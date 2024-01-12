Хто такі хусити і чому США та Велика Британія завдають удари по них?

Військові кораблі та літаки США та Великої Британії запустили хвилі ракет по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах у Ємені вранці в п’ятницю в Сані. Це відбулось після тижнів попереджень угрупованню припинити атаки безпілотниками та ракетами на комерційні судна в Червоному морі.

Раніше США не завдавали ударів у відповідь, що свідчило про небажання Вашингтона наразити на ризик крихке перемир’я в Ємені та спровокувати ширший конфлікт в регіоні.

Але у вівторок хусити провели найбільший за свою історію обстріл з 18 ударних безпілотників, протикорабельних крилатих ракет і протикорабельної балістичної ракети по безлічі міжнародних комерційних суден і військових кораблів у Червоному морі.

Військові кораблі та літаки США та партнерів, які зараз захищають водні шляхи, змогли відбити атаку у вівторок, але масштаб і жорстокість запуску викликали міжнародний осуд і не залишили інших варіантів, окрім як виконати міжнародні попередження про те, що будь-які подальші атаки призведуть до значних втрат у відповідь.

У відповідь США та Велика Британія завдали ударів по ракетах, радарах та безпілотниках хуситів, щоб зменшити здатність угруповання проводити атаки, подібні до обстрілу у вівторок.

Повстанське угруповання пообіцяло вжити заходів у відповідь на удари, які сталися в Ємені в 3 ранку п'ятниці за місцевим часом.

Пізніше того ж дня хусити заявили, що в результаті ударів загинуло п'ятеро людей і шістьох поранено, не уточнюючи, хто саме є жертвами.

Хто такі хусити?

У 2014 році повстанці-хусити вийшли зі своїх укріплень на півночі Ємену та захопили столицю місто Сана, розпочавши жорстоку війну.

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією втрутилася в 2015 році, намагаючись повернути до влади вигнаний міжнародно визнаний уряд Ємену.

Роки кривавих, безрезультатних боїв проти очолюваної Саудівською Аравією коаліції переросли в тупикову проксі-війну між Саудівською Аравією та Іраном, що спричинило масовий голод і страждання в Ємені, найбіднішій країні арабського світу.

Війна призвела до загибелі понад 150 000 людей, у тому числі бойовиків і мирних жителів, і спричинила одну з найгірших гуманітарних катастроф у світі, вбивши ще десятки тисяч людей.

Припинення вогню, яке технічно завершилось понад рік тому, все ще в основному діє.

Саудівська Аравія та повстанці здійснили кілька обмінів полоненими, а делегацію хуситів запросили на мирні переговори високого рівня в Ер-Ріяді у вересні в рамках покращення відносин королівства з Іраном.

Попри повідомлення про "позитивні результати", постійного миру все ще немає.

Напади на кораблі

З часом хусити почали спорадично обстрілювали кораблі в регіоні, але кількість нападів почастішала з початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом і ще збільшилась після вибуху 17 жовтня в лікарні в Газі, в результаті якого багато людей було вбито та поранено.

Цей вибух у лікарні ознаменував початок інтенсивної бойової кампанії проти американських баз в Іраку та Сирії, а також проти багатьох комерційних суден, що пропливають Червоним морем.

Напади завдали шкоди комерційним суднам і змусили міжнародні судноплавні компанії перенаправити свої судна навколо мису Доброї Надії.

Станом на четвер хусити здійснили 27 нападів на судна, що проходять через південь Червоного моря, заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер на пресконференції.

Військовий речник хуситів бриг. генерал Ях'я Сарі сказав, що група хоче "перешкодити ізраїльським кораблям ходити в Червоному морі (і Аденській затоці), доки ізраїльська агресія проти наших непохитних братів у секторі Газа не припиниться".

Але небагато з кораблів, які потрапили під удар, мали прямий зв'язок з Ізраїлем. Під час нещодавньої атаки одне з уражених комерційних суден — Unity Explorer — мало деякий зв’язок із Ізраїлем. Воно належить британській фірмі, одним із керівників якої є Ден Девід Ангар, який живе в Ізраїлі. Ізраїльські ЗМІ ідентифікували Ангара як сина ізраїльського мільярдера-судноплавця Авраама "Рамі" Унгара. Але про будь-який зв'язок інших кораблів з Ізраїлем невідомо.

У відповідь на атаки минулого місяця міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок операції Prosperity Guardian, у рамках якої США та понад 20 інших країн створили захисну парасольку для комерційних суден, які не змінюють маршрут і вирішили пройти через Червоне море.

Якби ця операція не забезпечила супровід комерційних суден і не перехоплювала вогонь, що відкривався, "ми не сумніваємося, що кораблі були б уражені, можливо, навіть потоплені, включаючи в одному випадку комерційне судно, заповнене реактивним паливом", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації репортерам ввечері в четвер, розмовляючи на умовах анонімності.

На сьогодні операція Prosperity Guardian допомогла більш ніж 1500 комерційним суднам безпечно пройти через Червоне море.

Розрахунок США

У той час як США завдали авіаударів по підтримуваних Іраном бойовиках в Іраку та Сирії, які здійснили 130 різних атак на американські війська з 17 жовтня, до четверга військові не відповідали хуситам.

Це свідчить про політичне рішення здебільшого пов’язане із ширшими занепокоєннями адміністрації Байдена щодо порушення крихкого перемир’я в Ємені та ризику спровокувати ширший конфлікт в регіоні.

Білий дім хоче зберегти перемир'я та остерігається вживати заходів, які можуть відкрити новий фронт війни.

Підтримувані Іраном бойовики 53 рази запускали ударні безпілотники, ракети та балістичні ракети по базах в Іраку та 77 разів у Сирії.

Десятки військовослужбовців отримали поранення внаслідок атак, у багатьох випадках черепно-мозкові травми.

У відповідь США з 17 жовтня кілька разів завдали ударів з повітря в Сирії по складах зброї та інші об’єктах, безпосередньо пов’язаних з Корпусом вартових іранської революції та ополченнями. Наприкінці минулого місяця було вражено кілька об'єктів в Іраку після того, як група бойовиків вперше запустила балістичні ракети малої дальності по військових США на авіабазі Аль-Асад.

Але до четверга щодо ударів по хуситах була інша політика. Посадовці Пентагону заявляли, що кораблі ВМС збили безпілотники хуситів, націлені на них, бо вважали "загрозою".

Але незабаром посадовці заявили, що США не вважають, що ці кораблі були ціллю. Відповідні висновки часто роблять пізніше, після того, як розвідка переглядає телеметрію та інші дані.

Однак це, безумовно, не втішає моряків на кораблях, які спостерігають за безпілотниками, що наближаються, на радарі і повинні швидко приймати рішення про те, чи становлять вони загрозу для корабля.

У той же час США постійно заявляли, що захищають вільне судноплавство. Але дії хуситів спонукали Міжнародну організацію безпеки мореплавства оголосити попередження кораблям, які проходять через Червоне море та Баб-ель-Мандеб.

У ньому сказано, що кораблі повинні вибирати маршрути якомога далі від єменських вод, подорожувати вночі та не зупинятися, оскільки це робить їх легшою ціллю.

Адміністрація Байдена наполягає на необхідності уникати переростання війни Ізраїлю та ХАМАСу у ширший регіональний конфлікт. Поки що удари по підтримуваних Іраном групах в Іраку та Сирії не розширили конфлікт, сказав Райдер.

Невідомо, чи удари по складах зброї хуситів та подібних об’єктах, які також мають підтримку Ірану, перетнуть межу та спровокують ширшу війну. "Ми продовжуватимемо консультуватися з міжнародними союзниками та партнерами щодо відповідного способу захисту комерційних суден, що проходять через цей регіон, і в той же час забезпечуватимемо захист наших сил", — сказав Райдер.