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Швейцарія продасть танки Німеччині, щоб замінити надані Україні
Німецький уряд привітав компромісне рішення Швейцарії, що дозволяє німецькій компанії Rheinmetall викупити у швейцарців кілька десятків танків Леопард-2 для поповнення арсеналів, з яких надана допомога Україні.
Жорсткі швейцарські закони про нейтральність забороняють пряме і навіть непряме постачання зброї до країн, які ведуть війну.
Ми в такий спосіб можемо робити внесок у безпеку Європи, а також в безпеку нашої країни.Віола Амгерд
Швейцарія, яка не входить ні в НАТО, ні в ЄС дотримується нейтралітету вже сотні років і уникла прямої участі в обидвох світових війнах, які вирували у Європі.
Але після відкритого російського вторгнення в Україну Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і заявляє про невійськову підтримку України.
Компромісне рішення з Німеччиною полягає у запевненнях Берліна, що танки з Швейцарії залишатимуться на території Німеччини, або в якійсь з країн НАТО чи ЄС.
Йдеться про частину з 96 танків Леопард-2, які Швейцарія раніше придбала в Німеччині.
26 вересня швейцарський парламент схвалив виведення з експлуатації 25 танків Леопард-2, щоб надалі продати їх Німеччині.
«Ми дуже задоволені і вдячні за це рішення, - цитує агенція Reuters німецького посла Міхаеля Флюґґера з інтерв'ю швейцарському телебаченню. - Нам ті танки потрібні. Вони заповнять порожнини у нас і в наших європейських партнерів».
Посол також натякнув, що Швейцарія, як провідний експортер зброї, мала б удосконалити свої закони.
«Ми разом з партнерами в НАТО закупили у Швейцарії багато зброї, устаткування, частин та боєприпасів і тепер ми хотіли б передати частину того Україні», - сказав посол.
Раніше Швейцарія заблокувала низку пропозицій постачання виробленої у Швейцарії зброї, яку українцям були готові надати Німеччина, Данія та Іспанія.
Міністерка оборони Швейцарії Віола Амгерд натякнула на бажання шукати компроміси.
«Ми в такий спосіб можемо робити внесок у безпеку Європи, а також в безпеку нашої країни», - сказала Віола Амгерд швейцарському мовнику SRF.
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- Голос Америки
«Ми знаємо про відео». Білий дім про суперечливі повідомлення щодо загибелі російського адмірала Соколова
Новий міністр оборони України Рустем Умеров заявив у вівторок в інтерв'ю Крістіан Аманпур з CNN, що якщо Соколов помер, «це хороша новина для всіх».
В ексклюзивному інтерв'ю з Києва він не підтвердив і не спростував факт загибелі Соколова під час удару.
«Він (Соколов) перебуває на наших тимчасово окупованих територіях… його там взагалі не повинно бути. Отже, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території», — сказав Умеров CNN.
Критика українського контрнаступу – непрофесійні і марні заяви. Генерал Годжес про багатоскладовість операцій ЗСУ
Тим, хто "за 8000 км" критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе. Так тезу висловив колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Годжес під час дискусії у Вашингтоні “Перемога України: блимає жовтий сигнал?”.
Годжес відповідав на запитання Роберта Макконнелла, співзасновника Фундації США-Україна стосовно критичних зауважень на адресу дій української армії у війні.
“Це непрофесійні та марні заяви”, – сказав Бен Годжес.
Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії. Голос Америки також писав раніше про дискусію між експертами, які заявили, що якби наступ в Україні вела американська армія, вона би спиралася на підтримку авіації, яка б розбила укріплення противника ще задовго перед тим, як відправили б піхоту.
“Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою”, – наголосив Годжес. За його словами, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кібер боротьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.
Також, за словами Годжеса, вражаючою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на російський генштаб.
Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки Бен Годжес також заявив, що за умов відсутності підтримки з повітря критика українського контранаступну є невиправданою. “На жаль, українці й надалі зазнають великих втрат, тому що ми, Захід, не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності”, – сказав Годжес.
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