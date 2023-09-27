Швейцарія продасть танки Німеччині, щоб замінити надані Україні

Німецький уряд привітав компромісне рішення Швейцарії, що дозволяє німецькій компанії Rheinmetall викупити у швейцарців кілька десятків танків Леопард-2 для поповнення арсеналів, з яких надана допомога Україні.

Жорсткі швейцарські закони про нейтральність забороняють пряме і навіть непряме постачання зброї до країн, які ведуть війну.

Ми в такий спосіб можемо робити внесок у безпеку Європи, а також в безпеку нашої країни.

Швейцарія, яка не входить ні в НАТО, ні в ЄС дотримується нейтралітету вже сотні років і уникла прямої участі в обидвох світових війнах, які вирували у Європі.

Але після відкритого російського вторгнення в Україну Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і заявляє про невійськову підтримку України.

Компромісне рішення з Німеччиною полягає у запевненнях Берліна, що танки з Швейцарії залишатимуться на території Німеччини, або в якійсь з країн НАТО чи ЄС.

Йдеться про частину з 96 танків Леопард-2, які Швейцарія раніше придбала в Німеччині.

26 вересня швейцарський парламент схвалив виведення з експлуатації 25 танків Леопард-2, щоб надалі продати їх Німеччині.

«Ми дуже задоволені і вдячні за це рішення, - цитує агенція Reuters німецького посла Міхаеля Флюґґера з інтерв'ю швейцарському телебаченню. - Нам ті танки потрібні. Вони заповнять порожнини у нас і в наших європейських партнерів».

Посол також натякнув, що Швейцарія, як провідний експортер зброї, мала б удосконалити свої закони.

«Ми разом з партнерами в НАТО закупили у Швейцарії багато зброї, устаткування, частин та боєприпасів і тепер ми хотіли б передати частину того Україні», - сказав посол.

Раніше Швейцарія заблокувала низку пропозицій постачання виробленої у Швейцарії зброї, яку українцям були готові надати Німеччина, Данія та Іспанія.

Міністерка оборони Швейцарії Віола Амгерд натякнула на бажання шукати компроміси.

«Ми в такий спосіб можемо робити внесок у безпеку Європи, а також в безпеку нашої країни», - сказала Віола Амгерд швейцарському мовнику SRF.