Що Ріші Сунак хотів сказати Україні про досвід війни Британії: 1940 і 1942?

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак, відвідуючи Київ 12 січня, визнав, що українці зараз переживають важкий час у боротьбі проти російських загарбників, але заявив, що попри це Україна має перемогти і наполягав, що Велика Британія та інші країни будуть і далі допомагати у війні проти агресії Росії.

Промова Ріші Сунака у Верховній Раді відбувалася на тлі нових хвиль бомбардувань українських міст російськими ракетами та ударними дронами, і після того, як українське командування зізналося, що контрнаступ 2023 року не досягнув сподіваного прориву через окуповані росіянами території на південному сході.

Він вказав на приклади з історії війни Британії з нацистською Німеччиною в часи Другої Світової, щоб показати, якими важкими для британців були багато років на тлі воєнних успіхів Гітлера, і як наполегливість зрештою допомогла британцями вистояти, а потім перемогти з коаліцією антигітлерівських сил, яка почала воювати у Європі пізніше.

“Ми зустрілися сьогодні у важкий момент у боротьбі за свободу України”, - сказав Сунак, підкресливши, що важкі періоди притаманні війнам, та застеріг про необхідність готуватися до "довгої війни”.

Finest hour - зоряна година

Згадавши лідера часів війни Вінстона Черчилля, Ріші Сунак використав його слова про відчайдушний британський спротив 1940 року, коли Німеччина впевнено наступала у Європі, захопивши Польщу і підкоривши Францію та інші країни.

Британські міста, починаючи з вересня 1940 року, зазнавали небувалих бомбардувань німецької авіації, і лише впродовж тих перших восьми місяців загинули принаймні 43000 цивільних.

У Лондоні під час нічних німецьких авіарейдів деколи понад 175 тисяч людей набивалися в метро, використовуючи підземні станції як бомбосховища.

Але британська протиповітряна оборона вистояла, і авіація не допустила німецького панування в небі, тому Гітлер був змушений відкласти план великого наземного вторгнення на території Великої Британії.

"Я вважаю відлуння історії Британії показує нам надію. І якщо 1940 рік був нашою зоряною годиною, а для України це було два роки тому, коли ви вчинили спротив російському вторгненню, то, можливо, сьогоднішній день більше схожий на 1942", - сказав Ріші Сунак, порівнявши стан російсько-української війни зараз із боями Другої Світової того періоду.



"То була середина війни, коли просування на полі бою було важке, оборонна промисловість була від важким тягарем, населення починало почало втомлюватися. Тоді, напевне, було важко дивитися вперед, але вони стояли твердо", - нагадав британський прем’єр-міністр.

1942 року нацистська Німеччина з союзниками впевнено контролювала Європу.

На сході німецькі війська були зупинені під Москвою, але бої армією СРСР тривали, і влітку того року гітлерівці почали великий наступ на півдні в бік Кавказу.

Тим часом німецька союзниця Японія досягала успіхів у Південно-східній Азії проти сил США і союзників, та відбувалися бої британців з німецькими військами у Північній Африці.

Але на зламі 1942-43 років відбулися також події, які згодом вилилися у перелом в ході Другої Світової війни.

Допомога Україні

"Попри поразки і труднощі, які все ще їх очікували, то був момент, коли приплив почав змінюватися на відплив і перемога стала певною", - сказав Ріші Сунак українцям.

Британія оголосила, що на період 2024-25 року виділяє для подальшої допомоги Україні 2,5 мільярда фунтів ($3,19 млрд) - на £200 млн більше у порівнянні з минулим фінансовим роком.

В цей час у США ще тривали політичні суперечки, які затримували рішення про подальшу американську допомогу Україні.

Також у Європейському Союзі Угорщина заблокувала схвалення великої програми європейської допомоги для Києва.

Британський прем’єр-міністр попри це висловив впевненість, що демократичні держави таки виявлять твердість і що Україна таки переможе:

“Історія зрештою каже нам, що ті демократії, які вистоюють, завжди перемагають. Путін не здатний розуміти, що хоча він може вбивати окремих осіб і знищувати будівлі, жодна армія ніколи не може подолати волю вільних людей. І ось чому Україна переможе!”