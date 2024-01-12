США, Британія провели удари по цілях в Ємені у відповідь на атаки хуситів

Сполучені Штати, Британія та кілька інших союзників відповіли на десятки атак хуситів на міжнародні кораблі в Червоному морі та Аденській затоці серією потужних авіаударів, прагнучи істотно обмежити спроможності угруповання, яке підтримує Іран.

Центральне командування США ввечері в четвер повідомило, що серія ударів вразила понад 60 цілей у 16 місцях у контрольованих хуситами частинах Ємену, включаючи командні центри, склади боєприпасів, пускові системи та виробничі потужності.

"Ми вдарили по них досить сильно, досить добре", — сказав Голосу Америки представник Пентагону на умовах анонімності, додавши, що удари було завдано і по радіолокаційних установках хуситів, системах протиповітряної оборони.

Представник повстанського угруповання хуситів заявив, що в результаті ударів було вбито щонайменше п'ятьох бійців і ще шістьох поранено, не уточнюючи цілі, які були вражені.

Удари США та Великої Британії, здійснити які допомагали Австралія, Канада, Нідерланди і Бахрейн, були проведені з винищувачів, надводних суден і підводних човнів, сказав представник Пентагону.

За словами офіційних осіб, тільки США скинули понад 100 високоточних боєприпасів на об’єкти хуситів, а кораблі та підводні човни вели вогонь ударними ракетами "Томагавк".

Посадовець також сказав, що цілі були обрані як через їхню загрозу судноплавству, так і з увагою до їхньої віддаленості від цивільних.

Президент США Джо Байден в четвер назвав удари "прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів" на міжнародне судноплавство, заявивши, що вони стали необхідними після того, як спроби дипломатії були проігноровані.

"Ці цілеспрямовані удари є чітким сигналом того, що Сполучені Штати та наші партнери не потерплять нападів на наш персонал і не дозволять ворожим особам поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі, — сказав Байден. — Я без вагань призначатиму подальші заходи для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно".

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак також засудив атаки хуситів як дестабілізаційні, підтвердивши участь британських винищувачів у ударах у четвер.

"Їхні нерозсудливі дії несуть ризик для життів на морі та загострюють гуманітарну кризу в Ємені, — йдеться у заяві Сунака. — Це терпіти не можна".

Це перший удар по об'єктах хуситів в Ємені після того, як бойовики збільшили напади на кораблі в Червоному морі після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Увечері в четвер американські офіційні особи все ще вивчали наслідки ударів по хуситах, але початкова оцінка показала, що спроможностям хуситів завдано "значних" збитків.

"Ми націлювались високоточними боєприпасами на конкретні об'єкти в дуже конкретних місцях", — сказав високопоставлений військовий чиновник США, який поінформував журналістів на умовах анонімності.

"Це була потужна акція, — додав високопосадовець адміністрації США. — [Ми] всі очікуємо, що це суттєво погіршить здатність хуситів здійснювати саме такі напади, які вони здійснювали протягом останніх тижнів".

За даними США, з середини листопада було здійснено 27 атак із контрольованих хуситами районів Ємену, в результаті яких постраждали громадяни, вантажі та судна з понад 50 країн.

Американські офіційні особи заявили, що в одному випадку минулого місяця оборонні дії США захистили торговельне судно з реактивним паливом від удару та ймовірного потоплення хуситами.

Остання атака хуситів із запуском протикорабельної балістичної ракети відбулася раніше в четвер. Ракета впала в Аденській затоці поблизу комерційного судна, не завдавши шкоди.

У вівторок Центральне командування США, яке контролює Збройні сили США на Близькому Сході та в Південній Азії, заявило, що хусити здійснили комплексну атаку з використанням 18 безпілотних літальних апаратів односторонньої дії, двох крилатих ракет і однієї балістичної ракети з районів Ємену, контрольованих хуситами, у бік торговельних шляхів Червоного моря, якими йдуть десятки торгових суден.

Бойові літаки США разом із військовими кораблями США та Великої Британії у відповідь збили безпілотники та ракети, уникнувши будь-яких пошкоджень кораблів або поранень їхніх екіпажів у цьому районі.

Високопоставлений чиновник адміністрації США сказав, що саме масована атака хуситів у вівторок спонукала Байдена наказати провести удари у четвер.

Перед ударами під керівництвом США та Великої Британії ввечері в четвер кілька офіційних осіб США застерегли хуситів та Іран від того, що вони назвали необачною та незаконною поведінкою. "Будуть наслідки", - сказав прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер у четвер у відповідь на запитання Голосу Америки..

"Хуситів переважно фінансує, навчає, екіпірує Іран. Тому ми знаємо, що Іран відіграє важливу роль у тому, щоб допомогти припинити цю безрозсудну, небезпечну та незаконну діяльність", — сказав він.

Минулого тижня Сполучені Штати та 12 союзників виступили із заявою, в якій попередили хуситів про наслідки, якщо їхні атаки на судноплавство в Червоному морі продовжаться.

"Ми чітко заявляємо: ми закликаємо негайно припинити ці незаконні напади і звільнити незаконно затримані судна і екіпажі", — йдеться в заяві. Заяву підписали Велика Британія, Австралія, Канада, Німеччина та Японія.

Заяву було видано після того, як в середині грудня Сполучені Штати, Велика Британія та майже 20 інших країн розпочали операцію Prosperity Guardian для захисту кораблів від нападів хуситів.

З моменту початку Prosperity Guardian щонайменше 1500 суден безпечно пройшли через протоку Баб-ель-Мандеб, яка з’єднує Червоне море з Аденською затокою.

Минулого тижня командувач операціями ВМС США на Близькому Сході назвав це "найбільшою надводною та повітряною присутністю в південній частині Червоного моря за останні роки".

У середу Рада Безпеки ООН видала резолюцію, в якій закликала хуситів негайно припинити напади. Однак невідомо, чи стримають Тегеран ці заяви, підтримані зараз ударами США та Великої Британії проти хуситів.

"Іран має розкіш справді вести, як я б назвав, приховану операцію з дуже невеликою кількістю іранців на місці", — сказав колишній командувач Центрального командування США генерал у відставці Кеннет "Френк" Маккензі на вебінарі в середу.

"Вони перешкоджають судноплавству в Баб-ель-Мандебській [протоці] за дуже низькою, дуже низькою ціною для Ірану", — сказав він.

Але Маккензі стверджував, що навіть якщо Іран продовжить заохочувати хуситів, ризик ширшої регіональної ескалації невеликий.

"Я не думаю, що конфлікт вийде поза Ємен. Я вважаю, що він залишається в Ємені, - сказав він. - І я вважаю, що Іран залишить своїх партнерів там, своїх довірених осіб там, напризволяще".

Офіційні особи США заявили, що, поки вони готувалися до того, щоб хусити спробували якось відповісти на удари, низка початкових заяв про напади ввечері в четвер виявилася не більш ніж дезінформацією.

Це не перший випадок, коли американські військові атакують пускові пункти хуситів у Ємені у відповідь на атаки бойовиків на судна в прилеглих водах.

У жовтні 2016 року американський есмінець USS Nitze запустив крилаті ракети "Томагавк" по трьох радіолокаційних пунктах уздовж узбережжя Червоного моря Ємену, щоб знизити здатність хуситів відслідковувати кораблі та атакувати їх.

До роботи над статтею долучився Остап Яриш з Української служби Голосу Америки.