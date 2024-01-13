США завдали наступного удару по хуситах – били “Томагавками” по радару

Сполучені Штати завдали наступного удару по повстанцях-хуситах у Ємені вранці 13-го січня після заяв офіційних осіб про незадоволення збитками, завданими під час першого етапу авіаударів раніше цього тижня.

Центральне командування США заявило, що завдало додаткового удару з есмінця з керованими ракетами USS Carney, що випустив кілька ударних ракет “Томагавк”, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху.

Раніше військові США та Великої Британії завдали десятків ударів по позиціях хуситів у Ємені у відповідь на багатотижневі напади з їхнього боку, що перешкоджали судноплавству у Червоному морі та Аденській затоці.

Офіційні особи США та Великої Британії висловили оптимізм щодо того, що перші удари були успішними.

У п'ятницю, 12-го січня, бойовики запустили протикорабельну балістичну ракету, яка утім вона не вразила жодне судно, підтверджують представники американських військових.

Представник оборонного відомства США повідомив Голосу Америки початкову оцінку ситуації, яка вказує на те, що перша хвиля високоточних ударів у четвер погіршила здатність хуситів здійснювати подальші атаки.

Посадовець на умовах анонімності сказав, що повна оцінка ударів все ще триває.

Але такий коментар перегукуються з іншими оцінками високопосадовців США, які описали шкоду, завдану можливостям хуситів, як “значну”.

“Ми дуже впевнені в тому, куди влучили наші боєприпаси, – сказав журналістам генерал-лейтенант Дуглас Сімс, керівник Об'єднаного штабу. – Але наразі ми не знаємо повної оцінки збитків”.

Центральне командування США повідомило, що американські винищувачі, військово-морські кораблі та підводні човни вразили понад 60 цілей у 16 місцях у контрольованих хуситами частинах Ємену, включаючи вузли командування та управління, склади боєприпасів, пускові системи та виробничі потужності.

Але Сімс додав у п’ятницю, що США та Британія розпочали другу хвилю ударів по ще 12 місцях через 30 хвилин або годину після того, як були завдані перші удари.

Офіційні особи США заявили, що загалом було застосовано більш як 150 високоточних боєприпасів.

Принаймні три американські ракетні крейсери та есмінці (USS Gravely, USS Philippine Sea та USS Mason) брали участь в ударах разом із підводним човном класу Ohio, винищувачами з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower та реактивними літаками ВПС США.

“Перші ознаки свідчать про те, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству зазнала удару”, — заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Незважаючи на оптимістичні оцінки удару, офіційні особи США припустили, що хусити, ймовірно, намагатимуться помститися.

“Я сподіваюся, що вони цього не робитимуть”, – сказав Сімс, описуючи зусилля хуситів як “загалом безрезультатні”.

У п'ятницю Білий дім повторив своє попередження про те, що хусити зіткнуться з додатковими наслідками, якщо їхні атаки продовжаться.

“Ми подбаємо про те, щоб відповісти хуситам, якщо вони продовжуватимуть таку обурливу поведінку”, — сказав президент Джо Байден у відповідь на запитання журналістів.

Того ж дня США оприлюднили нові санкції, спрямовані проти поставок товарів, які фінансували хуситів та їхніх іранських прихильників.

За даними США, із середини листопада хусити здійснили щонайменше 28 атак, у результаті яких постраждали громадяни, вантажі та судна з понад 50 країн.

Хусити не демонстрували жодних ознак того, що прислухаються до попереджень США та союзників. Рада Безпеки ООН також ухвалила власну резолюцію напередодні ударів, закликаючи хуситів негайно припинити напади.

Росія утрималася при відповідному голосуванні. Натомість закликала скликати екстрене засідання ради в п'ятницю ввечері для обговорення здійснених ударів, які посол країни при ООН Василь Небензя назвав “відвертою збройною агресією проти іншої країни”.

“Право на самозахист не може бути реалізоване з метою забезпечення свободи судноплавства”, – вважає Небензя.

Натомість генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що атаки на міжнародне судноплавство в районі Червоного моря є “неприйнятними” та ставлять під загрозу безпеку глобальних ланцюгів поставок і негативно впливають на економічну та гуманітарну ситуацію в усьому світі. Він закликав хуситів негайно припинити напади та закликав усі сторони в повному обсязі поважати резолюцію Ради Безпеки.

Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила Радбезу, що удари відповідали міжнародному праву та статті 51 Статуту ООН. Вона сказала, що Вашингтон не сприймає такі удари легковажно, і вони були завдані “лише після того, як невійськові варіанти виявилися недостатніми для усунення загрози”.