськову підтримку України.

Компромісне рішення з Німеччиною полягає у запевненнях Берліна, що танки з Швейцарії залишатимуться на території Німеччини, або в якійсь з країн НАТО чи ЄС.

Йдеться про частину з 96 танків Леопард-2, які Швейцарія раніше придбала в Німеччині.

26 вересня швейцарський парламент схвалив виведення з експлуатації 25 танків Леопард-2, щоб надалі продати їх Німеччині.

«Ми дуже задоволені і вдячні за це рішення, - цитує агенція Reuters німецького посла Міхаеля Флюґґера з інтерв'ю швейцарському телебаченню. - Нам ті танки потрібні. Вони заповнять порожнини у нас і в наших європейських партнерів».

Посол також натякнув, що Швейцарія, як провідний експортер зброї, мала б удосконалити свої закони.

«Ми разом з партнерами в НАТО закупили у Швейцарії багато зброї, устаткування, частин та боєприпасів і тепер ми хотіли б передати частину того Україні», - сказав посол.

Раніше Швейцарія заблокувала низку пропозицій постачання виробленої у Швейцарії зброї, яку українцям були готові надати Німеччина, Данія та Іспанія.

Міністерка оборони Швейцарії Віола Амгерд натякнула на бажання шукати компроміси.

«Ми в такий спосіб можемо робити внесок у безпеку Європи, а також в безпеку нашої країни», - сказала Віола Амгерд швейцарському мовнику SRF.

Більше

Всі новини дня

  • Голос Америки

«Ми знаємо про відео». Білий дім про суперечливі повідомлення щодо загибелі російського адмірала Соколова

На цьому зображенні показано момент попадання ракети в штаб російського Чорного флоту в Севастополі, п’ятниця, 22 вересня 2023 року. (Кримський Telegram-канал через AP)
Українські сили спеціального призначення заявили, що «уточнюють інформацію» з приводу загибелі командувача Чорноморським флотом Росії адмірала Віктора Соколова після того, як на російському державному телебаченні показали відео з його участю.
«Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧР РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл, – мовиться у повідомленні сил спеціального призначення у Facebook. – Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію».
У вівторок російське телебачення показало кадри наради військових та міністра оборони Сергія Шойгу, у якій дистанційно брав участь адмірал Соколов.
Коли було знято відео, невідомо.

Новий міністр оборони України Рустем Умеров заявив у вівторок в інтерв'ю Крістіан Аманпур з CNN, що якщо Соколов помер, «це хороша новина для всіх».

В ексклюзивному інтерв'ю з Києва він не підтвердив і не спростував факт загибелі Соколова під час удару.

«Він (Соколов) перебуває на наших тимчасово окупованих територіях… його там взагалі не повинно бути. Отже, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території», — сказав Умеров CNN.

На брифінгу у Білому домі речниця адміністрації сказала у вівторок, що їй відомо про відео, опубліковане в Росії, але ще зарано щось коментувати.
«Ми бачили звіти і, звичайно, ми знаємо про відео. Зараз мені просто нема чого підтверджувати», – відповіла Карін Жан-П'єр у відповідь на запитання журналістів.
Колишній радник Пентагону, співзасновник організації Silverado Policy Accelerator Дмітрі Альперович каже, що
розвідки США та Великобританії не підтвердили твердження українських спецслужб про вбивство Соколова. На його думку, вони мали б мати засоби електронного стеження, що «підтверджує вбивство такого високопоставленого офіцера».
При цьому він додає, що незалежно від того, чи Соколов загинув при українському ударі по штабу ЧФ РФ, розмова про нього відвертає увагу від українського успіху.
Як повідомляв Голос Америки раніше, британська розвідка вважає, що, що серія ударів, яких українські сили завдали по окупованому Севастополю, значно зменшить можливості російського флоту блокувати українські порти і патрулювати ширшу акваторію Чорного моря.
Більше

Критика українського контрнаступу – непрофесійні і марні заяви. Генерал Годжес про багатоскладовість операцій ЗСУ

Pentagon Hodges

Тим, хто "за 8000 км" критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе. Так тезу висловив колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Годжес під час дискусії у Вашингтоні “Перемога України: блимає жовтий сигнал?”.

Годжес відповідав на запитання Роберта Макконнелла, співзасновника Фундації США-Україна стосовно критичних зауважень на адресу дій української армії у війні.

“Це непрофесійні та марні заяви”, – сказав Бен Годжес.

Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії. Голос Америки також писав раніше про дискусію між експертами, які заявили, що якби наступ в Україні вела американська армія, вона би спиралася на підтримку авіації, яка б розбила укріплення противника ще задовго перед тим, як відправили б піхоту.

“Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою”, – наголосив Годжес. За його словами, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кібер боротьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.

Також, за словами Годжеса, вражаючою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на російський генштаб.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки Бен Годжес також заявив, що за умов відсутності підтримки з повітря критика українського контранаступну є невиправданою. “На жаль, українці й надалі зазнають великих втрат, тому що ми, Захід, не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності”, – сказав Годжес.

Більше

Генератори, павербанки та газові пальники – як українці готуються до другої зими в умовах війни. Відео

Генератори, павербанки та газові пальники – як українці готуються до другої зими в умовах війни. Відео
Embed
Генератори, павербанки та газові пальники – як українці готуються до другої зими в умовах війни. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:57 0:00
Direct link

Консервація в промислових масштабах, генератори, павербанки та газові пальники – українці готуються до другої зими в умовах війни. Люди налаштовуються на найскладніший сценарій, коли Росія знову атакуватиме енергетичну інфраструктуру і будуть перебої з електропостачанням.

Більше

Чи вплинуть реформи в Україні на допомогу від США – Білий дім пояснює. Відео

Чи вплинуть реформи в Україні на допомогу від США – Білий дім пояснює. Відео
Embed
Чи вплинуть реформи в Україні на допомогу від США – Білий дім пояснює. Відео

No media source currently available

0:00 0:06:40 0:00
Direct link

США запропонували Україні перелік пріоритетних реформ для обговорення на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України. Що означає цей лист для України у контексті подальшої військової підтримки від США – у Білому Домі пояснили на запит Голосу Америки Українською.

Більше

Більше

Back to top
XS
SM
MD
LG