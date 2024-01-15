Повноправне місце України в НАТО, і НАТО буде сильнішим з Україною – Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну в її війні проти Росії під час виступу в британському парламенті в понеділок.

"Загалом від початку війни Велика Британія надасть майже 12 млрд допомоги Україні. Ми були першими, хто тренував українських військових. Ми були першими в Європі, хто надав летальну зброю. Першими, хто надав бойові танки, першими, хто направив далекобійні ракети", - сказав Сунак.

Як повідомляв раніше Голос Америки, прем’єр-міністр Сунак у п’ятницю 12 січня прибув до Києва, і британський уряд з цієї нагоди оголосив про збільшення військової допомоги для підтримки української боротьби проти російської агресії.

Велика Британія та Україна також підписали довготерміновий британсько-український договір щодо безпеки.

Згідно з цим договором Велика Британія офіційно зобов’язується і в майбутньому надавати "швидку і сталу" допомогу для оборони України у разі агресії.

Вартість британської допомоги Україні в новому фінансовому році (з квітня 2024 до квітня 2025 р.) становитиме 2,5 мільярда фунтів ($3,19 млрд), що на £200 млн більше, у порівнянні з минулим фінансовим роком.

Виступаючи в парламенті в понеділок, Сунак сказав, що Британія стала першою країною, яка виконає обіцянку, дану разом з 30-ма іншими країнами на саміті НАТО торік, щоб взяти нові двосторонні безпекові зобов’язання.

"Повноправне місце України - в НАТО, і НАТО буде сильнішим з Україною у ньому. Але ці зобов'язання допоможуть перекрити прогалини, поки цей день не настане", - сказав Сунак.

Це був другий візит Ріші Сунака до Києва на посаді прем’єр-міністра: минулого разу він відвідував Україну у листопаді 2022 р.