Велика Британія готова діяти з метою захисту свободи судноплавства - Камерон прокоментував удари проти хуситів

Важко згадати час, коли у світі було стільки загроз, небезпеки та нестабільності

Велика Британія “готова підкріпити свої слова діями” й вжити подальших заходів з метою захисту “свободи судноплавства”, заявив в окремих інтерв’ю британським ЗМІ – BBC та Sky News – у неділю, 14 січня, лорд Девід Кемерон, очільник британського МЗС.

Коментарі Кемерона на захист повітряних ударів проти єменських хуситів, нанесених днями США і Великою Британією, відображають позицію президента США Джо Байдена, який заявив, що “без вагань призначить подальші заходи для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це [буде] необхідно”, цитує агентство AFP.

На думку міністра, подальші удари можуть бути нанесені, якщо хусити продовжать обстрілювати кораблі в Червоному морі.

“Ми повинні діяти. Не діяти – це також політика, і це була політика, яка не спрацювала”, – сказав він, пояснивши, що хуситам, які контролюють більшу частину Ємену, а також є союзниками ХАМАСу й отримують підтримку від Ірану, давали “попередження за попередженням”.

Кемерон також звинуватив Іран у тому, що він є “зловмисним актором у регіоні”, цитує AFP й зауважує, що близько 12 відсотків світової торгівлі проходить через Червоне море вздовж берегів Ємену.

Коментуючи ширшу світову безпекову ситуацію, Кемерон зазначив, що “важко згадати час, коли у світі було стільки загроз, небезпеки та нестабільності”, цитує британське видання The Guardian.

“Червоні вогники на глобальній інформаційній панелі блимають дуже сильно”, - додав міністр, посилаючись на тривалі війни в Україні, на Близькому Сході та в Африці.

Коментарі Кемерона збігтися з позначкою у 100 днів від початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом, який здійснив напад на Ізраїль зі смуги Гази 7 жовтня 2023 року.

У відповідь, на знак солідарності з палестинцями Гази, єменські хусити у листопаді розпочали серію атак ракетами й безпілотниками на комерційні судна, які прямували Червоним морем повз береги Ємену, і принаймні частина з яких не мала прямого зв’язку з Ізраїлем, зауважує BBC.

Ці напади спонукали багато судноплавних компаній використовувати довший маршрут з Азії в Європу, який проходить навколо Африки, оминаючи Червоне море та Суецький канал, який значно скорочує цей шлях. Ці дії спричинили суттєве порушення ланцюгів світової торгівлі та постачання й призвели до збільшення вартості доставлення товарів.

Водночас за словами Кемерона, якого цитує AFP, уряд Великої Британії розглядає ці дві проблеми – війну в Газі та напади хуситів у Червоному морі - як “повністю різні”.

Він також не погодився із твердженням, що американсько-британські удари спричинили ескалацію ситуації в Червоному морі, додавши, що це дії хуситів, які призвели до ескалації.

Відповідаючи на питання Sky News, чи такі дії США та Великої Британії можуть підвищити ймовірність терористичних нападів у самій Великій Британії, Кемерон сказав: “Рівень загрози встановлюється після ретельного розгляду об’єднаним центром оцінки тероризму, і це правильний спосіб це робити; не в компетенції політиків просто раптово прокинутися одного ранку і змінити рівень загрози”.

Що стосується критики президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом ударів по хуситам, як “непропорційних”, Кемерон висловив свою незгоду, зазначивши, що такі дії підтримує “дуже широка коаліція країн”.

BBC повідомляє з посиланням на американські джерела, що з 19 листопада хусити здійснили щонайменше 27 нападів на судна у Червоному морі.

Також, за інформацією мережі, уряд Великої Британії не зобов’язаний консультуватися з парламентом країни перед тим, як завдати таких ударів, хоча деякі опозиційні парламентарі критикували за це прем’єр-міністра Ріши Сунака.

Сам Сунак, якого цитує BBC, назвав удари “обмеженими, необхідними та пропорційними діями для самозахисту”. Він планує звернутися до парламенту країни з цього приводу у понеділок, 15 січня.